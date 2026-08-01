Giá Vita Inu hôm nay

Giá Vita Inu (VINU) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000000000988, biến động 0.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VINU sang VND là ₫ 0.000000000988 mỗi VINU.

Vita Inu hiện xếp hạng #1926 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 883.92K, với nguồn cung lưu hành 894.66T VINU. Trong vòng 24 giờ qua, VINU được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0000000009543 (thấp) đến ₫ 0.0000000010159 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 0.00200026246453630, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VINU biến động 0.00% trong giờ qua và +0.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 64.15K.

Thông tin thị trường Vita Inu (VINU)

Xếp hạng No.1926 Vốn hóa thị trường ₫ 883.92K₫ 883.92K ₫ 883.92K Khối lượng (24H) ₫ 64.15K₫ 64.15K ₫ 64.15K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 888.80K₫ 888.80K ₫ 888.80K Nguồn cung lưu thông 894.66T 894.66T 894.66T Nguồn cung tối đa 899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2 Tổng cung 894,659,924,577,210 894,659,924,577,210 894,659,924,577,210 Tỷ lệ lưu hành 99.45% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vita Inu là ₫ 883.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 64.15K. Nguồn cung lưu hành của VINU là 894.66T, với tổng nguồn cung là 894659924577210. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 888.80K.