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Giá Threshold theo thời gian thực hôm nay là 0.003668 VND. Vốn hoá thị trường của T là 40,916,540 VND. Theo dõi cập nhật giá T sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Threshold theo thời gian thực hôm nay là 0.003668 VND. Vốn hoá thị trường của T là 40,916,540 VND. Theo dõi cập nhật giá T sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Threshold(T)

Giá theo thời gian thực 1 T sang VND

₫96.47079
₫96.47079₫96.47079
+1.04%1D
VND
Biểu đồ giá Threshold (T) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:42:02 (UTC+8)

Giá Threshold hôm nay

Giá Threshold (T) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003668, biến động 1.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá T sang VND là ₫ 0.003668 mỗi T.

Threshold hiện xếp hạng #451 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 40.92M, với nguồn cung lưu hành 11.16B T. Trong vòng 24 giờ qua, T được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003614 (thấp) đến ₫ 0.003795 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,906.41480835105166295, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 93.69846470599030370.

Về hiệu suất ngắn hạn, T biến động +0.08% trong giờ qua và +11.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.94K.

Thông tin thị trường Threshold (T)

No.451

₫ 40.92M
₫ 40.92M₫ 40.92M

₫ 61.94K
₫ 61.94K₫ 61.94K

₫ 40.92M
₫ 40.92M₫ 40.92M

11.16B
11.16B 11.16B

11,155,000,000
11,155,000,000 11,155,000,000

11,155,000,000
11,155,000,000 11,155,000,000

100.00%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Threshold là ₫ 40.92M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.94K. Nguồn cung lưu hành của T là 11.16B, với tổng nguồn cung là 11155000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 40.92M.

Lịch sử giá Threshold theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.003614
₫ 0.003614₫ 0.003614
Thấp nhất 24H
₫ 0.003795
₫ 0.003795₫ 0.003795
Cao nhất 24H

₫ 0.003614
₫ 0.003614₫ 0.003614

₫ 0.003795
₫ 0.003795₫ 0.003795

₫ 5,906.41480835105166295
₫ 5,906.41480835105166295₫ 5,906.41480835105166295

₫ 93.69846470599030370
₫ 93.69846470599030370₫ 93.69846470599030370

+0.08%

+1.04%

+11.62%

+11.62%

Lịch sử giá theo VND của Threshold (T)

Theo dõi biến động giá của Threshold trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.99296933+1.04%
30 ngày₫ +0.000249+7.28%
60 ngày₫ -0.000046-1.24%
90 ngày₫ -0.002733-42.70%
Biến động giá Threshold hôm nay

Hôm nay, T đã biến động ₫ +0.99296933 (+1.04%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Threshold trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000249 (+7.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Threshold trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, T đã biến động ₫ -0.000046 (-1.24%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Threshold trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002733 (-42.70%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Threshold (T)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Threshold.

Phân tích Threshold

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Threshold. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Threshold hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường T: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJTrung lậpK ≈ D (±1%)Hướng đi ngắn hạn không rõ ràng, chờ và quan sát.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

T_USDT在4小时周期内运行于0.003628价位。价格已突破R1枢纽点0.003623，目前位于中枢0.0036上方区域。短期结构呈现向上偏移状态。均线系统MA1-2与EMA均发出买入信号。MACD形成金叉形态，动能指标方向保持一致。RSI处于中性区间，KDJ和StochRSI数值未显示极端超买情况。波动率维持稳定水平，快慢指标同向运行，多空力量暂时平衡。近端阻力位于R2点位0.003643，该价位距离现价约0.4%。下方支撑参考S1点位0.00358，该价位距离现价约1.3%。远端防守位设于S2点位0.003557。关键枢纽体系提供了明确的参考依据。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Threshold?

Giá token Threshold (T) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Mức độ áp dụng mạng lưới và việc sử dụng các dịch vụ phi tập trung của Threshold.
2. Nhu cầu staking, vì token T được yêu cầu để xác thực mạng lưới.
3. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin.
4. Động lực cung cấp token và cách phân bổ phần thưởng staking.
5. Các thông báo về đối tác cũng như việc tích hợp giao thức.
6. Những phát triển kỹ thuật và nâng cấp mạng lưới.
7. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các dự án tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư.
8. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch lớn.
9. Sự quan tâm của các tổ chức đối với công nghệ mật mã ngưỡng phi tập trung.
10. Cạnh tranh từ các giao thức bảo mật và cơ sở hạ tầng khác.

Tại sao mọi người muốn biết giá Threshold hôm nay?

Người ta muốn biết giá ngưỡng (T) ngay hôm nay vì họ cần dữ liệu thị trường hiện tại để đưa ra các quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư và xác định thời điểm đầu tư. Giá cả theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch xác định được điểm vào/ra, đánh giá xu hướng thị trường cũng như tính toán lợi nhuận hoặc lỗ tiềm năng.

Dự đoán giá Threshold

Dự đoán giá Threshold (T) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của T vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Threshold (T) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Threshold có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Threshold sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá T cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Threshold.

Giới thiệu Threshold

Tether (T) là một loại tiền điện tử được biết đến như một stablecoin, mục tiêu là giữ giá trị thị trường của nó gần với một đô la Mỹ càng nhiều càng tốt thông qua một dự trữ tài sản. Nó được phát hành lần đầu tiên trên blockchain của Bitcoin nhưng sau đó đã được phát hành trên Ethereum, Tron và các blockchain khác. Tether là một trong những stablecoin phổ biến nhất trên thị trường. Nó thường được sử dụng như một phương tiện trao đổi và lưu trữ giá trị trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp một tài sản ổn định cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư để chuyển đổi trong những giai đoạn biến động cao. Việc phát hành và thu hồi của nó được quản lý bởi Tether Ltd., công ty này khẳng định rằng mỗi token được bảo đảm bởi một đô la Mỹ được giữ dự trữ, mặc dù điều này đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi.

Hướng dẫn mua & đầu tư Threshold tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Threshold? Mua T nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Threshold. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Threshold (T).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Threshold sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Threshold (T)

Bạn có thể làm gì với Threshold

Sở hữu Threshold mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Threshold (T) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
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Maker
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Taker
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Maker
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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Threshold (T) là gì

Threshold powers của người dùng trên blockchain công khai. Truy cập các công cụ mật mã đảm bảo toàn quyền kiểm soát các tài sản kỹ thuật số của bạn.

Nguồn Threshold

Để hiểu thêm về Threshold, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Threshold
Block Explorer

Danh mục :

AI AgentsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Threshold

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:42:02 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Threshold (T)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Threshold

T USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short T với đòn bẩy. Khám phá giao dịch T USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Threshold (T) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Threshold theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
T/USDT
₫96.181325
₫96.181325₫96.181325
+0.71%
16.84M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán T sang VND

Số lượng

T
T
VND
VND

1 T = 96.52342 VND