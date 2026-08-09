Giá IoTeX Network(IOTX)
Giá IoTeX Network (IOTX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002964, biến động 20.78% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IOTX sang VND là ₫ 0.002964 mỗi IOTX.
IoTeX Network hiện xếp hạng #560 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 27.98M, với nguồn cung lưu hành 9.44B IOTX. Trong vòng 24 giờ qua, IOTX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002349 (thấp) đến ₫ 0.004105 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,870.64471377374971635, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 31.99852905631271785.
Về hiệu suất ngắn hạn, IOTX biến động -9.72% trong giờ qua và +37.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 288.46K.
No.560
94.41%
2018-05-21 00:00:00
IOTX
Vốn hoá thị trường hiện tại của IoTeX Network là ₫ 27.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 288.46K. Nguồn cung lưu hành của IOTX là 9.44B, với tổng nguồn cung là 9441368502.27327779. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 29.64M.
-9.72%
+20.78%
+37.54%
+37.54%
Theo dõi biến động giá của IoTeX Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +13.41936889
|+20.78%
|30 ngày
|₫ +0.000451
|+17.94%
|60 ngày
|₫ -0.000375
|-11.24%
|90 ngày
|₫ -0.002103
|-41.51%
Hôm nay, IOTX đã biến động ₫ +13.41936889 (+20.78%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000451 (+17.94%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, IOTX đã biến động ₫ -0.000375 (-11.24%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002103 (-41.51%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của IoTeX Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường IOTX: xu hướng giảm, tăng 40% | giảm 60%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Quá mua
|>70
|Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
IOTX_USDT đang giao dịch trên mức trung tâm 0,002482 trong khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm giữa ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,002537 và ngưỡng kháng cự R2 ở mức 0,002578. Hệ thống trung tâm cho thấy cấu trúc phe mua vẫn được duy trì. Tuy nhiên, sự đồng nhất của các chỉ báo đang có dấu hiệu phân hóa. MACD đã ghi nhận tín hiệu cắt vàng, trong khi RSI đang ở vùng quá mua. Nhóm đường trung bình chưa thể hiện được một mô hình sắp xếp mua. Phân bố động lượng cho thấy sự phân tầng giữa các chỉ số nhanh và chậm. Biến động ngắn hạn chịu ảnh hưởng bởi việc dải Bollinger thu hẹp lại, thể hiện rõ đặc trưng dao động ở mức cao. Lực mua và lực bán đang giằng co quanh mức giá hiện tại 0,002704. Mức hỗ trợ gần nhất nằm tại ngưỡng R1 là 0,002537, cách mức giá hiện tại khoảng 6%. Mức hỗ trợ xa hơn tham chiếu đến điểm trung tâm 0,002482, cách mức giá hiện tại khoảng 8%. Ngưỡng kháng cự trực tiếp phía trên là R2 ở mức 0,002578, còn ngưỡng hỗ trợ then chốt phía dưới là S1 ở mức 0,002441. Thị trường hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh theo phạm vi.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của IoTeX Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
IoTeX (IOTX) là một nền tảng phi tập trung được thiết kế để tạo điều kiện cho việc phát triển và hoạt động của các thiết bị Internet of Things (IoT). Mục tiêu của nó là tạo ra một cơ sở hạ tầng blockchain có thể mở rộng và tập trung vào quyền riêng tư, cho phép tích hợp dữ liệu thế giới thực vào hợp đồng thông minh. IoTeX sử dụng một biến thể của cơ chế đồng thuận Delegated Proof of Stake (DPoS) được biết đến với tên gọi Roll-DPoS, được thiết kế để hỗ trợ lượng giao dịch lớn. Token bản địa của nền tảng, IOTX, được sử dụng cho việc quản trị, staking và tài trợ giao dịch trong mạng lưới IoTeX. Mục tiêu của IoTeX là kết nối thế giới vật lý và thế giới số, mở ra các trường hợp sử dụng mới và các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như chuỗi cung ứng, nhà thông minh và chăm sóc sức khỏe.
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Sở hữu IoTeX Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua IoTeX Network (IOTX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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"" IoTeX (IOTX) là một cơ sở hạ tầng blockchain tự động có thể mở rộng và tập trung vào quyền riêng tư cho Internet of Things (IoT). IoTeX cam kết xây dựng một nền tảng blockchain thế hệ tiếp theo hỗ trợ các ứng dụng IoT với công nghệ nền tảng blockchain lật đổ có trọng lượng nhẹ, riêng tư và có thể mở rộng dễ dàng. Mã thông báo IOTX là một phần quan trọng của hệ sinh thái mạng IoTeX, được sử dụng để chuyển tiền, chạy các ứng dụng phân tán và thúc đẩy những người tham gia cộng đồng. ""
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