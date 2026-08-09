Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá SafePal theo thời gian thực hôm nay là 0.2387 VND. Vốn hoá thị trường của SFP là 119,350,000 VND. Theo dõi cập nhật giá SFP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá SafePal theo thời gian thực hôm nay là 0.2387 VND. Vốn hoá thị trường của SFP là 119,350,000 VND. Theo dõi cập nhật giá SFP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về SFP

Thông tin giá SFP

SFP là gì

Whitepaper SFP

Website chính thức SFP

Tokenomics của SFP

Dự báo giá SFP

Lịch sử SFP

Hướng dẫn mua SFP

Chuyển đổi SFP sang fiat

SFP Spot

SFP USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo SafePal

Giá SafePal(SFP)

Giá theo thời gian thực 1 SFP sang VND

₫6,284.022
₫6,284.022₫6,284.022
+3.96%1D
VND
Biểu đồ giá SafePal (SFP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:00:59 (UTC+8)

Giá SafePal hôm nay

Giá SafePal (SFP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2387, biến động 3.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SFP sang VND là ₫ 0.2387 mỗi SFP.

SafePal hiện xếp hạng #163 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 119.35M, với nguồn cung lưu hành 500.00M SFP. Trong vòng 24 giờ qua, SFP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2296 (thấp) đến ₫ 0.2424 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 115,493.28799215, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,675.94307777043986175.

Về hiệu suất ngắn hạn, SFP biến động -0.42% trong giờ qua và +9.79% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.88K.

Thông tin thị trường SafePal (SFP)

No.163

₫ 119.35M
₫ 119.35M₫ 119.35M

₫ 56.88K
₫ 56.88K₫ 56.88K

₫ 119.35M
₫ 119.35M₫ 119.35M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

2021-02-08 00:00:00

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của SafePal là ₫ 119.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.88K. Nguồn cung lưu hành của SFP là 500.00M, với tổng nguồn cung là 500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 119.35M.

Lịch sử giá SafePal theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.2296
₫ 0.2296₫ 0.2296
Thấp nhất 24H
₫ 0.2424
₫ 0.2424₫ 0.2424
Cao nhất 24H

₫ 0.2296
₫ 0.2296₫ 0.2296

₫ 0.2424
₫ 0.2424₫ 0.2424

₫ 115,493.28799215
₫ 115,493.28799215₫ 115,493.28799215

₫ 5,675.94307777043986175
₫ 5,675.94307777043986175₫ 5,675.94307777043986175

-0.42%

+3.96%

+9.79%

+9.79%

Lịch sử giá theo VND của SafePal (SFP)

Theo dõi biến động giá của SafePal trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +239.368287+3.96%
30 ngày₫ +0.012+5.29%
60 ngày₫ +0.0033+1.40%
90 ngày₫ -0.0983-29.17%
Biến động giá SafePal hôm nay

Hôm nay, SFP đã biến động ₫ +239.368287 (+3.96%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá SafePal trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.012 (+5.29%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá SafePal trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SFP đã biến động ₫ +0.0033 (+1.40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá SafePal trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0983 (-29.17%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SafePal (SFP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá SafePal.

Phân tích SafePal

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SafePal. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường SafePal hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SFP: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

SFP_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động trên mức trung tâm 0,2311; giá hiện tại 0,2329 nằm dưới ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,235. Mức giá hiện tại đang nằm trong khoảng giữa và phía trên của hệ thống trung tâm, với phe mua và phe bán tạm thời đạt được sự cân bằng quanh vùng phân định quan trọng. Về mặt cấu trúc, giá chưa vượt qua được mức kháng cự cao trước đó, đồng thời cũng chưa phá vỡ hỗ trợ trung tâm, thể hiện hình thái dao động hẹp và điều chỉnh. Chỉ báo MACD đã ghi nhận tín hiệu cắt vàng, cho thấy đà mua ngắn hạn có phần phục hồi. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không xuất hiện các giá trị cực đoan quá mua hoặc quá bán, phản ánh tâm lý thị trường khá ổn định. Nhóm đường trung bình (MA) và nhóm EMA vẫn chưa đưa ra tín hiệu hướng đi rõ ràng, với sự phân tầng nhẹ giữa các chỉ báo nhanh và chậm. Biến động giá duy trì ở mức thấp, dải Bollinger thu hẹp cho thấy trạng thái tích lũy trước khi xảy ra biến động, trong khi phân bổ động lực tương đối phân tán. Kháng cự gần nhất phía trên nằm ở mức 0,2350, cách giá hiện tại khoảng 0,9%; mức tham chiếu xa hơn là 0,2405. Hỗ trợ gần nhất phía dưới nằm tại mức trung tâm 0,2311, cách giá hiện tại khoảng 0,8%; mức hỗ trợ thứ cấp tiếp theo là 0,2256. Nhà giao dịch cần theo dõi hướng bứt phá của giá trong phạm vi từ 0,2311 đến 0,2350 để xác định xu hướng tiếp theo cũng như lộ trình mở rộng của thị trường.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá SafePal?

Giá của SafePal (SFP) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau đây:

1. Nhu cầu về ví phần cứng – Là sản phẩm chủ lực của SafePal, việc tăng cường sử dụng các ví tiền mã hóa của họ sẽ thúc đẩy tính tiện ích và giá trị của token.

2. Tâm lý thị trường – Các xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa có tác động đáng kể đến biến động giá SFP.

3. Danh sách niêm yết trên sàn giao dịch – Những mối quan hệ hợp tác mới với các sàn giao dịch giúp mở rộng khả năng tiếp cận và tăng khối lượng giao dịch.

4. Tính tiện ích của token – Các trường hợp sử dụng SFP trong hệ sinh thái SafePal, bao gồm ưu đãi giảm giá và quyền quản trị.

5. Cạnh tranh – Hiệu suất của SafePal so với các nhà cung cấp ví phần cứng khác như Ledger và Trezor.

6. Tin tức về quy định – Các quy định liên quan đến tiền mã hóa ảnh hưởng đến các nhà cung cấp ví cũng như các giao thức DeFi.

7. Thông báo về quan hệ đối tác – Những hợp tác với các dự án tiền mã hóa lớn và các sàn giao dịch.

8. Cập nhật công nghệ – Các tính năng mới, cải tiến bảo mật và những đợt ra mắt sản phẩm.

9. Khối lượng giao dịch – Thanh khoản cao hơn thường hỗ trợ mức giá ổn định hơn.

10. Mối tương quan với Bitcoin – Giống như hầu hết các đồng tiền thay thế, giá SFP thường đi theo chiều hướng giá của Bitcoin.

Tại sao mọi người muốn biết giá SafePal hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của SafePal (SFP) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Ra quyết định giao dịch – Các nhà giao dịch tích cực cần biết giá hiện tại để mua/bán vào thời điểm tối ưu.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Các nhà đầu tư theo dõi giá trị và hiệu suất của các khoản nắm giữ trong danh mục.
3. Phân tích thị trường – Dữ liệu giá giúp đánh giá các xu hướng và mô hình biến động.

Dự đoán giá SafePal

Dự đoán giá SafePal (SFP) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SFP vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá SafePal (SFP) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của SafePal có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá SafePal sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SFP cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá SafePal.

Giới thiệu SafePal

SafePal (SFP) là một tài sản tiền điện tử liên quan đến hệ sinh thái SafePal, một nền tảng phi tập trung cung cấp các dịch vụ quản lý tiền điện tử an toàn và thân thiện với người dùng. Token SFP đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý nền tảng, cho phép những người giữ token tham gia vào quá trình ra quyết định, và cũng được sử dụng để khuyến khích sự tham gia của người dùng và sự phát triển của nền tảng. Được xây dựng trên Binance Smart Chain, SafePal tận dụng cơ chế đồng thuận proof-of-stake và mô hình cung cấp tiền tệ giảm dần, với một phần token được đốt cháy trong mỗi giao dịch. Các trường hợp sử dụng chính của nền tảng bao gồm lưu trữ tiền điện tử an toàn, giao dịch, và ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), nhằm cung cấp một cổng thông tin dễ tiếp cận cho người dùng để điều hướng nền kinh tế tiền điện tử rộng lớn.

Hướng dẫn mua & đầu tư SafePal tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với SafePal? Mua SFP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua SafePal. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua SafePal (SFP).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và SafePal sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua SafePal (SFP)

Bạn có thể làm gì với SafePal

Sở hữu SafePal mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua SafePal (SFP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

SafePal (SFP) là gì

"Safepal là ví tài sản kỹ thuật số dùng quản lý tài sản tiền mã hóa an toàn và thân thiện với người dùng. Safepal cung cấp các sản phẩm ví phần cứng và ví phần mềm do Ứng dụng Safepal quản lý, nơi người dùng có thể dễ dàng lưu trữ, quản lý và giao dịch tài sản tiền điện tử. Safepal hỗ trợ 20 chuỗi khối, bao gồm Binance Chain và Binance Smart Chain (BSC), hơn 10,000 token và tài sản NFT. Safepal cũng là ví phần cứng đầu tiên mà Binance Labs đầu tư vào."

Nguồn SafePal

Để hiểu thêm về SafePal, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức SafePal
Block Explorer

Danh mục :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemEnergi Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SafePal

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:00:59 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành SafePal (SFP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về SafePal

SFP USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short SFP với đòn bẩy. Khám phá giao dịch SFP USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường SafePal (SFP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá SafePal theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SFP/USDT
₫6,281.3905
₫6,281.3905₫6,281.3905
+3.78%
243.23K (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₫0.000000
₫0.000000₫0.000000

0.00%

AurumX

AurumX

UMX

₫6,023.50350
₫6,023.50350₫6,023.50350

-8.76%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫89,355.2140
₫89,355.2140₫89,355.2140

+188.37%

JMDT

JMDT

JMDT

₫28,154.4185
₫28,154.4185₫28,154.4185

+10.48%

STONK

STONK

STONK

₫176.599965
₫176.599965₫176.599965

-4.36%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫89,355.2140
₫89,355.2140₫89,355.2140

+188.37%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,161.901455
₫4,161.901455₫4,161.901455

+122.13%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₫593.40325
₫593.40325₫593.40325

+72.79%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.2445495
₫6.2445495₫6.2445495

+58.20%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₫207.88850
₫207.88850₫207.88850

+31.66%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SFP sang VND

Số lượng

SFP
SFP
VND
VND

1 SFP = 6,281.3905 VND