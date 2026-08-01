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Giá Chia Network theo thời gian thực hôm nay là 1.344 VND. Vốn hoá thị trường của XCH là 19,369,359.744 VND. Theo dõi cập nhật giá XCH sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Chia Network theo thời gian thực hôm nay là 1.344 VND. Vốn hoá thị trường của XCH là 19,369,359.744 VND. Theo dõi cập nhật giá XCH sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Chia Network(XCH)

Giá theo thời gian thực 1 XCH sang VND

₫35,367.36
₫35,367.36₫35,367.36
-0.44%1D
VND
Biểu đồ giá Chia Network (XCH) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:47:17 (UTC+8)

Giá Chia Network hôm nay

Giá Chia Network (XCH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.344, biến động 0.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XCH sang VND là ₫ 1.344 mỗi XCH.

Chia Network hiện xếp hạng #578 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 19.37M, với nguồn cung lưu hành 14.41M XCH. Trong vòng 24 giờ qua, XCH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.322 (thấp) đến ₫ 1.493 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 50,906,548.33352220, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 52,245.5506019871499610.

Về hiệu suất ngắn hạn, XCH biến động -0.67% trong giờ qua và -12.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 89.87K.

Thông tin thị trường Chia Network (XCH)

No.578

₫ 19.37M
₫ 19.37M₫ 19.37M

₫ 89.87K
₫ 89.87K₫ 89.87K

₫ 44.61M
₫ 44.61M₫ 44.61M

14.41M
14.41M 14.41M

33,191,992
33,191,992 33,191,992

2021-04-28 00:00:00

CHIA

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chia Network là ₫ 19.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 89.87K. Nguồn cung lưu hành của XCH là 14.41M, với tổng nguồn cung là 33191992. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.61M.

Lịch sử giá Chia Network theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 1.322
₫ 1.322₫ 1.322
Thấp nhất 24H
₫ 1.493
₫ 1.493₫ 1.493
Cao nhất 24H

₫ 1.322
₫ 1.322₫ 1.322

₫ 1.493
₫ 1.493₫ 1.493

₫ 50,906,548.33352220
₫ 50,906,548.33352220₫ 50,906,548.33352220

₫ 52,245.5506019871499610
₫ 52,245.5506019871499610₫ 52,245.5506019871499610

-0.67%

-0.44%

-12.45%

-12.45%

Lịch sử giá theo VND của Chia Network (XCH)

Theo dõi biến động giá của Chia Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -156.30412-0.44%
30 ngày₫ -0.151-10.11%
60 ngày₫ -0.681-33.63%
90 ngày₫ -0.989-42.40%
Biến động giá Chia Network hôm nay

Hôm nay, XCH đã biến động ₫ -156.30412 (-0.44%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Chia Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.151 (-10.11%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Chia Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XCH đã biến động ₫ -0.681 (-33.63%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Chia Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.989 (-42.40%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Chia Network (XCH)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Chia Network.

Phân tích Chia Network

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Chia Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Chia Network hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XCH: xu hướng giảm, tăng 25% | giảm 75%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

【Cấu trúc thị trường】 XCH_USDT đang giao dịch trên khung thời gian 4 giờ ở mức 2,818, nằm trong khoảng cách khoảng 4% phía dưới vùng trung tâm quan trọng 2,932. Mức giá hiện tại gần ngưỡng hỗ trợ S1 tại 2,823. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho tín hiệu mua, tuy nhiên cấu trúc chung vẫn nghiêng về xu hướng giảm. Giá cả đang duy trì vị trí tương đối yếu trong hệ thống các ngưỡng quan trọng. 【Trạng thái động lượng】 Hỗn hợp MA và EMA cho thấy tín hiệu mua, nhưng chỉ báo MACD lại xuất hiện tình trạng cắt chéo âm, tạo ra sự phân kỳ giữa các chỉ số. Sự phân kỳ giữa các đường trung bình động ngắn hạn và chỉ báo động lượng trung dài hạn cho thấy động lực không đồng đều. Biến động giá đang duy trì xu hướng thu hẹp xung quanh mức giá hiện tại. 【Các mức giá quan trọng】 Mức kháng cự R1 ở 3,004 cách mức giá hiện tại khoảng 6,6%, trong khi vùng trung tâm 2,932 đóng vai trò áp lực gần với khoảng 4%. Về phía hỗ trợ, mức S2 tại 2,751 cách giá hiện tại khoảng 2,4%, đây cũng là vùng hỗ trợ gần, đồng thời là khu vực phòng thủ then chốt trong ngắn hạn.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Chia Network?

Giá của Chia Network (XCH) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Mức độ áp dụng mạng lưới và sự tham gia của nông dân – Việc có thêm nhiều nông dân tham gia sẽ tăng cường tính bảo mật nhưng đồng thời cũng làm tăng nguồn cung.
2. Chi phí phần cứng lưu trữ – Giá HDD/SSD ảnh hưởng đến mức độ sinh lời trong hoạt động khai thác.
3. Câu chuyện về hiệu quả năng lượng – Cơ chế đồng thuận “xanh” Proof-of-Space của Chia thu hút các nhà đầu tư ESG.
4. Mức độ hoạt động của nhà phát triển và tốc độ tăng trưởng của hệ sinh thái.
5. Tâm lý thị trường đối với các cơ chế đồng thuận thay thế.
6. Sự cạnh tranh từ các loại tiền điện tử thân thiện với môi trường khác.
7. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật xung quanh các blockchain tiết kiệm năng lượng.
8. Sự chấp nhận của các tổ chức đối với các giải pháp tiền điện tử bền vững.

Tại sao mọi người muốn biết giá Chia Network hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Chia Network (XCH) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, thời điểm đầu tư và phân tích thị trường. Do XCH sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Space thay vì khai thác năng lượng tiêu tốn nhiều điện năng, nên nó thu hút các nhà đầu tư có ý thức về môi trường. Việc theo dõi giá hàng ngày giúp các nhà giao dịch tận dụng được sự biến động của thị trường, đánh giá mức độ sinh lời của các hoạt động farming, cũng như đưa ra những quyết định mua/bán sáng suốt trong thị trường tiền mã hóa xanh đang nổi lên này.

Dự đoán giá Chia Network

Dự đoán giá Chia Network (XCH) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của XCH vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Chia Network (XCH) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Chia Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Chia Network sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá XCH cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Chia Network.

Giới thiệu Chia Network

Chia Network (XCH) là một nền tảng blockchain phi tập trung được thiết kế để cung cấp một lựa chọn thân thiện với môi trường hơn so với các loại tiền điện tử dựa trên chứng minh công việc như Bitcoin. Nó sử dụng một thuật toán đồng thuận độc đáo được gọi là "Chứng minh không gian và thời gian" (PoST), dựa trên việc người dùng cấp phát không gian đĩa không sử dụng cho mạng lưới, thay vì tiêu thụ lượng điện lớn để khai thác. Điều này giúp nó tiết kiệm năng lượng hơn và dễ tiếp cận với một phạm vi rộng hơn của người tham gia. Token XCH đóng vai trò như tiền điện tử bản địa của Chia Network và được sử dụng để tạo lập giao dịch và hợp đồng thông minh trong hệ sinh thái. Mô hình phát hành của nó dựa trên việc nông nghiệp hơn là khai thác, phù hợp với tư duy bền vững của nền tảng.

Hướng dẫn mua & đầu tư Chia Network tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Chia Network? Mua XCH nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Chia Network. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Chia Network (XCH).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Chia Network sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Chia Network (XCH)

Bạn có thể làm gì với Chia Network

Sở hữu Chia Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Mua Chia Network (XCH) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Chia Network (XCH) là gì

Chia Network là một blockchain hỗ trợ việc tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh được viết bằng ngôn ngữ lập trình được thiết kế tùy chỉnh được gọi là Chialisp. Dự án được thành lập bởi Bram Cohen, người phát minh ra mạng BitTorrent. Blockchain của Chia dựa trên một cơ chế đồng thuận mới được gọi là Proof-of-Space and Time (PoST) để bảo mật mạng và đạt được sự đồng thuận về xác minh giao dịch. Mạng cũng có một mã thông báo gốc, XCH, phục vụ để thưởng cho những người tham gia mạng giúp bảo mật chuỗi.

Nguồn Chia Network

Để hiểu thêm về Chia Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Chia Network
Block Explorer

Danh mục :

DePINLayer 1 (L1)Made in USA

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Chia Network

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:47:17 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Chia Network (XCH)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Chia Network

XCH USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short XCH với đòn bẩy. Khám phá giao dịch XCH USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Chia Network (XCH) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Chia Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
XCH/USDT
₫35,498.935
₫35,498.935₫35,498.935
0.00%
66.23K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 XCH = 35,367.36 VND