Giá IoTeX Network hôm nay

Giá IoTeX Network (IOTX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002964, biến động 20.78% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IOTX sang VND là ₫ 0.002964 mỗi IOTX.

IoTeX Network hiện xếp hạng #560 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 27.98M, với nguồn cung lưu hành 9.44B IOTX. Trong vòng 24 giờ qua, IOTX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002349 (thấp) đến ₫ 0.004105 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,870.64471377374971635, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 31.99852905631271785.

Về hiệu suất ngắn hạn, IOTX biến động -9.72% trong giờ qua và +37.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 288.46K.

Thông tin thị trường IoTeX Network (IOTX)

Xếp hạng No.560 Vốn hóa thị trường ₫ 27.98M₫ 27.98M ₫ 27.98M Khối lượng (24H) ₫ 288.46K₫ 288.46K ₫ 288.46K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 29.64M₫ 29.64M ₫ 29.64M Nguồn cung lưu thông 9.44B 9.44B 9.44B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 9,441,368,502.27327779 9,441,368,502.27327779 9,441,368,502.27327779 Tỷ lệ lưu hành 94.41% Ngày phát hành 2018-05-21 00:00:00 Giá phát hành ₫ 184.205₫ 184.205 ₫ 184.205 Blockchain công khai IOTX

Vốn hoá thị trường hiện tại của IoTeX Network là ₫ 27.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 288.46K. Nguồn cung lưu hành của IOTX là 9.44B, với tổng nguồn cung là 9441368502.27327779. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 29.64M.