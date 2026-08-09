Giá Aether Network hôm nay

Giá Aether Network (AET) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0374, biến động 42.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AET sang VND là ₫ 0.0374 mỗi AET.

Aether Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- AET. Trong vòng 24 giờ qua, AET được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0258 (thấp) đến ₫ 0.0617 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, AET biến động -9.88% trong giờ qua và -79.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.39M.

Thông tin thị trường Aether Network (AET)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 1.39M₫ 1.39M ₫ 1.39M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 37.40M₫ 37.40M ₫ 37.40M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aether Network là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.39M. Nguồn cung lưu hành của AET là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 37.40M.