Giá CEEK hôm nay

Giá CEEK (CEEK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002784, biến động 1.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CEEK sang VND là ₫ 0.002784 mỗi CEEK.

CEEK hiện xếp hạng #1594 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.24M, với nguồn cung lưu hành 805.72M CEEK. Trong vòng 24 giờ qua, CEEK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002721 (thấp) đến ₫ 0.002849 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 31,496.95698259485095310, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 24.947769605931840.

Về hiệu suất ngắn hạn, CEEK biến động -0.47% trong giờ qua và -3.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 52.55K.

Thông tin thị trường CEEK (CEEK)

Xếp hạng No.1594 Vốn hóa thị trường ₫ 2.24M₫ 2.24M ₫ 2.24M Khối lượng (24H) ₫ 52.55K₫ 52.55K ₫ 52.55K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.78M₫ 2.78M ₫ 2.78M Nguồn cung lưu thông 805.72M 805.72M 805.72M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 80.57% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của CEEK là ₫ 2.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 52.55K. Nguồn cung lưu hành của CEEK là 805.72M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.78M.