Giá TerraClassicUSD hôm nay

Giá TerraClassicUSD (USTC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.005083, biến động 0.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USTC sang VND là ₫ 0.005083 mỗi USTC.

TerraClassicUSD hiện xếp hạng #548 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 28.34M, với nguồn cung lưu hành 5.58B USTC. Trong vòng 24 giờ qua, USTC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005006 (thấp) đến ₫ 0.00515 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 27,546.27885, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 104.59570461003116180.

Về hiệu suất ngắn hạn, USTC biến động -0.53% trong giờ qua và +4.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.66K.

Thông tin thị trường TerraClassicUSD (USTC)

Xếp hạng No.548 Vốn hóa thị trường ₫ 28.34M₫ 28.34M ₫ 28.34M Khối lượng (24H) ₫ 71.66K₫ 71.66K ₫ 71.66K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 30.90M₫ 30.90M ₫ 30.90M Nguồn cung lưu thông 5.58B 5.58B 5.58B Nguồn cung tối đa 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 Tổng cung 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 Tỷ lệ lưu hành 91.72% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của TerraClassicUSD là ₫ 28.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.66K. Nguồn cung lưu hành của USTC là 5.58B, với tổng nguồn cung là 6079480119.398918. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 30.90M.