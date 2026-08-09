Giá Songbird hôm nay

Giá Songbird (SGB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0010589, biến động 4.49% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SGB sang VND là ₫ 0.0010589 mỗi SGB.

Songbird hiện xếp hạng #4034 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 SGB. Trong vòng 24 giờ qua, SGB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0009882 (thấp) đến ₫ 0.00114 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 18,926.07665374086960825, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 16.95253995953952275.

Về hiệu suất ngắn hạn, SGB biến động +2.99% trong giờ qua và +1.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.02K.

Thông tin thị trường Songbird (SGB)

Xếp hạng No.4034 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 61.02K₫ 61.02K ₫ 61.02K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 17.04M₫ 17.04M ₫ 17.04M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Tổng cung 16,089,041,095.890411 16,089,041,095.890411 16,089,041,095.890411 Blockchain công khai SGB

Vốn hoá thị trường hiện tại của Songbird là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.02K. Nguồn cung lưu hành của SGB là 0.00, với tổng nguồn cung là 16089041095.890411. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 17.04M.