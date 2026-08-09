Giá Cronos(CRO)
Giá Cronos (CRO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04885, biến động 0.63% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CRO sang VND là ₫ 0.04885 mỗi CRO.
Cronos hiện xếp hạng #31 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.19B, với nguồn cung lưu hành 44.85B CRO. Trong vòng 24 giờ qua, CRO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04665 (thấp) đến ₫ 0.05009 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 25,520.45488499023129730, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 302.2720242672190.
Về hiệu suất ngắn hạn, CRO biến động +0.32% trong giờ qua và -10.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 180.90K.
No.31
44.84%
0.12%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Cronos là ₫ 2.19B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 180.90K. Nguồn cung lưu hành của CRO là 44.85B, với tổng nguồn cung là 98713203223.73352. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.89B.
+0.32%
-0.63%
-10.16%
-10.16%
Theo dõi biến động giá của Cronos trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -8.1499173
|-0.63%
|30 ngày
|₫ -0.00829
|-14.51%
|60 ngày
|₫ -0.01044
|-17.61%
|90 ngày
|₫ -0.02781
|-36.28%
Hôm nay, CRO đã biến động ₫ -8.1499173 (-0.63%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00829 (-14.51%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CRO đã biến động ₫ -0.01044 (-17.61%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02781 (-36.28%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Cronos (CRO)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Cronos.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Cronos. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CRO: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
CRO_USDT在4小时周期内运行于0.05297中枢上方，当前价格0.05348位于R2阻力位0.05333之上。价格已突破短期枢纽体系的上沿，多头结构暂时占据主导地位。S1至R2区间形成了密集成交带，而当前价位已脱离该核心震荡区域，呈现出向上发散的形态。 MA与EMA短周期组维持买入信号排列，为市场提供即时的方向指引。MACD指标呈现死叉状态，表明上涨动能内部出现分歧。RSI处于中性区域，尚未进入超买或超卖的极端区间。快慢指标表现分层，均线系统与振荡指标指向不一致，波动率暂未出现显著扩张，市场正处于动能转换的观察阶段。 近期关键参考点为R2价位0.05333，距离当前价格约0.28%，构成即时回测基准。下方S1价位0.05281距离现价约1.25%，作为短期结构性支撑。远端S2价位0.05261则提供了更深层次的位置参考。上方缺乏直接的枢纽阻力，需密切关注前期高点所形成的潜在压力区域。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Cronos có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Crypto.com Coin (CRO) là token tiền điện tử bản địa của Crypto.com Chain, một blockchain mã nguồn mở, phi tập trung được phát triển bởi nền tảng tiền điện tử Crypto.com. Mục đích chính của CRO là để tạo điều kiện cho các giao dịch và cho phép thanh toán tiền điện tử một cách liền mạch, chi phí thấp và an toàn. CRO cũng đóng một vai trò trong thuật toán đồng thuận của mạng, vì nó được sử dụng cho việc staking, giúp bảo mật mạng và xác nhận các giao dịch. Hơn nữa, nó được sử dụng để truy cập vào các lợi ích khác nhau trên nền tảng Crypto.com, như phần thưởng cashback, giảm giá và truy cập vào các dịch vụ cao cấp. Với tổng cung cấp tối đa 100 tỷ token, mô hình phát hành CRO được thiết kế để khuyến khích sự tham gia của người dùng và sự phát triển của mạng.
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Sở hữu Cronos mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Cronos (CRO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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|Thời gian (UTC+8)
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