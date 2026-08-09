Giá JMDT hôm nay

Giá JMDT (JMDT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.0738, biến động 10.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JMDT sang VND là ₫ 1.0738 mỗi JMDT.

JMDT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- JMDT. Trong vòng 24 giờ qua, JMDT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.851 (thấp) đến ₫ 1.0744 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, JMDT biến động +1.86% trong giờ qua và +329.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 631.22K.

Thông tin thị trường JMDT (JMDT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 631.22K₫ 631.22K ₫ 631.22K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.07B₫ 1.07B ₫ 1.07B Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai JMDT

Vốn hoá thị trường hiện tại của JMDT là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 631.22K. Nguồn cung lưu hành của JMDT là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.07B.