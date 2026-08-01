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Giá Tezos theo thời gian thực hôm nay là 0.2036 VND. Vốn hoá thị trường của XTZ là 221,491,064.987378092 VND. Theo dõi cập nhật giá XTZ sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Tezos theo thời gian thực hôm nay là 0.2036 VND. Vốn hoá thị trường của XTZ là 221,491,064.987378092 VND. Theo dõi cập nhật giá XTZ sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Tezos(XTZ)

Giá theo thời gian thực 1 XTZ sang VND

₫5,357.734
₫5,357.734₫5,357.734
+0.09%1D
VND
Biểu đồ giá Tezos (XTZ) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:01:24 (UTC+8)

Giá Tezos hôm nay

Giá Tezos (XTZ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2036, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XTZ sang VND là ₫ 0.2036 mỗi XTZ.

Tezos hiện xếp hạng #115 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 221.49M, với nguồn cung lưu hành 1.09B XTZ. Trong vòng 24 giờ qua, XTZ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2022 (thấp) đến ₫ 0.2116 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 241,451.91837699210166870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,923.45970535314967985.

Về hiệu suất ngắn hạn, XTZ biến động +0.09% trong giờ qua và +2.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.21K.

Thông tin thị trường Tezos (XTZ)

No.115

₫ 221.49M
₫ 221.49M₫ 221.49M

₫ 55.21K
₫ 55.21K₫ 55.21K

₫ 225.56M
₫ 225.56M₫ 225.56M

1.09B
1.09B 1.09B

--
----

1,107,859,255.153872
1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872

0.01%

2017-07-01 00:00:00

₫ 12,368.05
₫ 12,368.05₫ 12,368.05

XTZ

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tezos là ₫ 221.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.21K. Nguồn cung lưu hành của XTZ là 1.09B, với tổng nguồn cung là 1107859255.153872. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 225.56M.

Lịch sử giá Tezos theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.2022
₫ 0.2022₫ 0.2022
Thấp nhất 24H
₫ 0.2116
₫ 0.2116₫ 0.2116
Cao nhất 24H

₫ 0.2022
₫ 0.2022₫ 0.2022

₫ 0.2116
₫ 0.2116₫ 0.2116

₫ 241,451.91837699210166870
₫ 241,451.91837699210166870₫ 241,451.91837699210166870

₫ 5,923.45970535314967985
₫ 5,923.45970535314967985₫ 5,923.45970535314967985

+0.09%

+0.09%

+2.10%

+2.10%

Lịch sử giá theo VND của Tezos (XTZ)

Theo dõi biến động giá của Tezos trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +4.817625+0.09%
30 ngày₫ -0.0318-13.51%
60 ngày₫ -0.0261-11.37%
90 ngày₫ -0.1942-48.82%
Biến động giá Tezos hôm nay

Hôm nay, XTZ đã biến động ₫ +4.817625 (+0.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Tezos trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0318 (-13.51%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Tezos trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XTZ đã biến động ₫ -0.0261 (-11.37%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Tezos trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1942 (-48.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Tezos (XTZ)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Tezos.

Phân tích Tezos

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Tezos. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Tezos hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XTZ: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

XTZ_USDT在4小时周期内运行于0.2014价位。价格位于中枢0.2001上方，已突破R1阻力位0.2011。当前市场结构处于枢纽体系的上行区间层级。均线系统与枢轴点位呈现方向一致性，多头排列确认短期趋势向上延伸。 MACD指标录得金叉信号，快慢线同向发散。EMA组3-4周期显示买入状态，MA组1-2周期维持买入动能。RSI指数处于中性区域，未出现超买或超卖的极端值。KDJ与StochRSI指标数值表明动能正集中释放。布林带开口状态显示波动率正在扩大。多空力量对比中，买方占据主导地位，但中性RSI提示追高动能受限。 近端关键价位为R2阻力位0.2024，距离现价0.0010。下方S1支撑位0.1988，距离现价0.0026。远端参考S2价位0.1978，距离现价0.0036。中枢0.2001构成即时回调测试点。若价格回落至中枢下方，将改变短期结构属性。上方空间由R2界定，下方防守依托S1与中枢连线。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Tezos?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá của Tezos (XTZ):

1. Mức độ áp dụng mạng lưới và hoạt động của các nhà phát triển – Việc có nhiều dApp và dự án được xây dựng trên Tezos sẽ làm tăng nhu cầu.
2. Phần thưởng staking – Cơ chế proof-of-stake của XTZ thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.
3. Các bản nâng cấp về quản trị – Giao thức tự sửa đổi của Tezos cho phép thực hiện các cập nhật một cách liền mạch.
4. Tâm lý thị trường và xu hướng tiền điện tử.
5. Quan hệ đối tác với các tổ chức và việc áp dụng trong doanh nghiệp.
6. Sự cạnh tranh từ các nền tảng hợp đồng thông minh khác như Ethereum.
7. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến công nghệ blockchain.
8. Tình hình chung của thị trường tiền điện tử và mối tương quan với Bitcoin.

Tại sao mọi người muốn biết giá Tezos hôm nay?

Mọi người muốn biết giá Tezos (XTZ) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán phù hợp với thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật các xu hướng thị trường. Biến động giá cả giúp đánh giá mức độ sinh lời cũng như rủi ro.

Dự đoán giá Tezos

Dự đoán giá Tezos (XTZ) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của XTZ vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Tezos (XTZ) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Tezos có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Tezos sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá XTZ cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Tezos.

Giới thiệu Tezos

Tezos (XTZ) là một mạng lưới blockchain phi tập trung, mã nguồn mở có thể thực hiện các giao dịch ngang hàng và phục vụ như một nền tảng để triển khai các hợp đồng thông minh. Mạng lưới được thiết kế để cung cấp khả năng 'tự sửa đổi', cho phép nó nâng cấp chính nó mà không cần phải tách hoặc chia nhánh mạng lưới thành hai blockchain khác nhau. Tính năng này nhằm cải thiện khả năng nâng cấp lâu dài, an ninh và hiệu suất của giao thức. Cơ chế đồng thuận của Tezos là một hình thức độc đáo của chứng minh cổ phần được ủy quyền (DPoS), nơi người giữ token tham gia vào việc nâng cấp mạng lưới bằng cách bỏ phiếu. Tiền điện tử gốc của mạng lưới, XTZ, được sử dụng cho phí giao dịch và cho việc cược, một quá trình giúp bảo mật mạng lưới và tham gia vào quản trị của nó.

Hướng dẫn mua & đầu tư Tezos tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Tezos? Mua XTZ nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Tezos. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Tezos (XTZ).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Tezos sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Tezos (XTZ)

Bạn có thể làm gì với Tezos

Sở hữu Tezos mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Tezos (XTZ) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Tezos (XTZ) là gì

Tezos là một nền tảng mã nguồn mở dành cho các tài sản và ứng dụng có thể phát triển bằng cách tự nâng cấp. Các bên liên quan chi phối các nâng cấp đối với giao thức cốt lõi, bao gồm cả các nâng cấp đối với chính quy trình sửa đổi.

Whitepaper

Nguồn Tezos

Để hiểu thêm về Tezos, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Tezos
Block Explorer

Danh mục :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemGovernance

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Tezos

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:01:24 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Tezos (XTZ)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Tezos

XTZ USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short XTZ với đòn bẩy. Khám phá giao dịch XTZ USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Tezos (XTZ) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Tezos theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
XTZ/USDT
₫5,352.471
₫5,352.471₫5,352.471
+0.04%
269.56K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 XTZ = 5,357.734 VND