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Giá Waves theo thời gian thực hôm nay là 0.2052 VND. Vốn hoá thị trường của WAVES là 26,626,370.328 VND. Theo dõi cập nhật giá WAVES sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Waves theo thời gian thực hôm nay là 0.2052 VND. Vốn hoá thị trường của WAVES là 26,626,370.328 VND. Theo dõi cập nhật giá WAVES sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Waves(WAVES)

Giá theo thời gian thực 1 WAVES sang VND

₫5,399.838
₫5,399.838₫5,399.838
+0.04%1D
VND
Biểu đồ giá Waves (WAVES) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:34:04 (UTC+8)

Giá Waves hôm nay

Giá Waves (WAVES) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2052, biến động 0.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WAVES sang VND là ₫ 0.2052 mỗi WAVES.

Waves hiện xếp hạng #536 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 26.63M, với nguồn cung lưu hành 129.76M WAVES. Trong vòng 24 giờ qua, WAVES được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2046 (thấp) đến ₫ 0.2103 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,640,890.12862690392965, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,228.42951059341425730.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAVES biến động -0.25% trong giờ qua và -6.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.23K.

Thông tin thị trường Waves (WAVES)

No.536

₫ 26.63M
₫ 26.63M₫ 26.63M

₫ 62.23K
₫ 62.23K₫ 62.23K

₫ 26.63M
₫ 26.63M₫ 26.63M

129.76M
129.76M 129.76M

--
----

129,758,140
129,758,140 129,758,140

WAVES

Vốn hoá thị trường hiện tại của Waves là ₫ 26.63M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.23K. Nguồn cung lưu hành của WAVES là 129.76M, với tổng nguồn cung là 129758140. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 26.63M.

Lịch sử giá Waves theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.2046
₫ 0.2046₫ 0.2046
Thấp nhất 24H
₫ 0.2103
₫ 0.2103₫ 0.2103
Cao nhất 24H

₫ 0.2046
₫ 0.2046₫ 0.2046

₫ 0.2103
₫ 0.2103₫ 0.2103

₫ 1,640,890.12862690392965
₫ 1,640,890.12862690392965₫ 1,640,890.12862690392965

₫ 3,228.42951059341425730
₫ 3,228.42951059341425730₫ 3,228.42951059341425730

-0.25%

+0.04%

-6.31%

-6.31%

Lịch sử giá theo VND của Waves (WAVES)

Theo dõi biến động giá của Waves trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +2.159072+0.04%
30 ngày₫ -0.0594-22.45%
60 ngày₫ -0.047-18.64%
90 ngày₫ -0.232-53.07%
Biến động giá Waves hôm nay

Hôm nay, WAVES đã biến động ₫ +2.159072 (+0.04%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Waves trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0594 (-22.45%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Waves trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WAVES đã biến động ₫ -0.047 (-18.64%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Waves trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.232 (-53.07%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Waves (WAVES)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Waves.

Phân tích Waves

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Waves. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Waves hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường WAVES: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

WAVES_USDT trên khung thời gian 4 giờ hiện đang giao dịch ở mức giá 0,2084, nằm trên điểm nút S2 là 0,2081. Giá cả vẫn duy trì trong vùng dưới ngưỡng trung tâm 0,2097. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn và nhóm EMA đều cho thấy trạng thái sắp xếp mua. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt vàng. Chỉ báo RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ báo đường nhanh và chậm cho thấy động lực tăng/giảm phân tán. Biến động thị trường tiếp tục duy trì đặc trưng dao động hẹp. Kháng cự gần phía trên nằm tại mức S1 là 0,2087, cách giá hiện tại 0,0003. Mức kháng cự trung tâm 0,2097 đóng vai trò tham chiếu chính, cách giá hiện tại 0,0013. Hỗ trợ gần phía dưới nằm tại điểm S2 là 0,2081, cách giá hiện tại 0,0003. Kháng cự tham chiếu xa hơn R1 nằm tại 0,2103. Các mức giá quan trọng tập trung dày đặc trong phạm vi ±0,0020 xung quanh mức giá hiện tại. Cả phe mua và phe bán đang hình thành thế đối đầu quanh các điểm nút.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Waves?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token WAVES:

1. Mức độ ứng dụng của nền tảng - Sự tăng trưởng của các dApp và dự án DeFi được xây dựng trên blockchain Waves
2. Những tiến bộ về công nghệ - Các bản cập nhật liên quan đến cơ chế đồng thuận và khả năng hợp đồng thông minh
3. Tâm lý thị trường - Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư
4. Khối lượng giao dịch - Mức độ thanh khoản trên các sàn giao dịch

Tại sao mọi người muốn biết giá Waves hôm nay?

Mọi người muốn biết giá WAVES hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Các nhà giao dịch cần giá thực tế theo thời gian thực để mua/bán vào những thời điểm tối ưu. Các nhà đầu tư theo dõi hiệu suất hàng ngày để đánh giá giá trị danh mục nắm giữ và đưa ra các bước đi chiến lược.

Dự đoán giá Waves

Dự đoán giá Waves (WAVES) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của WAVES vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Waves (WAVES) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Waves có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Waves sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá WAVES cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Waves.

Giới thiệu Waves

Waves (WAVES) là một nền tảng blockchain cho phép người dùng tạo ra token của riêng mình, sau đó có thể được sử dụng cho các dự án của họ hoặc như một loại tiền điện tử. Nền tảng này được thiết kế để cải thiện chức năng của các nền tảng blockchain trước đó, cung cấp tốc độ, tiện ích và thân thiện với người dùng hơn. Waves sử dụng thuật toán đồng thuận proof-of-stake và có nguồn cung cố định 100 triệu token WAVES. Nền tảng thường được sử dụng cho các đợt phát hành tiền xu ban đầu (ICOs), vì nó cho phép người dùng phát hành tiền điện tử của riêng họ và xây dựng ứng dụng với các hợp đồng thông minh sẵn sàng để sử dụng, cắm và chơi.

Hướng dẫn mua & đầu tư Waves tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Waves? Mua WAVES nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Waves. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Waves (WAVES).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Waves sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Waves (WAVES)

Bạn có thể làm gì với Waves

Sở hữu Waves mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Waves (WAVES) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Waves (WAVES) là gì

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Nguồn Waves

Để hiểu thêm về Waves, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Waves
Block Explorer

Danh mục :

Proof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Waves

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:34:04 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Waves (WAVES)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Waves

WAVES USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short WAVES với đòn bẩy. Khám phá giao dịch WAVES USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Waves (WAVES) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Waves theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
WAVES/USDT
₫5,397.2065
₫5,397.2065₫5,397.2065
+0.04%
300.93K (USDT)
WAVES/USDC
₫5,391.9435
₫5,391.9435₫5,391.9435
+0.14%
125.43K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán WAVES sang VND

Số lượng

WAVES
WAVES
VND
VND

1 WAVES = 5,399.838 VND