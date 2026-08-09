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Giá Lido DAO theo thời gian thực hôm nay là 0.2878 VND. Vốn hoá thị trường của LDO là 242,567,810.386660825544 VND. Theo dõi cập nhật giá LDO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Lido DAO theo thời gian thực hôm nay là 0.2878 VND. Vốn hoá thị trường của LDO là 242,567,810.386660825544 VND. Theo dõi cập nhật giá LDO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Lido DAO(LDO)

Giá theo thời gian thực 1 LDO sang VND

₫7,570.8255
₫7,570.8255₫7,570.8255
-1.74%1D
VND
Biểu đồ giá Lido DAO (LDO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:37:30 (UTC+8)

Giá Lido DAO hôm nay

Giá Lido DAO (LDO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2878, biến động 1.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LDO sang VND là ₫ 0.2878 mỗi LDO.

Lido DAO hiện xếp hạng #128 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 242.57M, với nguồn cung lưu hành 842.83M LDO. Trong vòng 24 giờ qua, LDO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2859 (thấp) đến ₫ 0.2946 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 489,978.86498897810786675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 6,416.45187326542104940.

Về hiệu suất ngắn hạn, LDO biến động +0.27% trong giờ qua và -11.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 86.01K.

Thông tin thị trường Lido DAO (LDO)

No.128

₫ 242.57M
₫ 242.57M₫ 242.57M

₫ 86.01K
₫ 86.01K₫ 86.01K

₫ 287.80M
₫ 287.80M₫ 287.80M

842.83M
842.83M 842.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.01%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lido DAO là ₫ 242.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 86.01K. Nguồn cung lưu hành của LDO là 842.83M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 287.80M.

Lịch sử giá Lido DAO theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.2859
₫ 0.2859₫ 0.2859
Thấp nhất 24H
₫ 0.2946
₫ 0.2946₫ 0.2946
Cao nhất 24H

₫ 0.2859
₫ 0.2859₫ 0.2859

₫ 0.2946
₫ 0.2946₫ 0.2946

₫ 489,978.86498897810786675
₫ 489,978.86498897810786675₫ 489,978.86498897810786675

₫ 6,416.45187326542104940
₫ 6,416.45187326542104940₫ 6,416.45187326542104940

+0.27%

-1.73%

-11.40%

-11.40%

Lịch sử giá theo VND của Lido DAO (LDO)

Theo dõi biến động giá của Lido DAO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -134.065096-1.73%
30 ngày₫ -0.0179-5.86%
60 ngày₫ +0.0238+9.01%
90 ngày₫ -0.1146-28.48%
Biến động giá Lido DAO hôm nay

Hôm nay, LDO đã biến động ₫ -134.065096 (-1.73%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Lido DAO trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0179 (-5.86%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Lido DAO trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, LDO đã biến động ₫ +0.0238 (+9.01%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Lido DAO trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1146 (-28.48%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Lido DAO (LDO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Lido DAO.

Phân tích Lido DAO

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Lido DAO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Lido DAO hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường LDO: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

LDO_USDT đang giao dịch tại mức giá 0,2883 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm trong vùng dao động hẹp ngay dưới điểm nút S1 là 0,2886, đồng thời nằm ở khu vực đường biên dưới của trung tâm giá 0,2909. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn và nhóm EMA đều cho thấy trạng thái sắp xếp mua, với các chỉ báo có xu hướng đồng nhất. Hiện tại, cấu trúc thị trường đang chịu áp lực từ kháng cự gần, chưa thể bứt phá hiệu quả qua đường trung tâm. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt vàng, khoảng cách giữa đường nhanh và đường chậm đang mở rộng, cho thấy đà tăng của phe mua đang tích lũy dần. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, chưa chạm tới các ngưỡng quá mua hoặc quá bán cực đoan. Các chỉ số KDJ và StochRSI cho thấy biến động ngắn hạn vẫn ở mức bình thường, không xuất hiện dấu hiệu phân kỳ mạnh về động lượng. Băng thông Bollinger đang thu hẹp lại, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh giằng co, với biên độ dao động bị hạn chế. Kháng cự R1 ở mức 0,2926 cách giá hiện tại 1,49%, tạo thành một điểm thử thách quan trọng gần. Trung tâm giá 0,2909 cách giá hiện tại 0,9% đóng vai trò như một mốc tham chiếu phụ. Hỗ trợ S2 ở mức 0,2869 cách giá hiện tại 0,49% được xem là ranh giới phòng thủ gần đây. Kháng cự R2 ở mức 0,2949 nằm ở phía xa hơn, đòi hỏi khối lượng giao dịch lớn mới có thể vượt qua.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Lido DAO?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Lido DAO (LDO):

1. Nhu cầu staking Ethereum – Việc staking ETH với khối lượng lớn hơn sẽ làm tăng TVL và doanh thu của Lido.
2. Phân bổ phí giao thức và phần thưởng cho các chủ sở hữu LDO.
3. Các đề xuất quản trị và nâng cấp giao thức.
4. Sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp dịch vụ staking thanh khoản khác.
5. Tâm lý thị trường DeFi nói chung.
6. Những diễn biến về quy định có ảnh hưởng đến các dịch vụ staking.
7. Các bản nâng cấp mạng Ethereum và những thay đổi trong quy tắc staking.

Tại sao mọi người muốn biết giá Lido DAO hôm nay?

Mọi người muốn biết giá Lido DAO (LDO) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định đầu tư, theo dõi danh mục đầu tư, tối ưu hóa phần thưởng staking và nắm bắt thời điểm thị trường. LDO quản trị các quyết định liên quan đến giao thức staking trên Ethereum, khiến biến động giá trở nên vô cùng quan trọng đối với những người tham gia DeFi cũng như các validator.

Dự đoán giá Lido DAO

Dự đoán giá Lido DAO (LDO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của LDO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Lido DAO (LDO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Lido DAO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Lido DAO sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá LDO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Lido DAO.

Giới thiệu Lido DAO

Lido (LDO) là một mạng lưới phi tập trung cho phép người dùng đặt cược Ethereum (ETH) của họ và nhận lại stETH, đây là một token có giá trị gắn kết với giá trị của ETH đã cược. Token Lido DAO (LDO) được sử dụng cho việc quản lý trong hệ sinh thái Lido, cho phép những người giữ token bỏ phiếu về các đề xuất và quyết định khác nhau. Lido nhằm giải quyết vấn đề về cơ chế đặt cược của Ethereum khiến ETH đã cược bị khóa cho đến khi Ethereum 2.0 được ra mắt, bằng cách cung cấp cho người dùng một token đại diện cho giá trị đã cược của họ và có thể được giao dịch tự do hoặc sử dụng trong hệ sinh thái DeFi. Điều này cho phép người dùng tham gia vào cơ chế đồng thuận chứng minh cổ phần của Ethereum mà không cần hy sinh tính thanh khoản.

Hướng dẫn mua & đầu tư Lido DAO tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Lido DAO? Mua LDO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Lido DAO. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Lido DAO (LDO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Lido DAO sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Lido DAO (LDO)

Bạn có thể làm gì với Lido DAO

Sở hữu Lido DAO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Lido DAO (LDO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Lido DAO (LDO) là gì

Lido DAO là một cộng đồng xây dựng dịch vụ Staking thanh khoản cho Ethereum. Lido cho phép người dùng kiếm phần thưởng Staking mà không cần khóa tài sản hoặc duy trì cơ sở hạ tầng Staking. Staking với Lido được chuẩn bị bắt đầu cùng với Giai đoạn 0 của Ethereum 2.0.

Whitepaper

Nguồn Lido DAO

Để hiểu thêm về Lido DAO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Lido DAO
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Index Coop Defi Index

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Lido DAO

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:37:30 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Lido DAO (LDO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Lido DAO

LDO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short LDO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch LDO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Lido DAO (LDO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Lido DAO theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
LDO/USDT
₫7,573.457
₫7,573.457₫7,573.457
-1.67%
297.67K (USDT)
LDO/USDC
₫7,573.457
₫7,573.457₫7,573.457
-1.60%
194.13K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán LDO sang VND

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LDO
LDO
VND
VND

1 LDO = 7,573.457 VND