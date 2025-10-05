Giá R0AR TOKEN(1R0R)
Giá thời gian thực của R0AR TOKEN (1R0R) là $ 0.01301. Trong 24 giờ qua, 1R0R được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01286 và cao nhất là $ 0.01338, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 1R0R là $ 0.05359728874422925, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.003689277531738991.
Về hiệu suất ngắn hạn, 1R0R đã biến động +0.07% trong 1 giờ qua, +0.61% trong 24 giờ và -25.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.
Vốn hoá thị trường hiện tại của R0AR TOKEN là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.78K. Nguồn cung lưu hành của 1R0R là --, với tổng nguồn cung là 1000000000010. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 130.10M.
Theo dõi biến động giá của R0AR TOKEN trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ +0.0000789
|+0.61%
|30 ngày
|$ -0.02307
|-63.95%
|60 ngày
|$ -0.00726
|-35.82%
|90 ngày
|$ -0.00793
|-37.88%
Hôm nay, 1R0R đã biến động $ +0.0000789 (+0.61%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.02307 (-63.95%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, 1R0R đã biến động $ -0.00726 (-35.82%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.00793 (-37.88%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
R0AR là token tiện ích vận hành toàn bộ hệ sinh thái R0ARverse. Đây là chìa khóa để mở ra các cơ hội trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung của R0AR. R0AR là một token ERC-20 với nhiều chức năng trong hệ sinh thái DeFi của chúng tôi. Với vai trò là token quản trị, R0AR trao quyền cho người nắm giữ tham gia định hướng tương lai của nền tảng, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào các tính năng độc quyền như Nền tảng R0AR, Portal, phần thưởng staking và yield farming. Dù bạn đang staking, farming, giao dịch trên nền tảng, tham gia biểu quyết trong tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), hay khám phá thị trường NFT - R0AR đều đóng vai trò trung tâm trong mọi hoạt động.
R0AR TOKEN đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư R0AR TOKEN một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.
Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake 1R0R để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về R0AR TOKEN trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.
Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch R0AR TOKEN trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.
