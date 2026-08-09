Giá SafePal hôm nay

Giá SafePal (SFP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2387, biến động 3.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SFP sang VND là ₫ 0.2387 mỗi SFP.

SafePal hiện xếp hạng #163 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 119.35M, với nguồn cung lưu hành 500.00M SFP. Trong vòng 24 giờ qua, SFP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2296 (thấp) đến ₫ 0.2424 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 115,493.28799215, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,675.94307777043986175.

Về hiệu suất ngắn hạn, SFP biến động -0.42% trong giờ qua và +9.79% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.88K.

Thông tin thị trường SafePal (SFP)

Xếp hạng No.163 Vốn hóa thị trường ₫ 119.35M₫ 119.35M ₫ 119.35M Khối lượng (24H) ₫ 56.88K₫ 56.88K ₫ 56.88K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 119.35M₫ 119.35M ₫ 119.35M Nguồn cung lưu thông 500.00M 500.00M 500.00M Nguồn cung tối đa 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Tổng cung 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Ngày phát hành 2021-02-08 00:00:00 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của SafePal là ₫ 119.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.88K. Nguồn cung lưu hành của SFP là 500.00M, với tổng nguồn cung là 500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 119.35M.