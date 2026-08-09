Giá NSGP Governance hôm nay

Giá NSGP Governance (NSG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008562, biến động 4.14% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NSG sang VND là ₫ 0.008562 mỗi NSG.

NSGP Governance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- NSG. Trong vòng 24 giờ qua, NSG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008112 (thấp) đến ₫ 0.008566 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, NSG biến động +0.30% trong giờ qua và +13.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 6.44K.

Thông tin thị trường NSGP Governance (NSG)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 6.44K₫ 6.44K ₫ 6.44K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 34.25M₫ 34.25M ₫ 34.25M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của NSGP Governance là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 6.44K. Nguồn cung lưu hành của NSG là --, với tổng nguồn cung là 4000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 34.25M.