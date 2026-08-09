Giá Edel hôm nay

Giá Edel (EDEL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00577, biến động 2.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EDEL sang VND là ₫ 0.00577 mỗi EDEL.

Edel hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- EDEL. Trong vòng 24 giờ qua, EDEL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0056 (thấp) đến ₫ 0.00587 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, EDEL biến động +0.34% trong giờ qua và -16.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.81K.

Thông tin thị trường Edel (EDEL)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 1.81K₫ 1.81K ₫ 1.81K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Edel là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.81K. Nguồn cung lưu hành của EDEL là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.