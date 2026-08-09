Giá TENDIES hôm nay

Giá TENDIES (TENDIES) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01907, biến động 5.40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TENDIES sang VND là ₫ 0.01907 mỗi TENDIES.

TENDIES hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- TENDIES. Trong vòng 24 giờ qua, TENDIES được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01781 (thấp) đến ₫ 0.02231 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TENDIES biến động -2.71% trong giờ qua và +37.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.38K.

Thông tin thị trường TENDIES (TENDIES)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 60.38K₫ 60.38K ₫ 60.38K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 19.07M₫ 19.07M ₫ 19.07M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của TENDIES là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.38K. Nguồn cung lưu hành của TENDIES là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 19.07M.