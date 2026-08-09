Giá Lido DAO(LDO)
Giá Lido DAO (LDO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2878, biến động 1.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LDO sang VND là ₫ 0.2878 mỗi LDO.
Lido DAO hiện xếp hạng #128 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 242.57M, với nguồn cung lưu hành 842.83M LDO. Trong vòng 24 giờ qua, LDO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2859 (thấp) đến ₫ 0.2946 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 489,978.86498897810786675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 6,416.45187326542104940.
Về hiệu suất ngắn hạn, LDO biến động +0.27% trong giờ qua và -11.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 86.01K.
No.128
0.01%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Lido DAO là ₫ 242.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 86.01K. Nguồn cung lưu hành của LDO là 842.83M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 287.80M.
+0.27%
-1.73%
-11.40%
-11.40%
Theo dõi biến động giá của Lido DAO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -134.065096
|-1.73%
|30 ngày
|₫ -0.0179
|-5.86%
|60 ngày
|₫ +0.0238
|+9.01%
|90 ngày
|₫ -0.1146
|-28.48%
Hôm nay, LDO đã biến động ₫ -134.065096 (-1.73%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0179 (-5.86%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, LDO đã biến động ₫ +0.0238 (+9.01%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1146 (-28.48%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Lido DAO (LDO)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Lido DAO.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Lido DAO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường LDO: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
LDO_USDT đang giao dịch tại mức giá 0,2883 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm trong vùng dao động hẹp ngay dưới điểm nút S1 là 0,2886, đồng thời nằm ở khu vực đường biên dưới của trung tâm giá 0,2909. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn và nhóm EMA đều cho thấy trạng thái sắp xếp mua, với các chỉ báo có xu hướng đồng nhất. Hiện tại, cấu trúc thị trường đang chịu áp lực từ kháng cự gần, chưa thể bứt phá hiệu quả qua đường trung tâm. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt vàng, khoảng cách giữa đường nhanh và đường chậm đang mở rộng, cho thấy đà tăng của phe mua đang tích lũy dần. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, chưa chạm tới các ngưỡng quá mua hoặc quá bán cực đoan. Các chỉ số KDJ và StochRSI cho thấy biến động ngắn hạn vẫn ở mức bình thường, không xuất hiện dấu hiệu phân kỳ mạnh về động lượng. Băng thông Bollinger đang thu hẹp lại, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh giằng co, với biên độ dao động bị hạn chế. Kháng cự R1 ở mức 0,2926 cách giá hiện tại 1,49%, tạo thành một điểm thử thách quan trọng gần. Trung tâm giá 0,2909 cách giá hiện tại 0,9% đóng vai trò như một mốc tham chiếu phụ. Hỗ trợ S2 ở mức 0,2869 cách giá hiện tại 0,49% được xem là ranh giới phòng thủ gần đây. Kháng cự R2 ở mức 0,2949 nằm ở phía xa hơn, đòi hỏi khối lượng giao dịch lớn mới có thể vượt qua.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Lido DAO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Lido (LDO) là một mạng lưới phi tập trung cho phép người dùng đặt cược Ethereum (ETH) của họ và nhận lại stETH, đây là một token có giá trị gắn kết với giá trị của ETH đã cược. Token Lido DAO (LDO) được sử dụng cho việc quản lý trong hệ sinh thái Lido, cho phép những người giữ token bỏ phiếu về các đề xuất và quyết định khác nhau. Lido nhằm giải quyết vấn đề về cơ chế đặt cược của Ethereum khiến ETH đã cược bị khóa cho đến khi Ethereum 2.0 được ra mắt, bằng cách cung cấp cho người dùng một token đại diện cho giá trị đã cược của họ và có thể được giao dịch tự do hoặc sử dụng trong hệ sinh thái DeFi. Điều này cho phép người dùng tham gia vào cơ chế đồng thuận chứng minh cổ phần của Ethereum mà không cần hy sinh tính thanh khoản.
Sẵn sàng bắt đầu với Lido DAO? Mua LDO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Lido DAO. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Lido DAO (LDO).
Sở hữu Lido DAO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Lido DAO (LDO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
Lido DAO là một cộng đồng xây dựng dịch vụ Staking thanh khoản cho Ethereum. Lido cho phép người dùng kiếm phần thưởng Staking mà không cần khóa tài sản hoặc duy trì cơ sở hạ tầng Staking. Staking với Lido được chuẩn bị bắt đầu cùng với Giai đoạn 0 của Ethereum 2.0.
Để hiểu thêm về Lido DAO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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