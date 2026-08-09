Giá ARCS hôm nay

Giá ARCS (ARCS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0096, biến động 2.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARCS sang VND là ₫ 0.0096 mỗi ARCS.

ARCS hiện xếp hạng #3857 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 ARCS. Trong vòng 24 giờ qua, ARCS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00948 (thấp) đến ₫ 0.0101 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 78,578.62914935, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1.02219177533831860.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARCS biến động -0.52% trong giờ qua và -13.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 28.35K.

Thông tin thị trường ARCS (ARCS)

Xếp hạng No.3857 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 28.35K₫ 28.35K ₫ 28.35K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 48.00M₫ 48.00M ₫ 48.00M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Tổng cung 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ARCS là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 28.35K. Nguồn cung lưu hành của ARCS là 0.00, với tổng nguồn cung là 5000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 48.00M.