Giá Chia Network hôm nay

Giá Chia Network (XCH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.344, biến động 0.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XCH sang VND là ₫ 1.344 mỗi XCH.

Chia Network hiện xếp hạng #578 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 19.37M, với nguồn cung lưu hành 14.41M XCH. Trong vòng 24 giờ qua, XCH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.322 (thấp) đến ₫ 1.493 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 50,906,548.33352220, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 52,245.5506019871499610.

Về hiệu suất ngắn hạn, XCH biến động -0.67% trong giờ qua và -12.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 89.87K.

Thông tin thị trường Chia Network (XCH)

Xếp hạng No.578 Vốn hóa thị trường ₫ 19.37M₫ 19.37M ₫ 19.37M Khối lượng (24H) ₫ 89.87K₫ 89.87K ₫ 89.87K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 44.61M₫ 44.61M ₫ 44.61M Nguồn cung lưu thông 14.41M 14.41M 14.41M Tổng cung 33,191,992 33,191,992 33,191,992 Ngày phát hành 2021-04-28 00:00:00 Blockchain công khai CHIA

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chia Network là ₫ 19.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 89.87K. Nguồn cung lưu hành của XCH là 14.41M, với tổng nguồn cung là 33191992. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.61M.