Giá XEFFY hôm nay

Giá XEFFY (XEF) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0065681, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XEF sang VND là ₫ 0.0065681 mỗi XEF.

XEFFY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- XEF. Trong vòng 24 giờ qua, XEF được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0064462 (thấp) đến ₫ 0.0065743 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, XEF biến động +0.05% trong giờ qua và +9.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 178.78K.

Thông tin thị trường XEFFY (XEF)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 178.78K₫ 178.78K ₫ 178.78K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 39.41M₫ 39.41M ₫ 39.41M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Blockchain công khai XPHERE

Vốn hoá thị trường hiện tại của XEFFY là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 178.78K. Nguồn cung lưu hành của XEF là --, với tổng nguồn cung là 6000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 39.41M.