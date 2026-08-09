Giá JMDT(JMDT)
Giá JMDT (JMDT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.0738, biến động 10.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JMDT sang VND là ₫ 1.0738 mỗi JMDT.
JMDT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- JMDT. Trong vòng 24 giờ qua, JMDT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.851 (thấp) đến ₫ 1.0744 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.
Về hiệu suất ngắn hạn, JMDT biến động +1.86% trong giờ qua và +329.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 631.22K.
JMDT
Vốn hoá thị trường hiện tại của JMDT là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 631.22K. Nguồn cung lưu hành của JMDT là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.07B.
+1.86%
+10.88%
+329.52%
+329.52%
Theo dõi biến động giá của JMDT trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +2,772.697253
|+10.88%
|30 ngày
|₫ +0.8238
|+329.52%
|60 ngày
|₫ +0.8238
|+329.52%
|90 ngày
|₫ +0.8238
|+329.52%
Hôm nay, JMDT đã biến động ₫ +2,772.697253 (+10.88%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.8238 (+329.52%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, JMDT đã biến động ₫ +0.8238 (+329.52%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.8238 (+329.52%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của JMDT (JMDT)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá JMDT.
Vào năm 2040, giá của JMDT có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
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Jupiter Meta Data Token (JMDT) là token tiện ích gốc vận hành Truth Layer - hạ tầng dữ liệu và danh tính phi tập trung cấp doanh nghiệp của Jupiter Meta Labs, được xây dựng cho các ứng dụng doanh nghiệp đáng tin cậy và bảo vệ quyền riêng tư. JMDT vận hành và bảo mật các ứng dụng phi tập trung chủ lực trong hệ sinh thái, bao gồm SuperJ, Hercules và Poseidon, cùng phục vụ hệ sinh thái với hơn 20 triệu người dùng và hơn 40 khách hàng doanh nghiệp. Token này hỗ trợ danh tính phi tập trung, xử lý dữ liệu doanh nghiệp, thực thi Layer 2 và xác thực mạng trên toàn bộ Truth Layer. JMDT áp dụng Asynchronous Validation Consensus (AVC), sử dụng cơ chế lựa chọn trình xác thực dựa trên Verifiable Random Function (VRF) để phi tập trung hóa quá trình xác thực khối và tăng cường bảo mật mạng.
Để hiểu thêm về JMDT, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
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