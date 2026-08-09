Giá Aptos(APT)
Giá Aptos (APT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.5996, biến động 1.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá APT sang VND là ₫ 0.5996 mỗi APT.
Aptos hiện xếp hạng #75 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 498.77M, với nguồn cung lưu hành 831.83M APT. Trong vòng 24 giờ qua, APT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.5972 (thấp) đến ₫ 0.615 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 523,751.41444485939740, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 16,044.2458511185988105.
Về hiệu suất ngắn hạn, APT biến động -0.14% trong giờ qua và +6.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.73K.
No.75
39.61%
0.02%
APTOS
Vốn hoá thị trường hiện tại của Aptos là ₫ 498.77M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.73K. Nguồn cung lưu hành của APT là 831.83M, với tổng nguồn cung là 1204203935.434933. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.26B.
-0.14%
-1.88%
+6.03%
+6.03%
Theo dõi biến động giá của Aptos trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -302.318907
|-1.88%
|30 ngày
|₫ -0.0335
|-5.30%
|60 ngày
|₫ -0.038
|-5.96%
|90 ngày
|₫ -0.5239
|-46.64%
Hôm nay, APT đã biến động ₫ -302.318907 (-1.88%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0335 (-5.30%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, APT đã biến động ₫ -0.038 (-5.96%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.5239 (-46.64%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Aptos (APT)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Aptos.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Aptos. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường APT: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
APT_USDT在4小时周期内运行于0.5872中枢上方，当前价格为0.5912，已突破R1阻力位0.5906。价格目前位于S2至R2枢纽区间的上部，多头结构依然完整。短期均线组呈现买入信号，长期趋势线保持向上排列。枢纽点位于价格下方，为市场提供了基础支撑。 MACD指标出现死叉，快慢线向下发散，表明短期动能正在减弱。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖的极端情况。KDJ与StochRSI数值均有所回落，进一步印证了短线调整的压力。布林带开口逐渐收窄，波动率呈现压缩状态。快慢指标出现分层现象，长期均线看涨与短期震荡指标形成背离，显示市场动能分布较为分散。 近期关键价位如下： - 上方关键阻力位为R2，位于0.5936，距离当前价格约0.0024； - 下方第一支撑位为R1转支撑位，位于0.5906，距离当前价格约0.0006； - 更远端参考中枢位为0.5872，距离当前价格约0.0040； - 再下方支撑位为S1，位于0.5842，距离当前价格约0.0070。 若价格跌破0.5906，则将测试中枢的稳定性；而若成功突破0.5936，则有望打开新的上行空间。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Aptos có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
APT là một tài sản số hoạt động trên mạng blockchain sở hữu riêng của nó. Vai trò chính của nó là tạo điều kiện cho các giao dịch trong hệ sinh thái của mình, cung cấp một nền tảng phi tập trung cho việc trao đổi giá trị. Blockchain APT sử dụng một cơ chế đồng thuận được gọi là Proof of Stake (PoS), được công nhận rộng rãi vì hiệu quả năng lượng so với các mô hình đồng thuận khác. Ngân sách APT được xác định trước và phát hành theo mô hình phát hành cố định. Người dùng thường sử dụng APT cho các giao dịch ngang hàng, cũng như để tham gia vào quản trị mạng thông qua quyền bỏ phiếu. Điều quan trọng cần lưu ý là giá trị và tính hữu ích của APT có liên quan mật thiết đến sức khỏe và hoạt động của hệ sinh thái rộng lớn của nó.
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Sở hữu Aptos mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Aptos là một blockchain Layer 1 được xây dựng với tính an toàn và trải nghiệm người dùng, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng có khả năng mở rộng, có khả năng chống lại tương lai.
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