Giá 1INCH hôm nay

Giá 1INCH (1INCH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08406, biến động 0.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 1INCH sang VND là ₫ 0.08406 mỗi 1INCH.

1INCH hiện xếp hạng #179 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 118.64M, với nguồn cung lưu hành 1.41B 1INCH. Trong vòng 24 giờ qua, 1INCH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08362 (thấp) đến ₫ 0.08468 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 207,011.02737760, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,716.77916273921680155.

Về hiệu suất ngắn hạn, 1INCH biến động -0.15% trong giờ qua và +2.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.06K.

Thông tin thị trường 1INCH (1INCH)

Xếp hạng No.179 Vốn hóa thị trường ₫ 118.64M₫ 118.64M ₫ 118.64M Khối lượng (24H) ₫ 57.06K₫ 57.06K ₫ 57.06K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 126.09M₫ 126.09M ₫ 126.09M Nguồn cung lưu thông 1.41B 1.41B 1.41B Nguồn cung tối đa 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Tổng cung 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Tỷ lệ lưu hành 94.09% Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của 1INCH là ₫ 118.64M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.06K. Nguồn cung lưu hành của 1INCH là 1.41B, với tổng nguồn cung là 1500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 126.09M.