Giá Tezos hôm nay

Giá Tezos (XTZ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2036, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XTZ sang VND là ₫ 0.2036 mỗi XTZ.

Tezos hiện xếp hạng #115 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 221.49M, với nguồn cung lưu hành 1.09B XTZ. Trong vòng 24 giờ qua, XTZ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2022 (thấp) đến ₫ 0.2116 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 241,451.91837699210166870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,923.45970535314967985.

Về hiệu suất ngắn hạn, XTZ biến động +0.09% trong giờ qua và +2.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.21K.

Thông tin thị trường Tezos (XTZ)

Xếp hạng No.115 Vốn hóa thị trường ₫ 221.49M₫ 221.49M ₫ 221.49M Khối lượng (24H) ₫ 55.21K₫ 55.21K ₫ 55.21K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 225.56M₫ 225.56M ₫ 225.56M Nguồn cung lưu thông 1.09B 1.09B 1.09B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872 Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2017-07-01 00:00:00 Giá phát hành ₫ 12,368.05₫ 12,368.05 ₫ 12,368.05 Blockchain công khai XTZ

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tezos là ₫ 221.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.21K. Nguồn cung lưu hành của XTZ là 1.09B, với tổng nguồn cung là 1107859255.153872. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 225.56M.