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Giá Songbird theo thời gian thực hôm nay là 0.0010589 VND. Vốn hoá thị trường của SGB là 0 VND. Theo dõi cập nhật giá SGB sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Songbird theo thời gian thực hôm nay là 0.0010589 VND. Vốn hoá thị trường của SGB là 0 VND. Theo dõi cập nhật giá SGB sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Songbird(SGB)

Giá theo thời gian thực 1 SGB sang VND

₫27.8965315
₫27.8965315₫27.8965315
+4.49%1D
VND
Biểu đồ giá Songbird (SGB) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:01:25 (UTC+8)

Giá Songbird hôm nay

Giá Songbird (SGB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0010589, biến động 4.49% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SGB sang VND là ₫ 0.0010589 mỗi SGB.

Songbird hiện xếp hạng #4034 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 SGB. Trong vòng 24 giờ qua, SGB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0009882 (thấp) đến ₫ 0.00114 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 18,926.07665374086960825, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 16.95253995953952275.

Về hiệu suất ngắn hạn, SGB biến động +2.99% trong giờ qua và +1.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.02K.

Thông tin thị trường Songbird (SGB)

No.4034

₫ 0.00
₫ 0.00₫ 0.00

₫ 61.02K
₫ 61.02K₫ 61.02K

₫ 17.04M
₫ 17.04M₫ 17.04M

0.00
0.00 0.00

16,089,041,095.890411
16,089,041,095.890411 16,089,041,095.890411

SGB

Vốn hoá thị trường hiện tại của Songbird là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.02K. Nguồn cung lưu hành của SGB là 0.00, với tổng nguồn cung là 16089041095.890411. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 17.04M.

Lịch sử giá Songbird theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0009882
₫ 0.0009882₫ 0.0009882
Thấp nhất 24H
₫ 0.00114
₫ 0.00114₫ 0.00114
Cao nhất 24H

₫ 0.0009882
₫ 0.0009882₫ 0.0009882

₫ 0.00114
₫ 0.00114₫ 0.00114

₫ 18,926.07665374086960825
₫ 18,926.07665374086960825₫ 18,926.07665374086960825

₫ 16.95253995953952275
₫ 16.95253995953952275₫ 16.95253995953952275

+2.99%

+4.49%

+1.01%

+1.01%

Lịch sử giá theo VND của Songbird (SGB)

Theo dõi biến động giá của Songbird trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +1.198731232+4.49%
30 ngày₫ +0.0000609+6.10%
60 ngày₫ +0.0000006+0.05%
90 ngày₫ -0.0006591-38.37%
Biến động giá Songbird hôm nay

Hôm nay, SGB đã biến động ₫ +1.198731232 (+4.49%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Songbird trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0000609 (+6.10%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Songbird trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SGB đã biến động ₫ +0.0000006 (+0.05%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Songbird trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0006591 (-38.37%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Songbird (SGB)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Songbird.

Phân tích Songbird

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Songbird. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Songbird?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá của Songbird (SGB):

1. Phát triển Mạng Flare: Tiến độ phát triển mạng chính của Flare có tác động đến SGB, vì đây là mạng thử nghiệm (canary network).
2. Tính Hữu Dụng & Sự Thống Nhất: Các trường hợp sử dụng trong thế giới thực và các tích hợp DeFi thúc đẩy nhu cầu.
3. Thị Trường Tâm Lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa ảnh hưởng đến giá SGB.
4. Động lực Cung ứng: Cơ chế phân phối token và staking.
5. Cập nhật Kỹ thuật: Các bản nâng cấp mạng và những tính năng mới.
6. Quan hệ Đối tác: Hợp tác với các dự án hoặc sàn giao dịch khác.
7. Tin tức Quy định: Các quy định về tiền mã hóa ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái.

Tại sao mọi người muốn biết giá Songbird hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Songbird (SGB) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. SGB là token mạng canary của Flare Network, nên các nhà đầu tư theo dõi giá của nó để đánh giá tâm lý thị trường và đưa ra những quyết định mua/bán một cách sáng suốt.

Dự đoán giá Songbird

Dự đoán giá Songbird (SGB) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SGB vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Songbird (SGB) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Songbird có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Songbird sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SGB cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Songbird.

Giới thiệu Songbird

Songbird (SGB) là một giao thức blockchain phi tập trung phục vụ như Mạng Canary cho Flare Networks. Nó được thiết kế để cung cấp môi trường thử nghiệm cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) trước khi chúng được phát hành trên Flare Network. SGB được sử dụng như token gốc trong hệ sinh thái Songbird, và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo mật mạng, tham gia quản trị mạng và truy cập các dịch vụ khác nhau. Mạng Songbird sử dụng thuật toán đồng thuận Federated Byzantine Agreement (FBA) đã được chỉnh sửa, được biết đến với tên gọi Avalanche, kết hợp với Ethereum Virtual Machine (EVM) để chức năng hợp đồng thông minh. Sự kết hợp độc đáo này nhằm mục đích cung cấp khả năng mở rộng, tốc độ và chi phí giao dịch thấp, làm cho nó trở thành một nền tảng phù hợp để xây dựng và triển khai các dApps phức tạp và các giao thức DeFi.

Hướng dẫn mua & đầu tư Songbird tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Songbird? Mua SGB nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Songbird. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Songbird (SGB).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn 0.00 token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Songbird sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Songbird (SGB)

Bạn có thể làm gì với Songbird

Sở hữu Songbird mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Songbird (SGB) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Songbird (SGB) là gì

Songbird là mạng Canary của Flare và nó sẽ có hai giai đoạn riêng biệt. Songbird sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thử nghiệm liên tục các hệ thống Flare Time Series Oracle, StateConnector và F-Asset và kiến trúc mạng trước khi ra mắt Flare. Các giao thức FTSO và F-Asset sẽ được khởi chạy trên Songbird và F-Assets được tạo từ các mã thông báo cơ bản. Điều này sẽ cải thiện tính bảo mật, tính ổn định và độ tin cậy của bản phát hành cuối cùng của Flare.

Nguồn Songbird

Để hiểu thêm về Songbird, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Songbird
Block Explorer

Danh mục :

Smart Contract Platform

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Songbird

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:01:25 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Songbird (SGB)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Songbird

SGB USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short SGB với đòn bẩy. Khám phá giao dịch SGB USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Songbird (SGB) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Songbird theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SGB/USDT
₫27.8754795
₫27.8754795₫27.8754795
+4.39%
59.95M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SGB sang VND

Số lượng

SGB
SGB
VND
VND

1 SGB = 27.8649535 VND