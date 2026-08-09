Giá SPACEX(PRE) hôm nay

Giá SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 133.24, biến động 1.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SPACEX(PRE) sang VND là ₫ 133.24 mỗi SPACEX(PRE).

SPACEX(PRE) hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- SPACEX(PRE). Trong vòng 24 giờ qua, SPACEX(PRE) được giao dịch trong khoảng từ ₫ 130.71 (thấp) đến ₫ 135.77 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPACEX(PRE) biến động +0.15% trong giờ qua và +23.94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 65.04K.

Thông tin thị trường SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE))

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 65.04K₫ 65.04K ₫ 65.04K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.74T₫ 1.74T ₫ 1.74T Nguồn cung lưu thông ---- -- Nguồn cung tối đa 13,075,865,175 13,075,865,175 13,075,865,175 Tổng cung ---- -- Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của SPACEX(PRE) là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 65.04K. Nguồn cung lưu hành của SPACEX(PRE) là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.74T.