Giá Waves hôm nay

Giá Waves (WAVES) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2052, biến động 0.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WAVES sang VND là ₫ 0.2052 mỗi WAVES.

Waves hiện xếp hạng #536 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 26.63M, với nguồn cung lưu hành 129.76M WAVES. Trong vòng 24 giờ qua, WAVES được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2046 (thấp) đến ₫ 0.2103 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,640,890.12862690392965, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,228.42951059341425730.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAVES biến động -0.25% trong giờ qua và -6.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.23K.

Thông tin thị trường Waves (WAVES)

Xếp hạng No.536 Vốn hóa thị trường ₫ 26.63M₫ 26.63M ₫ 26.63M Khối lượng (24H) ₫ 62.23K₫ 62.23K ₫ 62.23K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 26.63M₫ 26.63M ₫ 26.63M Nguồn cung lưu thông 129.76M 129.76M 129.76M Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 129,758,140 129,758,140 129,758,140 Blockchain công khai WAVES

Vốn hoá thị trường hiện tại của Waves là ₫ 26.63M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.23K. Nguồn cung lưu hành của WAVES là 129.76M, với tổng nguồn cung là 129758140. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 26.63M.