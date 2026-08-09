Giá Lido DAO hôm nay

Giá Lido DAO (LDO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2878, biến động 1.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LDO sang VND là ₫ 0.2878 mỗi LDO.

Lido DAO hiện xếp hạng #128 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 242.57M, với nguồn cung lưu hành 842.83M LDO. Trong vòng 24 giờ qua, LDO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2859 (thấp) đến ₫ 0.2946 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 489,978.86498897810786675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 6,416.45187326542104940.

Về hiệu suất ngắn hạn, LDO biến động +0.27% trong giờ qua và -11.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 86.01K.

Thông tin thị trường Lido DAO (LDO)

Xếp hạng No.128 Vốn hóa thị trường ₫ 242.57M₫ 242.57M ₫ 242.57M Khối lượng (24H) ₫ 86.01K₫ 86.01K ₫ 86.01K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 287.80M₫ 287.80M ₫ 287.80M Nguồn cung lưu thông 842.83M 842.83M 842.83M Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lido DAO là ₫ 242.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 86.01K. Nguồn cung lưu hành của LDO là 842.83M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 287.80M.