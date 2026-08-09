Giá HOPR Token hôm nay

Giá HOPR Token (HOPR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01153, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HOPR sang VND là ₫ 0.01153 mỗi HOPR.

HOPR Token hiện xếp hạng #1124 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.93M, với nguồn cung lưu hành 341.17M HOPR. Trong vòng 24 giờ qua, HOPR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01138 (thấp) đến ₫ 0.0119 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 25,571.46888555, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 414.35807192765450710.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOPR biến động +0.17% trong giờ qua và -6.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 52.29K.

Thông tin thị trường HOPR Token (HOPR)

Xếp hạng No.1124 Vốn hóa thị trường ₫ 3.93M₫ 3.93M ₫ 3.93M Khối lượng (24H) ₫ 52.29K₫ 52.29K ₫ 52.29K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 11.53M₫ 11.53M ₫ 11.53M Nguồn cung lưu thông 341.17M 341.17M 341.17M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 394,545,361 394,545,361 394,545,361 Tỷ lệ lưu hành 34.11% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của HOPR Token là ₫ 3.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 52.29K. Nguồn cung lưu hành của HOPR là 341.17M, với tổng nguồn cung là 394545361. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 11.53M.