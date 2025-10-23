PlaysOut (PLAY) là gì

PlaysOut là cơ sở hạ tầng xuất bản hiệu suất cao, thúc đẩy tương lai của trò chơi nhúng. Được xây dựng cho kỷ nguyên siêu ứng dụng, PlaysOut cho phép các nhà phát triển ra mắt và mở rộng hàng nghìn trò chơi nhỏ trên toàn cầu thông qua một tích hợp liền mạch duy nhất. Bằng cách biến các ứng dụng có lưu lượng truy cập cao thành môi trường trò chơi tương tác, PlaysOut thúc đẩy sự tương tác, gắn kết và nhận thưởng. Kiến trúc mở, tương tác của PlaysOut kết nối Web2 và Web3, hỗ trợ cộng tác hệ sinh thái và mang đến trải nghiệm kỹ thuật số đột phá, mà không gặp trở ngại hay hệ thống phân mảnh. PlaysOut là động lực tăng trưởng cho giải trí tương tác, nơi mỗi lần chạm đều mở khóa giá trị và mỗi trò chơi đều thúc đẩy nền kinh tế trên chuỗi phát triển.

Tokenomics của PlaysOut (PLAY)

Hiểu rõ tokenomics của PlaysOut (PLAY) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token PLAY ngay!

Nguồn PlaysOut

Để hiểu thêm về PlaysOut, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về PlaysOut Hôm nay giá của PlaysOut (PLAY) là bao nhiêu? Giá PLAY theo thời gian thực bằng USD là 0.02625 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của PLAY sang USD là bao nhiêu? $ 0.02625 . Truy cập Giá hiện tại của PLAY sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của PlaysOut là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của PLAY là -- USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của PLAY là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của PLAY là -- USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PLAY là bao nhiêu? PLAY đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của PLAY là bao nhiêu? PLAY từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD . Khối lượng giao dịch của PLAY là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của PLAY là $ 101.19K USD . PLAY có tăng giá trong năm nay không? PLAY có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá PLAY để xem phân tích chi tiết hơn.

Cập nhập quan trọng về ngành PlaysOut (PLAY)

Thời gian (UTC+8) Loại Thông tin 10-23 01:13:05 Xu hướng ngành tiền mã hóa Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ" 10-22 21:14:27 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử 10-22 12:58:37 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ 10-21 22:34:24 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút 10-21 15:53:36 Xu hướng ngành tiền mã hóa Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD 10-20 18:31:42 Xu hướng ngành tiền mã hóa Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

