Giá Threshold hôm nay

Giá Threshold (T) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003668, biến động 1.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá T sang VND là ₫ 0.003668 mỗi T.

Threshold hiện xếp hạng #451 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 40.92M, với nguồn cung lưu hành 11.16B T. Trong vòng 24 giờ qua, T được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003614 (thấp) đến ₫ 0.003795 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,906.41480835105166295, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 93.69846470599030370.

Về hiệu suất ngắn hạn, T biến động +0.08% trong giờ qua và +11.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.94K.

Thông tin thị trường Threshold (T)

Xếp hạng No.451 Vốn hóa thị trường ₫ 40.92M₫ 40.92M ₫ 40.92M Khối lượng (24H) ₫ 61.94K₫ 61.94K ₫ 61.94K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 40.92M₫ 40.92M ₫ 40.92M Nguồn cung lưu thông 11.16B 11.16B 11.16B Nguồn cung tối đa 11,155,000,000 11,155,000,000 11,155,000,000 Tổng cung 11,155,000,000 11,155,000,000 11,155,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Threshold là ₫ 40.92M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.94K. Nguồn cung lưu hành của T là 11.16B, với tổng nguồn cung là 11155000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 40.92M.