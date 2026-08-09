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Giá 1INCH theo thời gian thực hôm nay là 0.08406 VND. Vốn hoá thị trường của 1INCH là 118,640,646.009151927398 VND. Theo dõi cập nhật giá 1INCH sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá 1INCH theo thời gian thực hôm nay là 0.08406 VND. Vốn hoá thị trường của 1INCH là 118,640,646.009151927398 VND. Theo dõi cập nhật giá 1INCH sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá 1INCH(1INCH)

Giá theo thời gian thực 1 1INCH sang VND

₫2,212.0389
₫2,212.0389₫2,212.0389
-0.24%1D
VND
Biểu đồ giá 1INCH (1INCH) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:25:13 (UTC+8)

Giá 1INCH hôm nay

Giá 1INCH (1INCH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08406, biến động 0.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 1INCH sang VND là ₫ 0.08406 mỗi 1INCH.

1INCH hiện xếp hạng #179 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 118.64M, với nguồn cung lưu hành 1.41B 1INCH. Trong vòng 24 giờ qua, 1INCH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08362 (thấp) đến ₫ 0.08468 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 207,011.02737760, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,716.77916273921680155.

Về hiệu suất ngắn hạn, 1INCH biến động -0.15% trong giờ qua và +2.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.06K.

Thông tin thị trường 1INCH (1INCH)

No.179

₫ 118.64M
₫ 118.64M₫ 118.64M

₫ 57.06K
₫ 57.06K₫ 57.06K

₫ 126.09M
₫ 126.09M₫ 126.09M

1.41B
1.41B 1.41B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

94.09%

0.01%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của 1INCH là ₫ 118.64M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.06K. Nguồn cung lưu hành của 1INCH là 1.41B, với tổng nguồn cung là 1500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 126.09M.

Lịch sử giá 1INCH theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.08362
₫ 0.08362₫ 0.08362
Thấp nhất 24H
₫ 0.08468
₫ 0.08468₫ 0.08468
Cao nhất 24H

₫ 0.08362
₫ 0.08362₫ 0.08362

₫ 0.08468
₫ 0.08468₫ 0.08468

₫ 207,011.02737760
₫ 207,011.02737760₫ 207,011.02737760

₫ 1,716.77916273921680155
₫ 1,716.77916273921680155₫ 1,716.77916273921680155

-0.15%

-0.24%

+2.20%

+2.20%

Lịch sử giá theo VND của 1INCH (1INCH)

Theo dõi biến động giá của 1INCH trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -5.3216654-0.24%
30 ngày₫ +0.01138+15.65%
60 ngày₫ +0.0153+22.25%
90 ngày₫ -0.01961-18.92%
Biến động giá 1INCH hôm nay

Hôm nay, 1INCH đã biến động ₫ -5.3216654 (-0.24%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá 1INCH trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.01138 (+15.65%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá 1INCH trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, 1INCH đã biến động ₫ +0.0153 (+22.25%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá 1INCH trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.01961 (-18.92%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của 1INCH (1INCH)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá 1INCH.

Phân tích 1INCH

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của 1INCH. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường 1INCH hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường 1INCH: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

1INCH_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động trên mức trung tâm 0.08341. Mức giá hiện tại 0.08408 đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0.08381. Giá cả đang nằm ở nửa trên của khoảng dao động giữa S2 và R2. Hệ thống các vùng hỗ trợ và kháng cự cho thấy phe mua đang nắm ưu thế trong cấu trúc ngắn hạn. Các chỉ báo đồng bộ hóa đều cho thấy xu hướng thị trường có phần nghiêng về phía mạnh lên, với trạng thái dao động nhẹ. Chỉ báo MACD hình thành mô hình giao cắt vàng. Khoảng cách giữa đường nhanh và đường chậm đang mở rộng. Động lượng thể hiện sự gia tăng nhẹ. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ báo KDJ và StochRSI chưa xuất hiện tín hiệu quá mua cực đoan. Nhóm đường trung bình di động vẫn duy trì tình trạng đan xen quanh ngưỡng 0. Biến động giá giữ ở mức ổn định. Lực mua và lực bán đang tạm thời cân bằng tại mức giá hiện tại, tuy nhiên thiếu sự hỗ trợ từ khối lượng giao dịch cần thiết để tạo ra một đợt bứt phá theo hướng đơn chiều. Mức giá tham chiếu gần nhất là ngưỡng kháng cự R2 ở mức 0.08426. Khoảng cách này chỉ dưới 0.5% so với mức giá hiện tại. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên phía dưới nằm tại điểm chuyển đổi từ kháng cự R1 sang hỗ trợ ở mức 0.08381. Vị trí phòng thủ xa hơn được đặt tại mức trung tâm 0.08341. Mức hỗ trợ sâu hơn cần chú ý nằm tại điểm S1 ở mức 0.08296. Nguồn thanh khoản chủ chốt tập trung trong dải hẹp từ 0.08341 đến 0.08426.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá 1INCH?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá token 1INCH:

1. Nhu cầu tổng hợp DEX – Khối lượng giao dịch cao hơn trên các sàn giao dịch phi tập trung làm tăng tính tiện ích.
2. Cập nhật giao thức và các tính năng mới – Những cải tiến kỹ thuật giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
3. Tâm lý thị trường DeFi – Xu hướng chung của tài chính phi tập trung tác động đến mức độ chấp nhận.
4. Mở rộng tiện ích của token – Các trường hợp sử dụng mới ngoài chức năng quản trị giúp nâng cao giá trị.
5. Cạnh tranh từ các nhà tổng hợp DEX khác – Thị phần trên thị trường ảnh hưởng đến giá cả.
6. Khối lượng giao dịch và thanh khoản – Hoạt động giao dịch mạnh mẽ hơn hỗ trợ sự ổn định của giá.
7. Đề xuất quản trị và các quyết định của cộng đồng – Những thay đổi trong giao thức ảnh hưởng đến giá trị dài hạn.
8. Thông báo về quan hệ đối tác – Việc tích hợp với các nền tảng lớn thúc đẩy sự quan tâm.
9. Các ưu đãi cho nhà tạo lập thị trường – Các chương trình thưởng ảnh hưởng đến lưu thông của token.
10. Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa – Xu hướng của Bitcoin và Ethereum tác động đến các đồng tiền thay thế.

Tại sao mọi người muốn biết giá 1INCH hôm nay?

Mọi người muốn biết giá 1INCH hôm nay vì: 1) Quyết định giao dịch – thời điểm mua/bán ảnh hưởng đến lợi nhuận; 2) Theo dõi danh mục đầu tư – giám sát biến động giá trị khoản đầu tư; 3) Phân tích thị trường – hiểu rõ xu hướng và mức độ biến động; 4) Cơ hội DeFi – 1INCH cung cấp năng lượng cho các dịch vụ tổng hợp DEX.

Dự đoán giá 1INCH

Dự đoán giá 1INCH (1INCH) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của 1INCH vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá 1INCH (1INCH) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của 1INCH có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá 1INCH sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá 1INCH cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá 1INCH.

Giới thiệu 1INCH

1inch (1INCH) là một bộ tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được thiết kế để cuộn thanh khoản và giá cả từ nhiều DEX vào một nền tảng để cung cấp cho người dùng tỷ lệ giao dịch tốt nhất có thể. Token 1INCH đóng vai trò như token tiện ích bản địa của nền tảng, đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc quản trị của nó. Người dùng của nền tảng có thể sử dụng token 1INCH để bỏ phiếu về các cài đặt giao thức và đề xuất phát triển khác nhau, do đó tham gia vào quá trình ra quyết định của mạng lưới 1inch. Token hoạt động trên mô hình lạm phát, với các token mới được phát hành như phần thưởng cho nhà cung cấp thanh khoản. Trường hợp sử dụng chính của 1INCH là để tạo điều kiện cho việc giao dịch tiền điện tử hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong hệ sinh thái DeFi.

Hướng dẫn mua & đầu tư 1INCH tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với 1INCH? Mua 1INCH nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua 1INCH. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua 1INCH (1INCH).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và 1INCH sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua 1INCH (1INCH)

Bạn có thể làm gì với 1INCH

Sở hữu 1INCH mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua 1INCH (1INCH) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

1INCH (1INCH) là gì

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Nguồn 1INCH

Để hiểu thêm về 1INCH, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức 1INCH
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về 1INCH

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:25:13 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành 1INCH (1INCH)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về 1INCH

1INCH USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short 1INCH với đòn bẩy. Khám phá giao dịch 1INCH USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường 1INCH (1INCH) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá 1INCH theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
1INCH/USDT
₫2,212.0389
₫2,212.0389₫2,212.0389
-0.22%
680.65K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán 1INCH sang VND

Số lượng

1INCH
1INCH
VND
VND

1 1INCH = 2,212.0389 VND