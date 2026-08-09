Giá BAT hôm nay

Giá BAT (BAT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06819, biến động 1.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BAT sang VND là ₫ 0.06819 mỗi BAT.

BAT hiện xếp hạng #152 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 101.99M, với nguồn cung lưu hành 1.50B BAT. Trong vòng 24 giờ qua, BAT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06707 (thấp) đến ₫ 0.06915 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 50,549.52666373954499075, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,742.29776509106170980.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAT biến động +0.02% trong giờ qua và +4.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.12K.

Thông tin thị trường BAT (BAT)

Xếp hạng No.152 Vốn hóa thị trường ₫ 101.99M₫ 101.99M ₫ 101.99M Khối lượng (24H) ₫ 57.12K₫ 57.12K ₫ 57.12K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 102.29M₫ 102.29M ₫ 102.29M Nguồn cung lưu thông 1.50B 1.50B 1.50B Nguồn cung tối đa 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Tổng cung 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Tỷ lệ lưu hành 99.71% Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của BAT là ₫ 101.99M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.12K. Nguồn cung lưu hành của BAT là 1.50B, với tổng nguồn cung là 1500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 102.29M.