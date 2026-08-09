Giá Cronos hôm nay

Giá Cronos (CRO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04885, biến động 0.63% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CRO sang VND là ₫ 0.04885 mỗi CRO.

Cronos hiện xếp hạng #31 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.19B, với nguồn cung lưu hành 44.85B CRO. Trong vòng 24 giờ qua, CRO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04665 (thấp) đến ₫ 0.05009 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 25,520.45488499023129730, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 302.2720242672190.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRO biến động +0.32% trong giờ qua và -10.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 180.90K.

Thông tin thị trường Cronos (CRO)

Xếp hạng No.31 Vốn hóa thị trường ₫ 2.19B₫ 2.19B ₫ 2.19B Khối lượng (24H) ₫ 180.90K₫ 180.90K ₫ 180.90K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 4.89B₫ 4.89B ₫ 4.89B Nguồn cung lưu thông 44.85B 44.85B 44.85B Nguồn cung tối đa 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Tổng cung 98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352 Tỷ lệ lưu hành 44.84% Thị phần 0.12% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cronos là ₫ 2.19B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 180.90K. Nguồn cung lưu hành của CRO là 44.85B, với tổng nguồn cung là 98713203223.73352. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.89B.