Giá NatGold Digital hôm nay

Giá NatGold Digital (NATG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2,521.5, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NATG sang VND là ₫ 2,521.5 mỗi NATG.

NatGold Digital hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- NATG. Trong vòng 24 giờ qua, NATG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2,521.5 (thấp) đến ₫ 2,525 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, NATG biến động 0.00% trong giờ qua và +12.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.24K.

Thông tin thị trường NatGold Digital (NATG)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 1.24K₫ 1.24K ₫ 1.24K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của NatGold Digital là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.24K. Nguồn cung lưu hành của NATG là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.