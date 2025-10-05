Giá R0AR TOKEN theo thời gian thực hôm nay là 0.01301 USD. Theo dõi cập nhật giá 1R0R sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá 1R0R dễ dàng ngay trên MEXC.Giá R0AR TOKEN theo thời gian thực hôm nay là 0.01301 USD. Theo dõi cập nhật giá 1R0R sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá 1R0R dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo R0AR TOKEN

Giá R0AR TOKEN(1R0R)

Giá theo thời gian thực 1 1R0R sang USD

$0.01301
$0.01301$0.01301
+0.61%1D
USD
Biểu đồ giá R0AR TOKEN (1R0R) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-05 07:31:02 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của R0AR TOKEN (1R0R)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
Thấp nhất 24H
$ 0.01338
$ 0.01338$ 0.01338
Cao nhất 24H

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.01338
$ 0.01338$ 0.01338

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

+0.07%

+0.61%

-25.23%

-25.23%

Giá thời gian thực của R0AR TOKEN (1R0R) là $ 0.01301. Trong 24 giờ qua, 1R0R được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01286 và cao nhất là $ 0.01338, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 1R0R là $ 0.05359728874422925, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.003689277531738991.

Về hiệu suất ngắn hạn, 1R0R đã biến động +0.07% trong 1 giờ qua, +0.61% trong 24 giờ và -25.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường R0AR TOKEN (1R0R)

No.5870

--
----

$ 10.78K
$ 10.78K$ 10.78K

$ 130.10M
$ 130.10M$ 130.10M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của R0AR TOKEN là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.78K. Nguồn cung lưu hành của 1R0R là --, với tổng nguồn cung là 1000000000010. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 130.10M.

Lịch sử giá theo USD của R0AR TOKEN (1R0R)

Theo dõi biến động giá của R0AR TOKEN trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0000789+0.61%
30 ngày$ -0.02307-63.95%
60 ngày$ -0.00726-35.82%
90 ngày$ -0.00793-37.88%
Biến động giá R0AR TOKEN hôm nay

Hôm nay, 1R0R đã biến động $ +0.0000789 (+0.61%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá R0AR TOKEN trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.02307 (-63.95%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá R0AR TOKEN trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, 1R0R đã biến động $ -0.00726 (-35.82%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá R0AR TOKEN trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.00793 (-37.88%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của R0AR TOKEN (1R0R)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá R0AR TOKEN.

R0AR TOKEN (1R0R) là gì

R0AR là token tiện ích vận hành toàn bộ hệ sinh thái R0ARverse. Đây là chìa khóa để mở ra các cơ hội trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung của R0AR. R0AR là một token ERC-20 với nhiều chức năng trong hệ sinh thái DeFi của chúng tôi. Với vai trò là token quản trị, R0AR trao quyền cho người nắm giữ tham gia định hướng tương lai của nền tảng, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào các tính năng độc quyền như Nền tảng R0AR, Portal, phần thưởng staking và yield farming. Dù bạn đang staking, farming, giao dịch trên nền tảng, tham gia biểu quyết trong tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), hay khám phá thị trường NFT - R0AR đều đóng vai trò trung tâm trong mọi hoạt động.

R0AR TOKEN đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư R0AR TOKEN một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake 1R0R để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về R0AR TOKEN trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch R0AR TOKEN trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá R0AR TOKEN (USD)

R0AR TOKEN (1R0R) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản R0AR TOKEN (1R0R) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho R0AR TOKEN.

Xem ngay dự đoán giá R0AR TOKEN!

Tokenomics của R0AR TOKEN (1R0R)

Hiểu rõ tokenomics của R0AR TOKEN (1R0R) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token 1R0R ngay!

Cách mua R0AR TOKEN (1R0R)

Bạn đang tìm cách mua R0AR TOKEN? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua R0AR TOKEN trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

1R0R/Tiền tệ địa phương

1 R0AR TOKEN (1R0R) sang VND
342.35815
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang AUD
A$0.0196451
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang GBP
0.0096274
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang EUR
0.0110585
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang USD
$0.01301
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang MYR
RM0.054642
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang TRY
0.5418665
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang JPY
¥1.91247
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang ARS
ARS$18.532745
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang RUB
1.0695521
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang INR
1.1543773
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang IDR
Rp216.8332466
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang KRW
18.3239345
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang PHP
0.753279
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang EGP
￡E.0.6209673
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BRL
R$0.0693433
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang CAD
C$0.0180839
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BDT
1.5826665
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang NGN
19.0482012
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang COP
$50.6225605
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang ZAR
R.0.2240322
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang UAH
0.5365324
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang TZS
T.Sh.31.96557
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang VES
Bs2.36782
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang CLP
$12.55465
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang PKR
Rs3.6595829
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang KZT
7.1208934
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang THB
฿0.4207434
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang TWD
NT$0.3953739
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang AED
د.إ0.0477467
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang CHF
Fr0.0102779
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang HKD
HK$0.1012178
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang AMD
֏4.9846514
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang MAD
.د.م0.1182609
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang MXN
$0.2392539
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang SAR
ريال0.0486574
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang ETB
Br1.8876209
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang KES
KSh1.6801114
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang JOD
د.أ0.00922409
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang PLN
0.0470962
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang RON
лв0.0563333
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang SEK
kr0.1219037
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BGN
лв0.0215966
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang HUF
Ft4.3021468
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang CZK
0.2687866
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang KWD
د.ك0.00396805
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang ILS
0.042933
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BOB
Bs0.089769
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang AZN
0.022117
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang TJS
SM0.1211231
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang GEL
0.0353872
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang AOA
Kz11.9248359
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BHD
.د.ب0.00489176
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BMD
$0.01301
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang DKK
kr0.0827436
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang HNL
L0.3402115
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang MUR
0.5894831
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang NAD
$0.2241623
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang NOK
kr0.1294495
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang NZD
$0.0222471
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang PAB
B/.0.01301
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang PGK
K0.0552925
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang QAR
ر.ق0.0473564
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang RSD
дин.1.2980077
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang UZS
soʻm156.7469519
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang ALL
L1.0718939
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang ANG
ƒ0.0232879
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang AWG
ƒ0.023418
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BBD
$0.02602
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BAM
KM0.0215966
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BIF
Fr38.26241
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BND
$0.0166528
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BSD
$0.01301
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang JMD
$2.0888856
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang KHR
52.2489406
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang KMF
Fr5.45119
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang LAK
282.8260813
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang LKR
Rs3.9339638
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang MDL
L0.2177874
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang MGA
Ar58.0802828
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang MOP
P0.1042101
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang MVR
0.199053
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang MWK
MK22.5867911
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang MZN
MT0.831339
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang NPR
Rs1.850022
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang PYG
91.61642
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang RWF
Fr18.82547
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang SBD
$0.1072024
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang SCR
0.1902062
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang SRD
$0.495681
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang SVC
$0.1137074
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang SZL
L0.2240322
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang TMT
m0.045535
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang TND
د.ت0.03788512
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang TTD
$0.0880777
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang UGX
Sh45.0146
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang XAF
Fr7.25958
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang XCD
$0.035127
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang XOF
Fr7.25958
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang XPF
Fr1.31401
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BWP
P0.1727728
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang BZD
$0.0261501
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang CVE
$1.2217691
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang DJF
Fr2.31578
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang DOP
$0.814426
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang DZD
د.ج1.6845348
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang FJD
$0.0292725
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang GNF
Fr113.12195
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang GTQ
Q0.0996566
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang GYD
$2.7205211
1 R0AR TOKEN (1R0R) sang ISK
kr1.5612

Nguồn R0AR TOKEN

Để hiểu thêm về R0AR TOKEN, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức R0AR TOKEN
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về R0AR TOKEN

Hôm nay giá của R0AR TOKEN (1R0R) là bao nhiêu?
Giá 1R0R theo thời gian thực bằng USD là 0.01301 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của 1R0R sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của 1R0R sang USD là $ 0.01301. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của R0AR TOKEN là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của 1R0R là -- USD. Vốn hoá thị trường = giá hiện tại × nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của 1R0R là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của 1R0R là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 1R0R là bao nhiêu?
1R0R đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.05359728874422925 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của 1R0R là bao nhiêu?
1R0R từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.003689277531738991 USD.
Khối lượng giao dịch của 1R0R là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của 1R0R là $ 10.78K USD.
1R0R có tăng giá trong năm nay không?
1R0R có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá 1R0R để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-05 07:31:02 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành R0AR TOKEN (1R0R)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-04 13:39:16Số liệu on-chain
ETF Ethereum Spot của Hoa Kỳ Ghi Nhận Dòng Tiền Ròng 233,5 Triệu Đô La Hôm Qua
10-04 11:26:38Xu hướng ngành tiền mã hóa
Phát hành USDC vượt quá 75 tỷ, thị phần đạt 24,9%
10-03 10:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá trở lại mức trên 4,2 nghìn tỷ USD, với mức tăng 2,3% trong 24 giờ
10-03 05:17:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phá mốc 120,000 đô la lần đầu tiên kể từ giữa tháng Tám
10-01 14:11:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, các ETF giao ngay Ethereum của Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng vào là 127,5 triệu đô la, trong khi các ETF giao ngay Bitcoin ghi nhận dòng tiền ròng vào là 430 triệu đô la
09-30 18:14:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tỷ lệ Funding hiện tại của các sàn CEX và DEX chính thống cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập với xu hướng bearish nhẹ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán 1R0R sang USD

Số lượng

1R0R
1R0R
USD
USD

1 1R0R = 0.01301 USD

Giao dịch 1R0R

1R0R/USDT
$0.01301
$0.01301$0.01301
+0.54%

