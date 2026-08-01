Giá Tezos(XTZ)
Giá Tezos (XTZ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2036, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XTZ sang VND là ₫ 0.2036 mỗi XTZ.
Tezos hiện xếp hạng #115 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 221.49M, với nguồn cung lưu hành 1.09B XTZ. Trong vòng 24 giờ qua, XTZ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2022 (thấp) đến ₫ 0.2116 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 241,451.91837699210166870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,923.45970535314967985.
Về hiệu suất ngắn hạn, XTZ biến động +0.09% trong giờ qua và +2.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.21K.
No.115
0.01%
2017-07-01 00:00:00
XTZ
Vốn hoá thị trường hiện tại của Tezos là ₫ 221.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.21K. Nguồn cung lưu hành của XTZ là 1.09B, với tổng nguồn cung là 1107859255.153872. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 225.56M.
+0.09%
+0.09%
+2.10%
+2.10%
Theo dõi biến động giá của Tezos trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +4.817625
|+0.09%
|30 ngày
|₫ -0.0318
|-13.51%
|60 ngày
|₫ -0.0261
|-11.37%
|90 ngày
|₫ -0.1942
|-48.82%
Hôm nay, XTZ đã biến động ₫ +4.817625 (+0.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0318 (-13.51%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XTZ đã biến động ₫ -0.0261 (-11.37%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1942 (-48.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Tezos (XTZ)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Tezos.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Tezos. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XTZ: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
XTZ_USDT在4小时周期内运行于0.2014价位。价格位于中枢0.2001上方，已突破R1阻力位0.2011。当前市场结构处于枢纽体系的上行区间层级。均线系统与枢轴点位呈现方向一致性，多头排列确认短期趋势向上延伸。 MACD指标录得金叉信号，快慢线同向发散。EMA组3-4周期显示买入状态，MA组1-2周期维持买入动能。RSI指数处于中性区域，未出现超买或超卖的极端值。KDJ与StochRSI指标数值表明动能正集中释放。布林带开口状态显示波动率正在扩大。多空力量对比中，买方占据主导地位，但中性RSI提示追高动能受限。 近端关键价位为R2阻力位0.2024，距离现价0.0010。下方S1支撑位0.1988，距离现价0.0026。远端参考S2价位0.1978，距离现价0.0036。中枢0.2001构成即时回调测试点。若价格回落至中枢下方，将改变短期结构属性。上方空间由R2界定，下方防守依托S1与中枢连线。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Tezos có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Tezos (XTZ) là một mạng lưới blockchain phi tập trung, mã nguồn mở có thể thực hiện các giao dịch ngang hàng và phục vụ như một nền tảng để triển khai các hợp đồng thông minh. Mạng lưới được thiết kế để cung cấp khả năng 'tự sửa đổi', cho phép nó nâng cấp chính nó mà không cần phải tách hoặc chia nhánh mạng lưới thành hai blockchain khác nhau. Tính năng này nhằm cải thiện khả năng nâng cấp lâu dài, an ninh và hiệu suất của giao thức. Cơ chế đồng thuận của Tezos là một hình thức độc đáo của chứng minh cổ phần được ủy quyền (DPoS), nơi người giữ token tham gia vào việc nâng cấp mạng lưới bằng cách bỏ phiếu. Tiền điện tử gốc của mạng lưới, XTZ, được sử dụng cho phí giao dịch và cho việc cược, một quá trình giúp bảo mật mạng lưới và tham gia vào quản trị của nó.
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Sở hữu Tezos mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Tezos là một nền tảng mã nguồn mở dành cho các tài sản và ứng dụng có thể phát triển bằng cách tự nâng cấp. Các bên liên quan chi phối các nâng cấp đối với giao thức cốt lõi, bao gồm cả các nâng cấp đối với chính quy trình sửa đổi.
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|Thời gian (UTC+8)
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