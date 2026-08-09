Giá 1INCH(1INCH)
Giá 1INCH (1INCH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08406, biến động 0.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 1INCH sang VND là ₫ 0.08406 mỗi 1INCH.
1INCH hiện xếp hạng #179 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 118.64M, với nguồn cung lưu hành 1.41B 1INCH. Trong vòng 24 giờ qua, 1INCH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08362 (thấp) đến ₫ 0.08468 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 207,011.02737760, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,716.77916273921680155.
Về hiệu suất ngắn hạn, 1INCH biến động -0.15% trong giờ qua và +2.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.06K.
No.179
94.09%
0.01%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của 1INCH là ₫ 118.64M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.06K. Nguồn cung lưu hành của 1INCH là 1.41B, với tổng nguồn cung là 1500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 126.09M.
-0.15%
-0.24%
+2.20%
+2.20%
Theo dõi biến động giá của 1INCH trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -5.3216654
|-0.24%
|30 ngày
|₫ +0.01138
|+15.65%
|60 ngày
|₫ +0.0153
|+22.25%
|90 ngày
|₫ -0.01961
|-18.92%
Hôm nay, 1INCH đã biến động ₫ -5.3216654 (-0.24%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.01138 (+15.65%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, 1INCH đã biến động ₫ +0.0153 (+22.25%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.01961 (-18.92%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của 1INCH (1INCH)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá 1INCH.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của 1INCH. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường 1INCH: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
1INCH_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động trên mức trung tâm 0.08341. Mức giá hiện tại 0.08408 đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0.08381. Giá cả đang nằm ở nửa trên của khoảng dao động giữa S2 và R2. Hệ thống các vùng hỗ trợ và kháng cự cho thấy phe mua đang nắm ưu thế trong cấu trúc ngắn hạn. Các chỉ báo đồng bộ hóa đều cho thấy xu hướng thị trường có phần nghiêng về phía mạnh lên, với trạng thái dao động nhẹ. Chỉ báo MACD hình thành mô hình giao cắt vàng. Khoảng cách giữa đường nhanh và đường chậm đang mở rộng. Động lượng thể hiện sự gia tăng nhẹ. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ báo KDJ và StochRSI chưa xuất hiện tín hiệu quá mua cực đoan. Nhóm đường trung bình di động vẫn duy trì tình trạng đan xen quanh ngưỡng 0. Biến động giá giữ ở mức ổn định. Lực mua và lực bán đang tạm thời cân bằng tại mức giá hiện tại, tuy nhiên thiếu sự hỗ trợ từ khối lượng giao dịch cần thiết để tạo ra một đợt bứt phá theo hướng đơn chiều. Mức giá tham chiếu gần nhất là ngưỡng kháng cự R2 ở mức 0.08426. Khoảng cách này chỉ dưới 0.5% so với mức giá hiện tại. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên phía dưới nằm tại điểm chuyển đổi từ kháng cự R1 sang hỗ trợ ở mức 0.08381. Vị trí phòng thủ xa hơn được đặt tại mức trung tâm 0.08341. Mức hỗ trợ sâu hơn cần chú ý nằm tại điểm S1 ở mức 0.08296. Nguồn thanh khoản chủ chốt tập trung trong dải hẹp từ 0.08341 đến 0.08426.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của 1INCH có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
1inch (1INCH) là một bộ tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được thiết kế để cuộn thanh khoản và giá cả từ nhiều DEX vào một nền tảng để cung cấp cho người dùng tỷ lệ giao dịch tốt nhất có thể. Token 1INCH đóng vai trò như token tiện ích bản địa của nền tảng, đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc quản trị của nó. Người dùng của nền tảng có thể sử dụng token 1INCH để bỏ phiếu về các cài đặt giao thức và đề xuất phát triển khác nhau, do đó tham gia vào quá trình ra quyết định của mạng lưới 1inch. Token hoạt động trên mô hình lạm phát, với các token mới được phát hành như phần thưởng cho nhà cung cấp thanh khoản. Trường hợp sử dụng chính của 1INCH là để tạo điều kiện cho việc giao dịch tiền điện tử hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong hệ sinh thái DeFi.
Sẵn sàng bắt đầu với 1INCH? Mua 1INCH nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua 1INCH. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua 1INCH (1INCH).
Sở hữu 1INCH mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua 1INCH (1INCH) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC
Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.
Để hiểu thêm về 1INCH, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
Mở vị thế Long hoặc Short 1INCH với đòn bẩy. Khám phá giao dịch 1INCH USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.
Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá 1INCH theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.
Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC
Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường
Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch
Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.