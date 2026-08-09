Giá SafePal(SFP)
Giá SafePal (SFP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2387, biến động 3.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SFP sang VND là ₫ 0.2387 mỗi SFP.
SafePal hiện xếp hạng #163 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 119.35M, với nguồn cung lưu hành 500.00M SFP. Trong vòng 24 giờ qua, SFP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2296 (thấp) đến ₫ 0.2424 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 115,493.28799215, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,675.94307777043986175.
Về hiệu suất ngắn hạn, SFP biến động -0.42% trong giờ qua và +9.79% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.88K.
No.163
100.00%
2021-02-08 00:00:00
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của SafePal là ₫ 119.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.88K. Nguồn cung lưu hành của SFP là 500.00M, với tổng nguồn cung là 500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 119.35M.
-0.42%
+3.96%
+9.79%
+9.79%
Theo dõi biến động giá của SafePal trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +239.368287
|+3.96%
|30 ngày
|₫ +0.012
|+5.29%
|60 ngày
|₫ +0.0033
|+1.40%
|90 ngày
|₫ -0.0983
|-29.17%
Hôm nay, SFP đã biến động ₫ +239.368287 (+3.96%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.012 (+5.29%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SFP đã biến động ₫ +0.0033 (+1.40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0983 (-29.17%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SafePal (SFP)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá SafePal.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SafePal. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SFP: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
SFP_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động trên mức trung tâm 0,2311; giá hiện tại 0,2329 nằm dưới ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,235. Mức giá hiện tại đang nằm trong khoảng giữa và phía trên của hệ thống trung tâm, với phe mua và phe bán tạm thời đạt được sự cân bằng quanh vùng phân định quan trọng. Về mặt cấu trúc, giá chưa vượt qua được mức kháng cự cao trước đó, đồng thời cũng chưa phá vỡ hỗ trợ trung tâm, thể hiện hình thái dao động hẹp và điều chỉnh. Chỉ báo MACD đã ghi nhận tín hiệu cắt vàng, cho thấy đà mua ngắn hạn có phần phục hồi. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không xuất hiện các giá trị cực đoan quá mua hoặc quá bán, phản ánh tâm lý thị trường khá ổn định. Nhóm đường trung bình (MA) và nhóm EMA vẫn chưa đưa ra tín hiệu hướng đi rõ ràng, với sự phân tầng nhẹ giữa các chỉ báo nhanh và chậm. Biến động giá duy trì ở mức thấp, dải Bollinger thu hẹp cho thấy trạng thái tích lũy trước khi xảy ra biến động, trong khi phân bổ động lực tương đối phân tán. Kháng cự gần nhất phía trên nằm ở mức 0,2350, cách giá hiện tại khoảng 0,9%; mức tham chiếu xa hơn là 0,2405. Hỗ trợ gần nhất phía dưới nằm tại mức trung tâm 0,2311, cách giá hiện tại khoảng 0,8%; mức hỗ trợ thứ cấp tiếp theo là 0,2256. Nhà giao dịch cần theo dõi hướng bứt phá của giá trong phạm vi từ 0,2311 đến 0,2350 để xác định xu hướng tiếp theo cũng như lộ trình mở rộng của thị trường.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của SafePal có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
SafePal (SFP) là một tài sản tiền điện tử liên quan đến hệ sinh thái SafePal, một nền tảng phi tập trung cung cấp các dịch vụ quản lý tiền điện tử an toàn và thân thiện với người dùng. Token SFP đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý nền tảng, cho phép những người giữ token tham gia vào quá trình ra quyết định, và cũng được sử dụng để khuyến khích sự tham gia của người dùng và sự phát triển của nền tảng. Được xây dựng trên Binance Smart Chain, SafePal tận dụng cơ chế đồng thuận proof-of-stake và mô hình cung cấp tiền tệ giảm dần, với một phần token được đốt cháy trong mỗi giao dịch. Các trường hợp sử dụng chính của nền tảng bao gồm lưu trữ tiền điện tử an toàn, giao dịch, và ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), nhằm cung cấp một cổng thông tin dễ tiếp cận cho người dùng để điều hướng nền kinh tế tiền điện tử rộng lớn.
Sẵn sàng bắt đầu với SafePal? Mua SFP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua SafePal. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua SafePal (SFP).
Sở hữu SafePal mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua SafePal (SFP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
"Safepal là ví tài sản kỹ thuật số dùng quản lý tài sản tiền mã hóa an toàn và thân thiện với người dùng. Safepal cung cấp các sản phẩm ví phần cứng và ví phần mềm do Ứng dụng Safepal quản lý, nơi người dùng có thể dễ dàng lưu trữ, quản lý và giao dịch tài sản tiền điện tử. Safepal hỗ trợ 20 chuỗi khối, bao gồm Binance Chain và Binance Smart Chain (BSC), hơn 10,000 token và tài sản NFT. Safepal cũng là ví phần cứng đầu tiên mà Binance Labs đầu tư vào."
Để hiểu thêm về SafePal, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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