Giá MARBLEX hôm nay

Giá MARBLEX (MBX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02227, biến động 0.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MBX sang VND là ₫ 0.02227 mỗi MBX.

MARBLEX hiện xếp hạng #1065 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 6.19M, với nguồn cung lưu hành 278.13M MBX. Trong vòng 24 giờ qua, MBX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02226 (thấp) đến ₫ 0.02254 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,899,072.35035624871020, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 705.21642477062147870.

Về hiệu suất ngắn hạn, MBX biến động 0.00% trong giờ qua và +1.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.15K.

Thông tin thị trường MARBLEX (MBX)

Xếp hạng No.1065 Vốn hóa thị trường ₫ 6.19M₫ 6.19M ₫ 6.19M Khối lượng (24H) ₫ 56.15K₫ 56.15K ₫ 56.15K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 7.15M₫ 7.15M ₫ 7.15M Nguồn cung lưu thông 278.13M 278.13M 278.13M Tổng cung 321,280,425 321,280,425 321,280,425 Blockchain công khai KLAY

Vốn hoá thị trường hiện tại của MARBLEX là ₫ 6.19M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.15K. Nguồn cung lưu hành của MBX là 278.13M, với tổng nguồn cung là 321280425. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.15M.