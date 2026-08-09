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Giá BAT theo thời gian thực hôm nay là 0.06819 VND. Vốn hoá thị trường của BAT là 101,993,464.3575981860925 VND. Theo dõi cập nhật giá BAT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá BAT theo thời gian thực hôm nay là 0.06819 VND. Vốn hoá thị trường của BAT là 101,993,464.3575981860925 VND. Theo dõi cập nhật giá BAT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá BAT(BAT)

Giá theo thời gian thực 1 BAT sang VND

₫1,790.73575
₫1,790.73575₫1,790.73575
+1.03%1D
VND
Biểu đồ giá BAT (BAT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:26:32 (UTC+8)

Giá BAT hôm nay

Giá BAT (BAT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06819, biến động 1.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BAT sang VND là ₫ 0.06819 mỗi BAT.

BAT hiện xếp hạng #152 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 101.99M, với nguồn cung lưu hành 1.50B BAT. Trong vòng 24 giờ qua, BAT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06707 (thấp) đến ₫ 0.06915 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 50,549.52666373954499075, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,742.29776509106170980.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAT biến động +0.02% trong giờ qua và +4.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.12K.

Thông tin thị trường BAT (BAT)

No.152

₫ 101.99M
₫ 101.99M₫ 101.99M

₫ 57.12K
₫ 57.12K₫ 57.12K

₫ 102.29M
₫ 102.29M₫ 102.29M

1.50B
1.50B 1.50B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

99.71%

0.01%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của BAT là ₫ 101.99M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.12K. Nguồn cung lưu hành của BAT là 1.50B, với tổng nguồn cung là 1500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 102.29M.

Lịch sử giá BAT theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.06707
₫ 0.06707₫ 0.06707
Thấp nhất 24H
₫ 0.06915
₫ 0.06915₫ 0.06915
Cao nhất 24H

₫ 0.06707
₫ 0.06707₫ 0.06707

₫ 0.06915
₫ 0.06915₫ 0.06915

₫ 50,549.52666373954499075
₫ 50,549.52666373954499075₫ 50,549.52666373954499075

₫ 1,742.29776509106170980
₫ 1,742.29776509106170980₫ 1,742.29776509106170980

+0.02%

+1.03%

+4.21%

+4.21%

Lịch sử giá theo VND của BAT (BAT)

Theo dõi biến động giá của BAT trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +18.2565359+1.03%
30 ngày₫ -0.01924-22.01%
60 ngày₫ -0.02425-26.24%
90 ngày₫ -0.04535-39.95%
Biến động giá BAT hôm nay

Hôm nay, BAT đã biến động ₫ +18.2565359 (+1.03%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá BAT trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.01924 (-22.01%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá BAT trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BAT đã biến động ₫ -0.02425 (-26.24%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá BAT trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.04535 (-39.95%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của BAT (BAT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá BAT.

Phân tích BAT

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của BAT. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường BAT hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BAT: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

BAT_USDT在4小时周期中，当前价格为0.06762，运行于中枢0.06723上方。价格已突破R1阻力位0.06747，目前处于S2至R2区间上沿。从枢纽体系来看，多头暂时占据短期结构优势。均线组与EMA组呈现买入信号排列，MACD指标形成金叉，动能指标也指向一致方向。RSI指数位于中性区域，未出现超买背离现象。KDJ与StochRSI数值均配合价格上涨趋势。波动率保持稳定，布林带开口未见剧烈扩张，快慢指标同向运行，动能分布较为集中。 近期关键价位方面，R2阻力位为0.06775，距离当前价格不足0.2%；下方第一支撑位于R1转换位0.06747，间距约为0.22%。中枢0.06723作为次级参考点，距离现价约0.57%。远端防守价位则看向S1 0.06695及S2 0.06671。若价格回落，需重点关注0.06747处的承接力度。而上方空间受限于0.06775附近流动性密集区。目前市场围绕0.06762进行窄幅震荡整理。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá BAT?

Giá của BAT (Basic Attention Token) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Mức độ phổ biến của trình duyệt Brave – Số lượng người dùng tăng lên sẽ làm tăng nhu cầu về token.
2. Sự tham gia của các nhà quảng cáo vào hệ sinh thái Brave Ads.
3. Việc tích hợp của các nhà xuất bản và mức độ áp dụng từ các nhà sáng tạo nội dung.
4. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin.
5. Các diễn biến liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số.
6. Việc mở rộng tiện ích của token và phát triển các trường hợp sử dụng mới.
7. Sự cạnh tranh từ các trình duyệt tập trung vào quyền riêng tư khác.
8. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch.
9. Các thông báo về quan hệ đối tác và việc tích hợp nền tảng.
10. Xu hướng chung của web3 và mạng Internet phi tập trung.

Tại sao mọi người muốn biết giá BAT hôm nay?

Mọi người muốn biết giá BAT hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, phân tích thị trường, xác định thời điểm đầu tư và đánh giá mức độ sinh lời. Tính tiện ích của BAT trong hệ sinh thái trình duyệt Brave khiến đồng tiền này trở nên quan trọng đối với những người dùng đang nhận thưởng. Việc theo dõi giá cả giúp hỗ trợ các chiến lược mua/bán hiệu quả.

Dự đoán giá BAT

Dự đoán giá BAT (BAT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của BAT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá BAT (BAT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của BAT có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá BAT sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá BAT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá BAT.

Giới thiệu BAT

Basic Attention Token (BAT) là một token quảng cáo số dựa trên blockchain được xây dựng trên nền tảng Ethereum. Token này được tích hợp với trình duyệt web Brave, với mục tiêu giải quyết vấn đề gian lận và hiệu quả không cao trong ngành công nghiệp quảng cáo số. Chức năng chính của BAT là cho phép nhà quảng cáo trả tiền cho sự chú ý của người dùng khi họ xem quảng cáo qua Brave, nhưng nó cũng thưởng cho người dùng vì sự tương tác của họ. Token hoạt động trên cơ chế đồng thuận proof-of-stake và có nguồn cung cố định là 1,5 tỷ BAT. Trong hệ sinh thái rộng lớn hơn, BAT được sử dụng để khuyến khích một loạt các dịch vụ dựa trên sự chú ý trên nền tảng Brave, tạo ra một cách mới để đánh giá giá trị sự chú ý của người dùng.

Hướng dẫn mua & đầu tư BAT tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với BAT? Mua BAT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua BAT. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua BAT (BAT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và BAT sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua BAT (BAT)

Bạn có thể làm gì với BAT

Sở hữu BAT mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua BAT (BAT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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BAT (BAT) là gì

The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

Nguồn BAT

Để hiểu thêm về BAT, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức BAT
Block Explorer

Danh mục :

Avalanche EcosystemEnergi EcosystemEthereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về BAT

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:26:32 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành BAT (BAT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về BAT

BAT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short BAT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch BAT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường BAT (BAT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá BAT theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BAT/USDT
₫1,786.52535
₫1,786.52535₫1,786.52535
+0.78%
850.09K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán BAT sang VND

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BAT
BAT
VND
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1 BAT = 1,794.41985 VND