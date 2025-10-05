Giá TICS theo thời gian thực hôm nay là 0.0276 USD. Theo dõi cập nhật giá TICS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TICS dễ dàng ngay trên MEXC.Giá TICS theo thời gian thực hôm nay là 0.0276 USD. Theo dõi cập nhật giá TICS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TICS dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá TICS(TICS)

Giá theo thời gian thực 1 TICS sang USD

$0.02763
-1.91%1D
USD
Biểu đồ giá TICS (TICS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-05 07:41:52 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của TICS (TICS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0275
Thấp nhất 24H
$ 0.03
Cao nhất 24H

$ 0.0275
$ 0.03
$ 2.5719853250516347
$ 0.030720054210987374
-0.51%

-1.91%

-5.52%

-5.52%

Giá thời gian thực của TICS (TICS) là $ 0.0276. Trong 24 giờ qua, TICS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0275 và cao nhất là $ 0.03, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TICS là $ 2.5719853250516347, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.030720054210987374.

Về hiệu suất ngắn hạn, TICS đã biến động -0.51% trong 1 giờ qua, -1.91% trong 24 giờ và -5.52% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TICS (TICS)

No.3921

$ 2.27M
$ 132.23K
$ 37.59M
82.26M
1,361,867,964
1,361,867,964
6.03%

QUBETICS

Vốn hoá thị trường hiện tại của TICS là $ 2.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 132.23K. Nguồn cung lưu hành của TICS là 82.26M, với tổng nguồn cung là 1361867964. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 37.59M.

Lịch sử giá theo USD của TICS (TICS)

Theo dõi biến động giá của TICS trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000538-1.91%
30 ngày$ -0.0088-24.18%
60 ngày$ -0.0344-55.49%
90 ngày$ -1.6857-98.39%
Biến động giá TICS hôm nay

Hôm nay, TICS đã biến động $ -0.000538 (-1.91%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá TICS trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0088 (-24.18%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá TICS trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TICS đã biến động $ -0.0344 (-55.49%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá TICS trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -1.6857 (-98.39%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của TICS (TICS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá TICS.

TICS (TICS) là gì

Qubetics là giao thức blockchain Layer 1 phi tập trung được thiết kế nhằm tổng hợp các mạng Web3 lớn thành một hệ sinh thái thống nhất, có thể tương tác. Hoàn toàn tương thích với EVM và được xây dựng trên Cosmos SDK, Qubetics trao quyền cho người dùng tương tác liền mạch trên nhiều chuỗi trong khi vẫn duy trì toàn quyền kiểm soát tài sản thông qua các ví không lưu ký.

TICS đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư TICS một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake TICS để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về TICS trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch TICS trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá TICS (USD)

TICS (TICS) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản TICS (TICS) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho TICS.

Xem ngay dự đoán giá TICS!

Tokenomics của TICS (TICS)

Hiểu rõ tokenomics của TICS (TICS) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TICS ngay!

Cách mua TICS (TICS)

Bạn đang tìm cách mua TICS? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua TICS trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

TICS/Tiền tệ địa phương

1 TICS (TICS) sang VND
726.294
1 TICS (TICS) sang AUD
A$0.041676
1 TICS (TICS) sang GBP
0.020424
1 TICS (TICS) sang EUR
0.02346
1 TICS (TICS) sang USD
$0.0276
1 TICS (TICS) sang MYR
RM0.11592
1 TICS (TICS) sang TRY
1.14954
1 TICS (TICS) sang JPY
¥4.0572
1 TICS (TICS) sang ARS
ARS$39.3162
1 TICS (TICS) sang RUB
2.268996
1 TICS (TICS) sang INR
2.448948
1 TICS (TICS) sang IDR
Rp459.999816
1 TICS (TICS) sang KRW
38.87322
1 TICS (TICS) sang PHP
1.59804
1 TICS (TICS) sang EGP
￡E.1.317348
1 TICS (TICS) sang BRL
R$0.147108
1 TICS (TICS) sang CAD
C$0.038364
1 TICS (TICS) sang BDT
3.35754
1 TICS (TICS) sang NGN
40.409712
1 TICS (TICS) sang COP
$107.39298
1 TICS (TICS) sang ZAR
R.0.475272
1 TICS (TICS) sang UAH
1.138224
1 TICS (TICS) sang TZS
T.Sh.67.8132
1 TICS (TICS) sang VES
Bs5.0232
1 TICS (TICS) sang CLP
$26.634
1 TICS (TICS) sang PKR
Rs7.763604
1 TICS (TICS) sang KZT
15.106584
1 TICS (TICS) sang THB
฿0.892584
1 TICS (TICS) sang TWD
NT$0.838764
1 TICS (TICS) sang AED
د.إ0.101292
1 TICS (TICS) sang CHF
Fr0.021804
1 TICS (TICS) sang HKD
HK$0.214728
1 TICS (TICS) sang AMD
֏10.574664
1 TICS (TICS) sang MAD
.د.م0.250884
1 TICS (TICS) sang MXN
$0.507564
1 TICS (TICS) sang SAR
ريال0.103224
1 TICS (TICS) sang ETB
Br4.004484
1 TICS (TICS) sang KES
KSh3.564264
1 TICS (TICS) sang JOD
د.أ0.0195684
1 TICS (TICS) sang PLN
0.099912
1 TICS (TICS) sang RON
лв0.119508
1 TICS (TICS) sang SEK
kr0.258612
1 TICS (TICS) sang BGN
лв0.045816
1 TICS (TICS) sang HUF
Ft9.126768
1 TICS (TICS) sang CZK
0.570216
1 TICS (TICS) sang KWD
د.ك0.008418
1 TICS (TICS) sang ILS
0.09108
1 TICS (TICS) sang BOB
Bs0.19044
1 TICS (TICS) sang AZN
0.04692
1 TICS (TICS) sang TJS
SM0.256956
1 TICS (TICS) sang GEL
0.075072
1 TICS (TICS) sang AOA
Kz25.297884
1 TICS (TICS) sang BHD
.د.ب0.0103776
1 TICS (TICS) sang BMD
$0.0276
1 TICS (TICS) sang DKK
kr0.175536
1 TICS (TICS) sang HNL
L0.72174
1 TICS (TICS) sang MUR
1.250556
1 TICS (TICS) sang NAD
$0.475548
1 TICS (TICS) sang NOK
kr0.27462
1 TICS (TICS) sang NZD
$0.047196
1 TICS (TICS) sang PAB
B/.0.0276
1 TICS (TICS) sang PGK
K0.1173
1 TICS (TICS) sang QAR
ر.ق0.100464
1 TICS (TICS) sang RSD
дин.2.753652
1 TICS (TICS) sang UZS
soʻm332.530044
1 TICS (TICS) sang ALL
L2.273964
1 TICS (TICS) sang ANG
ƒ0.049404
1 TICS (TICS) sang AWG
ƒ0.04968
1 TICS (TICS) sang BBD
$0.0552
1 TICS (TICS) sang BAM
KM0.045816
1 TICS (TICS) sang BIF
Fr81.1716
1 TICS (TICS) sang BND
$0.035328
1 TICS (TICS) sang BSD
$0.0276
1 TICS (TICS) sang JMD
$4.431456
1 TICS (TICS) sang KHR
110.843256
1 TICS (TICS) sang KMF
Fr11.5644
1 TICS (TICS) sang LAK
599.999988
1 TICS (TICS) sang LKR
Rs8.345688
1 TICS (TICS) sang MDL
L0.462024
1 TICS (TICS) sang MGA
Ar123.214128
1 TICS (TICS) sang MOP
P0.221076
1 TICS (TICS) sang MVR
0.42228
1 TICS (TICS) sang MWK
MK47.916636
1 TICS (TICS) sang MZN
MT1.76364
1 TICS (TICS) sang NPR
Rs3.92472
1 TICS (TICS) sang PYG
194.3592
1 TICS (TICS) sang RWF
Fr39.9372
1 TICS (TICS) sang SBD
$0.227424
1 TICS (TICS) sang SCR
0.403512
1 TICS (TICS) sang SRD
$1.05156
1 TICS (TICS) sang SVC
$0.241224
1 TICS (TICS) sang SZL
L0.475272
1 TICS (TICS) sang TMT
m0.0966
1 TICS (TICS) sang TND
د.ت0.0803712
1 TICS (TICS) sang TTD
$0.186852
1 TICS (TICS) sang UGX
Sh95.496
1 TICS (TICS) sang XAF
Fr15.4008
1 TICS (TICS) sang XCD
$0.07452
1 TICS (TICS) sang XOF
Fr15.4008
1 TICS (TICS) sang XPF
Fr2.7876
1 TICS (TICS) sang BWP
P0.366528
1 TICS (TICS) sang BZD
$0.055476
1 TICS (TICS) sang CVE
$2.591916
1 TICS (TICS) sang DJF
Fr4.9128
1 TICS (TICS) sang DOP
$1.72776
1 TICS (TICS) sang DZD
د.ج3.573648
1 TICS (TICS) sang FJD
$0.0621
1 TICS (TICS) sang GNF
Fr239.982
1 TICS (TICS) sang GTQ
Q0.211416
1 TICS (TICS) sang GYD
$5.771436
1 TICS (TICS) sang ISK
kr3.312

Nguồn TICS

Để hiểu thêm về TICS, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức TICS
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về TICS

Hôm nay giá của TICS (TICS) là bao nhiêu?
Giá TICS theo thời gian thực bằng USD là 0.0276 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của TICS sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của TICS sang USD là $ 0.0276. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của TICS là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của TICS là $ 2.27M USD. Vốn hoá thị trường = giá hiện tại × nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của TICS là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của TICS là 82.26M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TICS là bao nhiêu?
TICS đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 2.5719853250516347 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TICS là bao nhiêu?
TICS từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.030720054210987374 USD.
Khối lượng giao dịch của TICS là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TICS là $ 132.23K USD.
TICS có tăng giá trong năm nay không?
TICS có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TICS để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành TICS (TICS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-04 13:39:16Số liệu on-chain
ETF Ethereum Spot của Hoa Kỳ Ghi Nhận Dòng Tiền Ròng 233,5 Triệu Đô La Hôm Qua
10-04 11:26:38Xu hướng ngành tiền mã hóa
Phát hành USDC vượt quá 75 tỷ, thị phần đạt 24,9%
10-03 10:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá trở lại mức trên 4,2 nghìn tỷ USD, với mức tăng 2,3% trong 24 giờ
10-03 05:17:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phá mốc 120,000 đô la lần đầu tiên kể từ giữa tháng Tám
10-01 14:11:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, các ETF giao ngay Ethereum của Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng vào là 127,5 triệu đô la, trong khi các ETF giao ngay Bitcoin ghi nhận dòng tiền ròng vào là 430 triệu đô la
09-30 18:14:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tỷ lệ Funding hiện tại của các sàn CEX và DEX chính thống cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập với xu hướng bearish nhẹ

Thông tin hàng đầu

Lợi suất giao dịch Margin Futures MEXC: Cơ hội và thách thức trong việc kiếm thu nhập kép từ giao dịch

October 3, 2025

Giao dịch thông minh hơn, Không phí: Cách mà các lệnh hỗ trợ AI của MEXC đang thay đổi cuộc chơi

October 3, 2025

GameFi 2.0: Tại sao Kinh tế Token sẽ quyết định Tương lai của Game Blockchain

October 3, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

