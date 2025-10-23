Giá NVIDIA xStock theo thời gian thực hôm nay là 180.62 USD. Theo dõi cập nhật giá NVDAX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá NVDAX dễ dàng ngay trên MEXC.Giá NVIDIA xStock theo thời gian thực hôm nay là 180.62 USD. Theo dõi cập nhật giá NVDAX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá NVDAX dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo NVIDIA xStock

Giá NVIDIA xStock(NVDAX)

Giá theo thời gian thực 1 NVDAX sang USD

$180.59
$180.59$180.59
+0.67%1D
USD
Biểu đồ giá NVIDIA xStock (NVDAX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:16:59 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của NVIDIA xStock (NVDAX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 177.01
$ 177.01$ 177.01
Thấp nhất 24H
$ 183.06
$ 183.06$ 183.06
Cao nhất 24H

$ 177.01
$ 177.01$ 177.01

$ 183.06
$ 183.06$ 183.06

$ 195.70857372868676
$ 195.70857372868676$ 195.70857372868676

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

+0.29%

+0.67%

-0.11%

-0.11%

Giá thời gian thực của NVIDIA xStock (NVDAX) là $ 180.62. Trong 24 giờ qua, NVDAX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 177.01 và cao nhất là $ 183.06, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NVDAX là $ 195.70857372868676, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 150.17117069595338.

Về hiệu suất ngắn hạn, NVDAX đã biến động +0.29% trong 1 giờ qua, +0.67% trong 24 giờ và -0.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NVIDIA xStock (NVDAX)

No.960

$ 15.36M
$ 15.36M$ 15.36M

$ 68.91K
$ 68.91K$ 68.91K

$ 15.36M
$ 15.36M$ 15.36M

85.05K
85.05K 85.05K

--
----

85,053.85736479
85,053.85736479 85,053.85736479

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của NVIDIA xStock là $ 15.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 68.91K. Nguồn cung lưu hành của NVDAX là 85.05K, với tổng nguồn cung là 85053.85736479. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.36M.

Lịch sử giá theo USD của NVIDIA xStock (NVDAX)

Theo dõi biến động giá của NVIDIA xStock trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +1.2019+0.67%
30 ngày$ -2.12-1.17%
60 ngày$ +2.77+1.55%
90 ngày$ +7.6+4.39%
Biến động giá NVIDIA xStock hôm nay

Hôm nay, NVDAX đã biến động $ +1.2019 (+0.67%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá NVIDIA xStock trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -2.12 (-1.17%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá NVIDIA xStock trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NVDAX đã biến động $ +2.77 (+1.55%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá NVIDIA xStock trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +7.6 (+4.39%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của NVIDIA xStock (NVDAX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá NVIDIA xStock.

NVIDIA xStock (NVDAX) là gì

NVIDIA xStock (NVDAx) là chứng chỉ theo dõi được phát hành dưới dạng token Solana SPL và ERC-20. NVDAx theo dõi giá của NVIDIA Corp (cơ sở). NVDAx được thiết kế để cung cấp cho những người tham gia thị trường tiền mã hoá đủ điều kiện quyền truy cập tuân thủ quy định vào giá cổ phiếu của NVIDIA Corp, đồng thời duy trì các lợi ích của công nghệ blockchain.

NVIDIA xStock đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư NVIDIA xStock một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake NVDAX để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về NVIDIA xStock trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch NVIDIA xStock trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá NVIDIA xStock (USD)

NVIDIA xStock (NVDAX) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản NVIDIA xStock (NVDAX) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho NVIDIA xStock.

Xem ngay dự đoán giá NVIDIA xStock!

Tokenomics của NVIDIA xStock (NVDAX)

Hiểu rõ tokenomics của NVIDIA xStock (NVDAX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token NVDAX ngay!

Cách mua NVIDIA xStock (NVDAX)

Bạn đang tìm cách mua NVIDIA xStock? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua NVIDIA xStock trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

NVDAX/Tiền tệ địa phương

1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang VND
4,753,015.3
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang AUD
A$278.1548
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang GBP
133.6588
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang EUR
155.3332
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang USD
$180.62
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang MYR
RM764.0226
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang TRY
7,582.4276
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang JPY
¥27,454.24
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang ARS
ARS$263,293.3864
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang RUB
14,718.7238
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang INR
15,858.436
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang IDR
Rp3,010,332.1292
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang PHP
10,562.6576
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang EGP
￡E.8,590.2872
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BRL
R$975.348
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang CAD
C$251.0618
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BDT
22,032.0276
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang NGN
264,062.8276
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang COP
$702,801.451
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang ZAR
R.3,148.2066
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang UAH
7,526.4354
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang TZS
T.Sh.448,186.8556
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang VES
Bs37,930.2
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang CLP
$171,589
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang PKR
Rs51,007.088
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang KZT
97,106.7306
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang THB
฿5,926.1422
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang TWD
NT$5,555.8712
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang AED
د.إ662.8754
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang CHF
Fr142.6898
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang HKD
HK$1,403.4174
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang AMD
֏68,964.3284
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang MAD
.د.م1,667.1226
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang MXN
$3,328.8266
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang SAR
ريال677.325
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang ETB
Br27,152.6046
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang KES
KSh23,265.6622
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang JOD
د.أ128.05958
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang PLN
657.4568
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang RON
лв791.1156
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang SEK
kr1,699.6342
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BGN
лв303.4416
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang HUF
Ft60,610.6534
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang CZK
3,782.1828
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang KWD
د.ك55.26972
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang ILS
594.2398
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BOB
Bs1,244.4718
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang AZN
307.054
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang TJS
SM1,661.704
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang GEL
487.674
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang AOA
Kz165,251.0442
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BHD
.د.ب68.09374
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BMD
$180.62
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang DKK
kr1,161.3866
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang HNL
L4,730.4378
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang MUR
8,210.9852
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang NAD
$3,151.819
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang NOK
kr1,809.8124
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang NZD
$314.2788
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang PAB
B/.180.62
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang PGK
K756.7978
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang QAR
ر.ق657.4568
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang RSD
дин.18,248.0386
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang UZS
soʻm2,176,144.0778
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang ALL
L15,033.0026
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang ANG
ƒ323.3098
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang AWG
ƒ325.116
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BBD
$361.24
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BAM
KM303.4416
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BIF
Fr531,203.42
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BND
$232.9998
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BSD
$180.62
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang JMD
$28,973.2542
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang KHR
728,304.995
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang KMF
Fr76,582.88
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang LAK
3,926,521.6606
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang LKR
රු54,650.1934
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang MDL
L3,063.3152
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang MGA
Ar809,954.266
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang MOP
P1,441.3476
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang MVR
2,763.486
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang MWK
MK313,032.522
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang MZN
MT11,541.618
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang NPR
रु25,299.4434
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang PYG
1,271,926.04
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang RWF
Fr261,718.38
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang SBD
$1,486.5026
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang SCR
2,449.2072
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang SRD
$7,159.7768
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang SVC
$1,575.0064
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang SZL
L3,151.819
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang TMT
m633.9762
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang TND
د.ت530.30032
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang TTD
$1,222.7974
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang UGX
Sh629,280.08
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang XAF
Fr102,050.3
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang XCD
$487.674
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang XOF
Fr102,050.3
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang XPF
Fr18,423.24
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BWP
P2,588.2846
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang BZD
$361.24
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang CVE
$17,146.2566
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang DJF
Fr31,969.74
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang DOP
$11,482.0134
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang DZD
د.ج23,569.1038
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang FJD
$415.426
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang GNF
Fr1,570,490.9
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang GTQ
Q1,379.9368
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang GYD
$37,691.7816
1 NVIDIA xStock (NVDAX) sang ISK
kr22,035.64

Nguồn NVIDIA xStock

Để hiểu thêm về NVIDIA xStock, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức NVIDIA xStock
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về NVIDIA xStock

Hôm nay giá của NVIDIA xStock (NVDAX) là bao nhiêu?
Giá NVDAX theo thời gian thực bằng USD là 180.62 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của NVDAX sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của NVDAX sang USD là $ 180.62. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của NVIDIA xStock là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của NVDAX là $ 15.36M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của NVDAX là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của NVDAX là 85.05K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NVDAX là bao nhiêu?
NVDAX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 195.70857372868676 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của NVDAX là bao nhiêu?
NVDAX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 150.17117069595338 USD.
Khối lượng giao dịch của NVDAX là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của NVDAX là $ 68.91K USD.
NVDAX có tăng giá trong năm nay không?
NVDAX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá NVDAX để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:16:59 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành NVIDIA xStock (NVDAX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

