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Giá Aptos theo thời gian thực hôm nay là 0.5996 VND. Vốn hoá thị trường của APT là 498,767,898.7673908628 VND. Theo dõi cập nhật giá APT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Aptos theo thời gian thực hôm nay là 0.5996 VND. Vốn hoá thị trường của APT là 498,767,898.7673908628 VND. Theo dõi cập nhật giá APT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Aptos(APT)

Giá theo thời gian thực 1 APT sang VND

₫15,778.474
₫15,778.474₫15,778.474
-1.88%1D
VND
Biểu đồ giá Aptos (APT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:59:32 (UTC+8)

Giá Aptos hôm nay

Giá Aptos (APT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.5996, biến động 1.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá APT sang VND là ₫ 0.5996 mỗi APT.

Aptos hiện xếp hạng #75 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 498.77M, với nguồn cung lưu hành 831.83M APT. Trong vòng 24 giờ qua, APT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.5972 (thấp) đến ₫ 0.615 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 523,751.41444485939740, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 16,044.2458511185988105.

Về hiệu suất ngắn hạn, APT biến động -0.14% trong giờ qua và +6.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.73K.

Thông tin thị trường Aptos (APT)

No.75

₫ 498.77M
₫ 498.77M₫ 498.77M

₫ 66.73K
₫ 66.73K₫ 66.73K

₫ 1.26B
₫ 1.26B₫ 1.26B

831.83M
831.83M 831.83M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

1,204,203,935.434933
1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933

39.61%

0.02%

APTOS

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aptos là ₫ 498.77M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.73K. Nguồn cung lưu hành của APT là 831.83M, với tổng nguồn cung là 1204203935.434933. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.26B.

Lịch sử giá Aptos theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.5972
₫ 0.5972₫ 0.5972
Thấp nhất 24H
₫ 0.615
₫ 0.615₫ 0.615
Cao nhất 24H

₫ 0.5972
₫ 0.5972₫ 0.5972

₫ 0.615
₫ 0.615₫ 0.615

₫ 523,751.41444485939740
₫ 523,751.41444485939740₫ 523,751.41444485939740

₫ 16,044.2458511185988105
₫ 16,044.2458511185988105₫ 16,044.2458511185988105

-0.14%

-1.88%

+6.03%

+6.03%

Lịch sử giá theo VND của Aptos (APT)

Theo dõi biến động giá của Aptos trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -302.318907-1.88%
30 ngày₫ -0.0335-5.30%
60 ngày₫ -0.038-5.96%
90 ngày₫ -0.5239-46.64%
Biến động giá Aptos hôm nay

Hôm nay, APT đã biến động ₫ -302.318907 (-1.88%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Aptos trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0335 (-5.30%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Aptos trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, APT đã biến động ₫ -0.038 (-5.96%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Aptos trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.5239 (-46.64%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Aptos (APT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Aptos.

Phân tích Aptos

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Aptos. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Aptos hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường APT: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

APT_USDT在4小时周期内运行于0.5872中枢上方，当前价格为0.5912，已突破R1阻力位0.5906。价格目前位于S2至R2枢纽区间的上部，多头结构依然完整。短期均线组呈现买入信号，长期趋势线保持向上排列。枢纽点位于价格下方，为市场提供了基础支撑。 MACD指标出现死叉，快慢线向下发散，表明短期动能正在减弱。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖的极端情况。KDJ与StochRSI数值均有所回落，进一步印证了短线调整的压力。布林带开口逐渐收窄，波动率呈现压缩状态。快慢指标出现分层现象，长期均线看涨与短期震荡指标形成背离，显示市场动能分布较为分散。 近期关键价位如下： - 上方关键阻力位为R2，位于0.5936，距离当前价格约0.0024； - 下方第一支撑位为R1转支撑位，位于0.5906，距离当前价格约0.0006； - 更远端参考中枢位为0.5872，距离当前价格约0.0040； - 再下方支撑位为S1，位于0.5842，距离当前价格约0.0070。 若价格跌破0.5906，则将测试中枢的稳定性；而若成功突破0.5936，则有望打开新的上行空间。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Aptos?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá của Aptos (APT):

Công nghệ & Phát triển: Các bản nâng cấp mạng, cải thiện khả năng mở rộng và việc áp dụng ngôn ngữ lập trình Move đều thúc đẩy giá trị.

Thị trường tâm lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa, mối tương quan với Bitcoin và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư đều tác động đến giá APT.

Sự tham gia & Đối tác: Việc tích hợp vào các doanh nghiệp, ra mắt các giao thức DeFi và sự phát triển của hệ sinh thái nhà phát triển đều ảnh hưởng đến nhu cầu.

Cạnh tranh: Hiệu suất so với các blockchain Layer-1 khác như Solana, Ethereum và Sui quyết định vị thế trên thị trường.

Kinh tế học token: Phần thưởng staking, lịch trình unlock token và những thay đổi trong nguồn cung lưu hành đều tác động đến diễn biến giá.

Bối cảnh quy định: Các quy định về tiền mã hóa và tiến trình tuân thủ pháp luật có tác động đến mức độ tham gia của tổ chức cũng như khối lượng giao dịch.

Tại sao mọi người muốn biết giá Aptos hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Aptos (APT) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định thời điểm vào/ra thị trường, đánh giá mức lợi nhuận/thua lỗ từ khoản đầu tư, cũng như cập nhật kịp thời các xu hướng thị trường. Giá cả được cập nhật theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tối đa sự biến động của thị trường.

Dự đoán giá Aptos

Dự đoán giá Aptos (APT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của APT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Aptos (APT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Aptos có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Aptos sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá APT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Aptos.

Giới thiệu Aptos

APT là một tài sản số hoạt động trên mạng blockchain sở hữu riêng của nó. Vai trò chính của nó là tạo điều kiện cho các giao dịch trong hệ sinh thái của mình, cung cấp một nền tảng phi tập trung cho việc trao đổi giá trị. Blockchain APT sử dụng một cơ chế đồng thuận được gọi là Proof of Stake (PoS), được công nhận rộng rãi vì hiệu quả năng lượng so với các mô hình đồng thuận khác. Ngân sách APT được xác định trước và phát hành theo mô hình phát hành cố định. Người dùng thường sử dụng APT cho các giao dịch ngang hàng, cũng như để tham gia vào quản trị mạng thông qua quyền bỏ phiếu. Điều quan trọng cần lưu ý là giá trị và tính hữu ích của APT có liên quan mật thiết đến sức khỏe và hoạt động của hệ sinh thái rộng lớn của nó.

Hướng dẫn mua & đầu tư Aptos tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Aptos? Mua APT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Aptos. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Aptos (APT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Aptos sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Aptos (APT)

Bạn có thể làm gì với Aptos

Sở hữu Aptos mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Aptos (APT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Aptos (APT) là gì

Aptos là một blockchain Layer 1 được xây dựng với tính an toàn và trải nghiệm người dùng, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng có khả năng mở rộng, có khả năng chống lại tương lai.

Whitepaper

Nguồn Aptos

Để hiểu thêm về Aptos, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Aptos
Block Explorer

Danh mục :

Aptos EcosystemLayer 1 (L1)Made in USA

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Aptos

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:59:32 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Aptos (APT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Aptos

APT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short APT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch APT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Aptos (APT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Aptos theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
APT/USDT
₫15,778.474
₫15,778.474₫15,778.474
-1.88%
110.19K (USDT)
APT/USDC
₫15,775.8425
₫15,775.8425₫15,775.8425
-1.76%
92.58K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán APT sang VND

Số lượng

APT
APT
VND
VND

1 APT = 15,778.474 VND