Giá HandlPay hôm nay

Giá HandlPay (HANDL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0030939, biến động 6.81% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HANDL sang VND là ₫ 0.0030939 mỗi HANDL.

HandlPay hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- HANDL. Trong vòng 24 giờ qua, HANDL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0028531 (thấp) đến ₫ 0.0031446 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, HANDL biến động -0.40% trong giờ qua và -20.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 365.06K.

Thông tin thị trường HandlPay (HANDL)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 365.06K₫ 365.06K ₫ 365.06K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.09M₫ 3.09M ₫ 3.09M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của HandlPay là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 365.06K. Nguồn cung lưu hành của HANDL là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.09M.