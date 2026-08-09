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Giá IoTeX Network theo thời gian thực hôm nay là 0.002964 VND. Vốn hoá thị trường của IOTX là 27,984,216.2267475207426 VND. Theo dõi cập nhật giá IOTX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá IoTeX Network theo thời gian thực hôm nay là 0.002964 VND. Vốn hoá thị trường của IOTX là 27,984,216.2267475207426 VND. Theo dõi cập nhật giá IOTX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá IoTeX Network(IOTX)

Giá theo thời gian thực 1 IOTX sang VND

₫77.99766
₫77.99766₫77.99766
+20.78%1D
VND
Biểu đồ giá IoTeX Network (IOTX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:08:41 (UTC+8)

Giá IoTeX Network hôm nay

Giá IoTeX Network (IOTX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002964, biến động 20.78% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IOTX sang VND là ₫ 0.002964 mỗi IOTX.

IoTeX Network hiện xếp hạng #560 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 27.98M, với nguồn cung lưu hành 9.44B IOTX. Trong vòng 24 giờ qua, IOTX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002349 (thấp) đến ₫ 0.004105 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,870.64471377374971635, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 31.99852905631271785.

Về hiệu suất ngắn hạn, IOTX biến động -9.72% trong giờ qua và +37.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 288.46K.

Thông tin thị trường IoTeX Network (IOTX)

No.560

₫ 27.98M
₫ 27.98M₫ 27.98M

₫ 288.46K
₫ 288.46K₫ 288.46K

₫ 29.64M
₫ 29.64M₫ 29.64M

9.44B
9.44B 9.44B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,441,368,502.27327779
9,441,368,502.27327779 9,441,368,502.27327779

94.41%

2018-05-21 00:00:00

₫ 184.205
₫ 184.205₫ 184.205

IOTX

Vốn hoá thị trường hiện tại của IoTeX Network là ₫ 27.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 288.46K. Nguồn cung lưu hành của IOTX là 9.44B, với tổng nguồn cung là 9441368502.27327779. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 29.64M.

Lịch sử giá IoTeX Network theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.002349
₫ 0.002349₫ 0.002349
Thấp nhất 24H
₫ 0.004105
₫ 0.004105₫ 0.004105
Cao nhất 24H

₫ 0.002349
₫ 0.002349₫ 0.002349

₫ 0.004105
₫ 0.004105₫ 0.004105

₫ 6,870.64471377374971635
₫ 6,870.64471377374971635₫ 6,870.64471377374971635

₫ 31.99852905631271785
₫ 31.99852905631271785₫ 31.99852905631271785

-9.72%

+20.78%

+37.54%

+37.54%

Lịch sử giá theo VND của IoTeX Network (IOTX)

Theo dõi biến động giá của IoTeX Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +13.41936889+20.78%
30 ngày₫ +0.000451+17.94%
60 ngày₫ -0.000375-11.24%
90 ngày₫ -0.002103-41.51%
Biến động giá IoTeX Network hôm nay

Hôm nay, IOTX đã biến động ₫ +13.41936889 (+20.78%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá IoTeX Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000451 (+17.94%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá IoTeX Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, IOTX đã biến động ₫ -0.000375 (-11.24%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá IoTeX Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002103 (-41.51%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của IoTeX Network (IOTX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá IoTeX Network.

Phân tích IoTeX Network

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của IoTeX Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường IoTeX Network hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường IOTX: xu hướng giảm, tăng 40% | giảm 60%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá mua>70Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

IOTX_USDT đang giao dịch trên mức trung tâm 0,002482 trong khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm giữa ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,002537 và ngưỡng kháng cự R2 ở mức 0,002578. Hệ thống trung tâm cho thấy cấu trúc phe mua vẫn được duy trì. Tuy nhiên, sự đồng nhất của các chỉ báo đang có dấu hiệu phân hóa. MACD đã ghi nhận tín hiệu cắt vàng, trong khi RSI đang ở vùng quá mua. Nhóm đường trung bình chưa thể hiện được một mô hình sắp xếp mua. Phân bố động lượng cho thấy sự phân tầng giữa các chỉ số nhanh và chậm. Biến động ngắn hạn chịu ảnh hưởng bởi việc dải Bollinger thu hẹp lại, thể hiện rõ đặc trưng dao động ở mức cao. Lực mua và lực bán đang giằng co quanh mức giá hiện tại 0,002704. Mức hỗ trợ gần nhất nằm tại ngưỡng R1 là 0,002537, cách mức giá hiện tại khoảng 6%. Mức hỗ trợ xa hơn tham chiếu đến điểm trung tâm 0,002482, cách mức giá hiện tại khoảng 8%. Ngưỡng kháng cự trực tiếp phía trên là R2 ở mức 0,002578, còn ngưỡng hỗ trợ then chốt phía dưới là S1 ở mức 0,002441. Thị trường hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh theo phạm vi.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá IoTeX Network?

Giá của IOTX bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

1. Mức độ áp dụng IoT và các mối quan hệ đối tác với các nhà sản xuất thiết bị
2. Mức độ sử dụng mạng lưới và khối lượng giao dịch trên chuỗi khối IoTeX
3. Mức độ hoạt động của nhà phát triển và sự tăng trưởng của hệ sinh thái DApp
4. Tỷ lệ tham gia staking và mức độ tiện ích của token
5. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin
6. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến lĩnh vực IoT và blockchain
7. Các tiến bộ kỹ thuật và những đợt nâng cấp giao thức
8. Sự cạnh tranh từ các dự án blockchain tập trung vào IoT khác
9. Động lực cung ứng token và các cơ chế đốt token
10. Việc tích hợp với các nền tảng IoT lớn và mức độ áp dụng trong doanh nghiệp

Tại sao mọi người muốn biết giá IoTeX Network hôm nay?

Mọi người muốn biết giá IOTX hôm nay vì nhiều lý do: quyết định đầu tư, theo dõi danh mục đầu tư, cơ hội giao dịch, phân tích tâm lý thị trường và xác định thời điểm đặt lệnh mua/bán. Vì IoTeX tập trung vào các giải pháp blockchain IoT, nên những biến động về giá phản ánh tiềm năng áp dụng cũng như mức độ tin tưởng của thị trường đối với hạ tầng IoT phi tập trung.

Dự đoán giá IoTeX Network

Dự đoán giá IoTeX Network (IOTX) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của IOTX vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá IoTeX Network (IOTX) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của IoTeX Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá IoTeX Network sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá IOTX cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá IoTeX Network.

Giới thiệu IoTeX Network

IoTeX (IOTX) là một nền tảng phi tập trung được thiết kế để tạo điều kiện cho việc phát triển và hoạt động của các thiết bị Internet of Things (IoT). Mục tiêu của nó là tạo ra một cơ sở hạ tầng blockchain có thể mở rộng và tập trung vào quyền riêng tư, cho phép tích hợp dữ liệu thế giới thực vào hợp đồng thông minh. IoTeX sử dụng một biến thể của cơ chế đồng thuận Delegated Proof of Stake (DPoS) được biết đến với tên gọi Roll-DPoS, được thiết kế để hỗ trợ lượng giao dịch lớn. Token bản địa của nền tảng, IOTX, được sử dụng cho việc quản trị, staking và tài trợ giao dịch trong mạng lưới IoTeX. Mục tiêu của IoTeX là kết nối thế giới vật lý và thế giới số, mở ra các trường hợp sử dụng mới và các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như chuỗi cung ứng, nhà thông minh và chăm sóc sức khỏe.

Hướng dẫn mua & đầu tư IoTeX Network tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với IoTeX Network? Mua IOTX nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua IoTeX Network. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua IoTeX Network (IOTX).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và IoTeX Network sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua IoTeX Network (IOTX)

Bạn có thể làm gì với IoTeX Network

Sở hữu IoTeX Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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IoTeX Network (IOTX) là gì

"" IoTeX (IOTX) là một cơ sở hạ tầng blockchain tự động có thể mở rộng và tập trung vào quyền riêng tư cho Internet of Things (IoT). IoTeX cam kết xây dựng một nền tảng blockchain thế hệ tiếp theo hỗ trợ các ứng dụng IoT với công nghệ nền tảng blockchain lật đổ có trọng lượng nhẹ, riêng tư và có thể mở rộng dễ dàng. Mã thông báo IOTX là một phần quan trọng của hệ sinh thái mạng IoTeX, được sử dụng để chuyển tiền, chạy các ứng dụng phân tán và thúc đẩy những người tham gia cộng đồng. ""

Nguồn IoTeX Network

Để hiểu thêm về IoTeX Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức IoTeX Network
Block Explorer

Danh mục :

Account AbstractionAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về IoTeX Network

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:08:41 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành IoTeX Network (IOTX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về IoTeX Network

IOTX USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short IOTX với đòn bẩy. Khám phá giao dịch IOTX USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường IoTeX Network (IOTX) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá IoTeX Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
IOTX/USDT
₫84.076425
₫84.076425₫84.076425
+29.82%
86.35M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán IOTX sang VND

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IOTX
IOTX
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VND

1 IOTX = 77.99766 VND