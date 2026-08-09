Giá Pharos hôm nay

Giá Pharos (PROS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.4106, biến động 5.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PROS sang VND là ₫ 0.4106 mỗi PROS.

Pharos hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- PROS. Trong vòng 24 giờ qua, PROS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3891 (thấp) đến ₫ 0.4106 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, PROS biến động +4.39% trong giờ qua và -8.15% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.67K.

Thông tin thị trường Pharos (PROS)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 3.67K₫ 3.67K ₫ 3.67K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 410.60M₫ 410.60M ₫ 410.60M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai PHAROS

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pharos là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.67K. Nguồn cung lưu hành của PROS là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 410.60M.