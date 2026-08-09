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Giá HOPR Token theo thời gian thực hôm nay là 0.01153 VND. Vốn hoá thị trường của HOPR là 3,933,734.06389 VND. Theo dõi cập nhật giá HOPR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá HOPR Token theo thời gian thực hôm nay là 0.01153 VND. Vốn hoá thị trường của HOPR là 3,933,734.06389 VND. Theo dõi cập nhật giá HOPR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá HOPR Token(HOPR)

Giá theo thời gian thực 1 HOPR sang VND

₫303.41195
₫303.41195₫303.41195
-0.08%1D
VND
Biểu đồ giá HOPR Token (HOPR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:56:30 (UTC+8)

Giá HOPR Token hôm nay

Giá HOPR Token (HOPR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01153, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HOPR sang VND là ₫ 0.01153 mỗi HOPR.

HOPR Token hiện xếp hạng #1124 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.93M, với nguồn cung lưu hành 341.17M HOPR. Trong vòng 24 giờ qua, HOPR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01138 (thấp) đến ₫ 0.0119 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 25,571.46888555, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 414.35807192765450710.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOPR biến động +0.17% trong giờ qua và -6.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 52.29K.

Thông tin thị trường HOPR Token (HOPR)

No.1124

₫ 3.93M
₫ 3.93M₫ 3.93M

₫ 52.29K
₫ 52.29K₫ 52.29K

₫ 11.53M
₫ 11.53M₫ 11.53M

341.17M
341.17M 341.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

394,545,361
394,545,361 394,545,361

34.11%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của HOPR Token là ₫ 3.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 52.29K. Nguồn cung lưu hành của HOPR là 341.17M, với tổng nguồn cung là 394545361. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 11.53M.

Lịch sử giá HOPR Token theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.01138
₫ 0.01138₫ 0.01138
Thấp nhất 24H
₫ 0.0119
₫ 0.0119₫ 0.0119
Cao nhất 24H

₫ 0.01138
₫ 0.01138₫ 0.01138

₫ 0.0119
₫ 0.0119₫ 0.0119

₫ 25,571.46888555
₫ 25,571.46888555₫ 25,571.46888555

₫ 414.35807192765450710
₫ 414.35807192765450710₫ 414.35807192765450710

+0.17%

-0.08%

-6.34%

-6.34%

Lịch sử giá theo VND của HOPR Token (HOPR)

Theo dõi biến động giá của HOPR Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.2429239-0.08%
30 ngày₫ -0.00519-31.05%
60 ngày₫ -0.00491-29.87%
90 ngày₫ -0.01113-49.12%
Biến động giá HOPR Token hôm nay

Hôm nay, HOPR đã biến động ₫ -0.2429239 (-0.08%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá HOPR Token trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00519 (-31.05%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá HOPR Token trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HOPR đã biến động ₫ -0.00491 (-29.87%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá HOPR Token trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.01113 (-49.12%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của HOPR Token (HOPR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá HOPR Token.

Phân tích HOPR Token

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của HOPR Token. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá HOPR Token?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token HOPR:

1. Mức độ áp dụng và sử dụng mạng lưới – Nhu cầu cao hơn đối với các dịch vụ bảo mật sẽ làm tăng tính tiện ích của token.
2. Những phát triển công nghệ và nâng cấp giao thức.
3. Các thông báo về hợp tác với những dự án lớn.
4. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin.
5. Cơ chế cung ứng token và phần thưởng staking.
6. Xu hướng trong lĩnh vực bảo mật cũng như môi trường quy định.
7. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch.
8. Các cột mốc quan trọng của đội ngũ và tiến độ thực hiện lộ trình.

Tại sao mọi người muốn biết giá HOPR Token hôm nay?

Mọi người muốn biết giá token HOPR hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi giá trị danh mục đầu tư, xác định thời điểm vào/ra thị trường, đánh giá hiệu suất đầu tư và cập nhật xu hướng thị trường. Công nghệ blockchain tập trung vào quyền riêng tư của HOPR thu hút các nhà đầu tư theo dõi mức độ áp dụng cũng như biến động giá để tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng.

Dự đoán giá HOPR Token

Dự đoán giá HOPR Token (HOPR) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của HOPR vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá HOPR Token (HOPR) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của HOPR Token có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá HOPR Token sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá HOPR cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá HOPR Token.

Giới thiệu HOPR Token

HOPR là một giao thức tập trung vào quyền riêng tư, phi tập trung và mã nguồn mở được thiết kế để cung cấp giao tiếp an toàn và trao đổi dữ liệu qua internet. Giao thức sử dụng thiết kế mixnet, nơi dữ liệu được gửi qua nhiều nút chuyển tiếp để che giấu nguồn gốc và điểm đến, do đó đảm bảo quyền riêng tư và ẩn danh. Token HOPR được sử dụng trong mạng lưới cho nhiều mục đích như khuyến khích sự tham gia của nút, staking và quản trị. Dự án nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư liên quan đến cơ sở hạ tầng internet hiện tại bằng cách cung cấp một lớp quyền riêng tư cho trao đổi dữ liệu, làm cho nó trở thành một bổ sung quý giá cho hệ sinh thái blockchain và ứng dụng phi tập trung (dApp) rộng lớn.

Hướng dẫn mua & đầu tư HOPR Token tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với HOPR Token? Mua HOPR nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua HOPR Token. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua HOPR Token (HOPR).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và HOPR Token sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua HOPR Token (HOPR)

Bạn có thể làm gì với HOPR Token

Sở hữu HOPR Token mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua HOPR Token (HOPR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

HOPR Token (HOPR) là gì

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

Nguồn HOPR Token

Để hiểu thêm về HOPR Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức HOPR Token
Block Explorer

Danh mục :

DePINEthereum EcosystemGovernance

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về HOPR Token

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:56:30 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành HOPR Token (HOPR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về HOPR Token

HOPR USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short HOPR với đòn bẩy. Khám phá giao dịch HOPR USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường HOPR Token (HOPR) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá HOPR Token theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
HOPR/USDT
₫303.41195
₫303.41195₫303.41195
+0.08%
4.52M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán HOPR sang VND

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HOPR
HOPR
VND
VND

1 HOPR = 303.41195 VND