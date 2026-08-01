Giá Chia Network(XCH)
Giá Chia Network (XCH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.344, biến động 0.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XCH sang VND là ₫ 1.344 mỗi XCH.
Chia Network hiện xếp hạng #578 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 19.37M, với nguồn cung lưu hành 14.41M XCH. Trong vòng 24 giờ qua, XCH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.322 (thấp) đến ₫ 1.493 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 50,906,548.33352220, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 52,245.5506019871499610.
Về hiệu suất ngắn hạn, XCH biến động -0.67% trong giờ qua và -12.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 89.87K.
No.578
2021-04-28 00:00:00
CHIA
Vốn hoá thị trường hiện tại của Chia Network là ₫ 19.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 89.87K. Nguồn cung lưu hành của XCH là 14.41M, với tổng nguồn cung là 33191992. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.61M.
-0.67%
-0.44%
-12.45%
-12.45%
Theo dõi biến động giá của Chia Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -156.30412
|-0.44%
|30 ngày
|₫ -0.151
|-10.11%
|60 ngày
|₫ -0.681
|-33.63%
|90 ngày
|₫ -0.989
|-42.40%
Hôm nay, XCH đã biến động ₫ -156.30412 (-0.44%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.151 (-10.11%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XCH đã biến động ₫ -0.681 (-33.63%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.989 (-42.40%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá Chia Network.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Chia Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XCH: xu hướng giảm, tăng 25% | giảm 75%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
【Cấu trúc thị trường】 XCH_USDT đang giao dịch trên khung thời gian 4 giờ ở mức 2,818, nằm trong khoảng cách khoảng 4% phía dưới vùng trung tâm quan trọng 2,932. Mức giá hiện tại gần ngưỡng hỗ trợ S1 tại 2,823. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho tín hiệu mua, tuy nhiên cấu trúc chung vẫn nghiêng về xu hướng giảm. Giá cả đang duy trì vị trí tương đối yếu trong hệ thống các ngưỡng quan trọng. 【Trạng thái động lượng】 Hỗn hợp MA và EMA cho thấy tín hiệu mua, nhưng chỉ báo MACD lại xuất hiện tình trạng cắt chéo âm, tạo ra sự phân kỳ giữa các chỉ số. Sự phân kỳ giữa các đường trung bình động ngắn hạn và chỉ báo động lượng trung dài hạn cho thấy động lực không đồng đều. Biến động giá đang duy trì xu hướng thu hẹp xung quanh mức giá hiện tại. 【Các mức giá quan trọng】 Mức kháng cự R1 ở 3,004 cách mức giá hiện tại khoảng 6,6%, trong khi vùng trung tâm 2,932 đóng vai trò áp lực gần với khoảng 4%. Về phía hỗ trợ, mức S2 tại 2,751 cách giá hiện tại khoảng 2,4%, đây cũng là vùng hỗ trợ gần, đồng thời là khu vực phòng thủ then chốt trong ngắn hạn.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Chia Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Chia Network (XCH) là một nền tảng blockchain phi tập trung được thiết kế để cung cấp một lựa chọn thân thiện với môi trường hơn so với các loại tiền điện tử dựa trên chứng minh công việc như Bitcoin. Nó sử dụng một thuật toán đồng thuận độc đáo được gọi là "Chứng minh không gian và thời gian" (PoST), dựa trên việc người dùng cấp phát không gian đĩa không sử dụng cho mạng lưới, thay vì tiêu thụ lượng điện lớn để khai thác. Điều này giúp nó tiết kiệm năng lượng hơn và dễ tiếp cận với một phạm vi rộng hơn của người tham gia. Token XCH đóng vai trò như tiền điện tử bản địa của Chia Network và được sử dụng để tạo lập giao dịch và hợp đồng thông minh trong hệ sinh thái. Mô hình phát hành của nó dựa trên việc nông nghiệp hơn là khai thác, phù hợp với tư duy bền vững của nền tảng.
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Chia Network là một blockchain hỗ trợ việc tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh được viết bằng ngôn ngữ lập trình được thiết kế tùy chỉnh được gọi là Chialisp. Dự án được thành lập bởi Bram Cohen, người phát minh ra mạng BitTorrent. Blockchain của Chia dựa trên một cơ chế đồng thuận mới được gọi là Proof-of-Space and Time (PoST) để bảo mật mạng và đạt được sự đồng thuận về xác minh giao dịch. Mạng cũng có một mã thông báo gốc, XCH, phục vụ để thưởng cho những người tham gia mạng giúp bảo mật chuỗi.
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