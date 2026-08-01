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Giá TerraClassicUSD theo thời gian thực hôm nay là 0.005083 VND. Vốn hoá thị trường của USTC là 28,344,827.393720821152 VND. Theo dõi cập nhật giá USTC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá TerraClassicUSD theo thời gian thực hôm nay là 0.005083 VND. Vốn hoá thị trường của USTC là 28,344,827.393720821152 VND. Theo dõi cập nhật giá USTC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá TerraClassicUSD(USTC)

Giá theo thời gian thực 1 USTC sang VND

₫133.73283
₫133.73283₫133.73283
-0.23%1D
VND
Biểu đồ giá TerraClassicUSD (USTC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:20:51 (UTC+8)

Giá TerraClassicUSD hôm nay

Giá TerraClassicUSD (USTC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.005083, biến động 0.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USTC sang VND là ₫ 0.005083 mỗi USTC.

TerraClassicUSD hiện xếp hạng #548 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 28.34M, với nguồn cung lưu hành 5.58B USTC. Trong vòng 24 giờ qua, USTC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005006 (thấp) đến ₫ 0.00515 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 27,546.27885, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 104.59570461003116180.

Về hiệu suất ngắn hạn, USTC biến động -0.53% trong giờ qua và +4.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.66K.

Thông tin thị trường TerraClassicUSD (USTC)

No.548

₫ 28.34M
₫ 28.34M₫ 28.34M

₫ 71.66K
₫ 71.66K₫ 71.66K

₫ 30.90M
₫ 30.90M₫ 30.90M

5.58B
5.58B 5.58B

6,079,480,119.398918
6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918

6,079,480,119.398918
6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918

91.72%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của TerraClassicUSD là ₫ 28.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.66K. Nguồn cung lưu hành của USTC là 5.58B, với tổng nguồn cung là 6079480119.398918. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 30.90M.

Lịch sử giá TerraClassicUSD theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.005006
₫ 0.005006₫ 0.005006
Thấp nhất 24H
₫ 0.00515
₫ 0.00515₫ 0.00515
Cao nhất 24H

₫ 0.005006
₫ 0.005006₫ 0.005006

₫ 0.00515
₫ 0.00515₫ 0.00515

₫ 27,546.27885
₫ 27,546.27885₫ 27,546.27885

₫ 104.59570461003116180
₫ 104.59570461003116180₫ 104.59570461003116180

-0.53%

-0.22%

+4.05%

+4.05%

Lịch sử giá theo VND của TerraClassicUSD (USTC)

Theo dõi biến động giá của TerraClassicUSD trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.30829459-0.22%
30 ngày₫ -0.000594-10.47%
60 ngày₫ -0.000797-13.56%
90 ngày₫ -0.002434-32.38%
Biến động giá TerraClassicUSD hôm nay

Hôm nay, USTC đã biến động ₫ -0.30829459 (-0.22%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá TerraClassicUSD trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000594 (-10.47%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá TerraClassicUSD trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, USTC đã biến động ₫ -0.000797 (-13.56%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá TerraClassicUSD trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002434 (-32.38%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của TerraClassicUSD (USTC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá TerraClassicUSD.

Phân tích TerraClassicUSD

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của TerraClassicUSD. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường TerraClassicUSD hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường USTC: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

USTC_USDT在4小时周期上运行于0.00495中枢上方。当前价格为0.005004，已接近R2阻力位0.005006。价格目前处于枢纽体系的上沿区域。短期均线组呈现买入排列，而长期趋势结构仍维持中性震荡格局。 MACD指标显示死叉形态，快慢线动能出现背离信号。RSI指标位于中性区间，KDJ与StochRSI数值均未显示出极端超买或超卖状态。布林带带宽收窄，波动率呈现压缩特征，多空动能分布较为分散，缺乏单边突破的集中推力。 上方R2价位0.005006距离当前价格仅0.000002，该位置构成近期直接阻力。下方中枢0.00495距离现价0.000054，S1支撑位0.004928则更为接近。远端参考S2价位0.004894。若价格跌破中枢，将测试S1支撑的有效性。目前市场正处于关键的变盘节点附近。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá TerraClassicUSD?

Giá cả của USTC bị ảnh hưởng bởi: 1) Tâm lý thị trường đối với các nỗ lực phục hồi hệ sinh thái Terra; 2) Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch; 3) Các quyết định về quản trị cộng đồng và cơ chế đốt token; 4) Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin; 5) Tin tức về quy định có tác động đến stablecoin; 6) Những đồn đoán xung quanh các sáng kiến tái gắn kết tiềm năng.

Tại sao mọi người muốn biết giá TerraClassicUSD hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của USTC hôm nay vì đây là một loại tiền điện tử đầy biến động, đã mất mức neo giá bằng USD trong suốt quá trình sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào tháng 5 năm 2022. Các nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người nắm giữ theo dõi giá của đồng tiền này để đưa ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư cũng như kỳ vọng về khả năng phục hồi hoặc tiếp tục suy giảm.

Dự đoán giá TerraClassicUSD

Dự đoán giá TerraClassicUSD (USTC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của USTC vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá TerraClassicUSD (USTC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của TerraClassicUSD có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá TerraClassicUSD sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá USTC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá TerraClassicUSD.

Giới thiệu TerraClassicUSD

USTC là một tài sản số hoạt động trên nền tảng dựa trên blockchain. Mục đích chính của nó là tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng an toàn, với trọng tâm vào quyền riêng tư và phi tập trung. USTC sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, được công nhận rộng rãi vì hiệu quả năng lượng so với mô hình chứng minh công việc truyền thống. Nguyên lượng USTC được quản lý theo thuật toán, nhằm duy trì giá trị ổn định so với một loại tiền tệ cụ thể. Điều này khiến USTC đặc biệt hữu ích trong các tình huống cần sự ổn định, như trong các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) hoặc như một cách chống biến động trong các tài sản số khác.

Hướng dẫn mua & đầu tư TerraClassicUSD tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với TerraClassicUSD? Mua USTC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua TerraClassicUSD. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua TerraClassicUSD (USTC).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và TerraClassicUSD sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua TerraClassicUSD (USTC)

Bạn có thể làm gì với TerraClassicUSD

Sở hữu TerraClassicUSD mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua TerraClassicUSD (USTC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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TerraClassicUSD (USTC) là gì

Các stablecoin của Terra cung cấp khả năng thanh toán tức thì, phí thấp và trao đổi xuyên biên giới liền mạch - được hàng triệu người dùng và người bán yêu thích. Terra đặt mục tiêu cung cấp stablecoin cho mọi nhà phát triển trên mọi blockchain. Hiện đang hoạt động trên Ethereum và Solana và sẽ sớm ra mắt nhiều hơn nữa.

Nguồn TerraClassicUSD

Để hiểu thêm về TerraClassicUSD, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức TerraClassicUSD
Block Explorer

Danh mục :

Alleged SEC SecuritiesAurora EcosystemBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về TerraClassicUSD

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:20:51 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành TerraClassicUSD (USTC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về TerraClassicUSD

USTC USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short USTC với đòn bẩy. Khám phá giao dịch USTC USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường TerraClassicUSD (USTC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá TerraClassicUSD theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
USTC/USDT
₫134.232815
₫134.232815₫134.232815
+1.41%
14.12M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán USTC sang VND

Số lượng

USTC
USTC
VND
VND

1 USTC = 133.759144 VND