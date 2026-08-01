Giá TerraClassicUSD(USTC)
Giá TerraClassicUSD (USTC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.005083, biến động 0.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USTC sang VND là ₫ 0.005083 mỗi USTC.
TerraClassicUSD hiện xếp hạng #548 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 28.34M, với nguồn cung lưu hành 5.58B USTC. Trong vòng 24 giờ qua, USTC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005006 (thấp) đến ₫ 0.00515 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 27,546.27885, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 104.59570461003116180.
Về hiệu suất ngắn hạn, USTC biến động -0.53% trong giờ qua và +4.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.66K.
No.548
91.72%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của TerraClassicUSD là ₫ 28.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.66K. Nguồn cung lưu hành của USTC là 5.58B, với tổng nguồn cung là 6079480119.398918. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 30.90M.
-0.53%
-0.22%
+4.05%
+4.05%
Theo dõi biến động giá của TerraClassicUSD trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -0.30829459
|-0.22%
|30 ngày
|₫ -0.000594
|-10.47%
|60 ngày
|₫ -0.000797
|-13.56%
|90 ngày
|₫ -0.002434
|-32.38%
Hôm nay, USTC đã biến động ₫ -0.30829459 (-0.22%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000594 (-10.47%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, USTC đã biến động ₫ -0.000797 (-13.56%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002434 (-32.38%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của TerraClassicUSD (USTC)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá TerraClassicUSD.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của TerraClassicUSD. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường USTC: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
USTC_USDT在4小时周期上运行于0.00495中枢上方。当前价格为0.005004，已接近R2阻力位0.005006。价格目前处于枢纽体系的上沿区域。短期均线组呈现买入排列，而长期趋势结构仍维持中性震荡格局。 MACD指标显示死叉形态，快慢线动能出现背离信号。RSI指标位于中性区间，KDJ与StochRSI数值均未显示出极端超买或超卖状态。布林带带宽收窄，波动率呈现压缩特征，多空动能分布较为分散，缺乏单边突破的集中推力。 上方R2价位0.005006距离当前价格仅0.000002，该位置构成近期直接阻力。下方中枢0.00495距离现价0.000054，S1支撑位0.004928则更为接近。远端参考S2价位0.004894。若价格跌破中枢，将测试S1支撑的有效性。目前市场正处于关键的变盘节点附近。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của TerraClassicUSD có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
USTC là một tài sản số hoạt động trên nền tảng dựa trên blockchain. Mục đích chính của nó là tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng an toàn, với trọng tâm vào quyền riêng tư và phi tập trung. USTC sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, được công nhận rộng rãi vì hiệu quả năng lượng so với mô hình chứng minh công việc truyền thống. Nguyên lượng USTC được quản lý theo thuật toán, nhằm duy trì giá trị ổn định so với một loại tiền tệ cụ thể. Điều này khiến USTC đặc biệt hữu ích trong các tình huống cần sự ổn định, như trong các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) hoặc như một cách chống biến động trong các tài sản số khác.
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Sở hữu TerraClassicUSD mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Các stablecoin của Terra cung cấp khả năng thanh toán tức thì, phí thấp và trao đổi xuyên biên giới liền mạch - được hàng triệu người dùng và người bán yêu thích. Terra đặt mục tiêu cung cấp stablecoin cho mọi nhà phát triển trên mọi blockchain. Hiện đang hoạt động trên Ethereum và Solana và sẽ sớm ra mắt nhiều hơn nữa.
Để hiểu thêm về TerraClassicUSD, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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