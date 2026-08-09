Giá Pieverse hôm nay

Giá Pieverse (PIEVERSE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.7969, biến động 1.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PIEVERSE sang VND là ₫ 0.7969 mỗi PIEVERSE.

Pieverse hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- PIEVERSE. Trong vòng 24 giờ qua, PIEVERSE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.7779 (thấp) đến ₫ 0.8272 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIEVERSE biến động +2.11% trong giờ qua và +6.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 96.39K.

Thông tin thị trường Pieverse (PIEVERSE)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 96.39K₫ 96.39K ₫ 96.39K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 796.90M₫ 796.90M ₫ 796.90M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pieverse là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 96.39K. Nguồn cung lưu hành của PIEVERSE là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 796.90M.