Giá Aptos hôm nay

Giá Aptos (APT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.5996, biến động 1.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá APT sang VND là ₫ 0.5996 mỗi APT.

Aptos hiện xếp hạng #75 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 498.77M, với nguồn cung lưu hành 831.83M APT. Trong vòng 24 giờ qua, APT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.5972 (thấp) đến ₫ 0.615 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 523,751.41444485939740, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 16,044.2458511185988105.

Về hiệu suất ngắn hạn, APT biến động -0.14% trong giờ qua và +6.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.73K.

Thông tin thị trường Aptos (APT)

Xếp hạng No.75 Vốn hóa thị trường ₫ 498.77M₫ 498.77M ₫ 498.77M Khối lượng (24H) ₫ 66.73K₫ 66.73K ₫ 66.73K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.26B₫ 1.26B ₫ 1.26B Nguồn cung lưu thông 831.83M 831.83M 831.83M Nguồn cung tối đa 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Tổng cung 1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933 Tỷ lệ lưu hành 39.61% Thị phần 0.02% Blockchain công khai APTOS

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aptos là ₫ 498.77M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.73K. Nguồn cung lưu hành của APT là 831.83M, với tổng nguồn cung là 1204203935.434933. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.26B.