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Giá Cronos theo thời gian thực hôm nay là 0.04885 VND. Vốn hoá thị trường của CRO là 2,190,753,280.44803606225 VND. Theo dõi cập nhật giá CRO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Cronos theo thời gian thực hôm nay là 0.04885 VND. Vốn hoá thị trường của CRO là 2,190,753,280.44803606225 VND. Theo dõi cập nhật giá CRO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Cronos(CRO)

Giá theo thời gian thực 1 CRO sang VND

₫1,285.48775
₫1,285.48775₫1,285.48775
-0.63%1D
VND
Biểu đồ giá Cronos (CRO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:26:34 (UTC+8)

Giá Cronos hôm nay

Giá Cronos (CRO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04885, biến động 0.63% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CRO sang VND là ₫ 0.04885 mỗi CRO.

Cronos hiện xếp hạng #31 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.19B, với nguồn cung lưu hành 44.85B CRO. Trong vòng 24 giờ qua, CRO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04665 (thấp) đến ₫ 0.05009 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 25,520.45488499023129730, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 302.2720242672190.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRO biến động +0.32% trong giờ qua và -10.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 180.90K.

Thông tin thị trường Cronos (CRO)

No.31

₫ 2.19B
₫ 2.19B₫ 2.19B

₫ 180.90K
₫ 180.90K₫ 180.90K

₫ 4.89B
₫ 4.89B₫ 4.89B

44.85B
44.85B 44.85B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

98,713,203,223.73352
98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352

44.84%

0.12%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cronos là ₫ 2.19B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 180.90K. Nguồn cung lưu hành của CRO là 44.85B, với tổng nguồn cung là 98713203223.73352. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.89B.

Lịch sử giá Cronos theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.04665
₫ 0.04665₫ 0.04665
Thấp nhất 24H
₫ 0.05009
₫ 0.05009₫ 0.05009
Cao nhất 24H

₫ 0.04665
₫ 0.04665₫ 0.04665

₫ 0.05009
₫ 0.05009₫ 0.05009

₫ 25,520.45488499023129730
₫ 25,520.45488499023129730₫ 25,520.45488499023129730

₫ 302.2720242672190
₫ 302.2720242672190₫ 302.2720242672190

+0.32%

-0.63%

-10.16%

-10.16%

Lịch sử giá theo VND của Cronos (CRO)

Theo dõi biến động giá của Cronos trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -8.1499173-0.63%
30 ngày₫ -0.00829-14.51%
60 ngày₫ -0.01044-17.61%
90 ngày₫ -0.02781-36.28%
Biến động giá Cronos hôm nay

Hôm nay, CRO đã biến động ₫ -8.1499173 (-0.63%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Cronos trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00829 (-14.51%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Cronos trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CRO đã biến động ₫ -0.01044 (-17.61%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Cronos trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02781 (-36.28%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Cronos (CRO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Cronos.

Phân tích Cronos

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Cronos. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Cronos hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CRO: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

CRO_USDT在4小时周期内运行于0.05297中枢上方，当前价格0.05348位于R2阻力位0.05333之上。价格已突破短期枢纽体系的上沿，多头结构暂时占据主导地位。S1至R2区间形成了密集成交带，而当前价位已脱离该核心震荡区域，呈现出向上发散的形态。 MA与EMA短周期组维持买入信号排列，为市场提供即时的方向指引。MACD指标呈现死叉状态，表明上涨动能内部出现分歧。RSI处于中性区域，尚未进入超买或超卖的极端区间。快慢指标表现分层，均线系统与振荡指标指向不一致，波动率暂未出现显著扩张，市场正处于动能转换的观察阶段。 近期关键参考点为R2价位0.05333，距离当前价格约0.28%，构成即时回测基准。下方S1价位0.05281距离现价约1.25%，作为短期结构性支撑。远端S2价位0.05261则提供了更深层次的位置参考。上方缺乏直接的枢纽阻力，需密切关注前期高点所形成的潜在压力区域。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Cronos?

Giá CRO bị ảnh hưởng bởi: mức độ áp dụng nền tảng Crypto.com và tốc độ tăng trưởng người dùng, khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch, nhu cầu staking qua thẻ, sự phát triển của hệ sinh thái DeFi trên chuỗi Cronos, các tin tức về quy định có tác động đến các sàn giao dịch, tâm lý thị trường đối với Bitcoin/thị trường, các thông báo về quan hệ đối tác, việc mở rộng tiện ích của token, cũng như các chu kỳ tổng thể của thị trường tiền mã hóa.

Tại sao mọi người muốn biết giá Cronos hôm nay?

Người ta muốn biết giá của Cronos (CRO) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng sau đây:

1. Quyết định đầu tư – các nhà giao dịch cần biết giá hiện tại để mua, bán hoặc nắm giữ token CRO.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – các nhà đầu tư theo dõi giá trị và hiệu suất của các khoản nắm giữ của mình.
3. Định thời điểm thị trường – xác định các điểm vào/ra tối ưu cho các giao dịch.
4. Quản lý rủi ro – đánh giá mức độ thua lỗ hoặc lợi nhuận tiềm ẩn.
5. Hoạt động DeFi – việc sử dụng CRO trong các giao thức tài chính phi tập trung đòi hỏi phải có thông tin về giá hiện tại.
6. Hệ sinh thái Crypto.com – những người nắm giữ CRO dùng token này để hưởng các lợi ích từ nền tảng và nhận phần thưởng staking.

Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt.

Dự đoán giá Cronos

Dự đoán giá Cronos (CRO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CRO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Cronos (CRO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Cronos có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Cronos sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CRO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Cronos.

Giới thiệu Cronos

Crypto.com Coin (CRO) là token tiền điện tử bản địa của Crypto.com Chain, một blockchain mã nguồn mở, phi tập trung được phát triển bởi nền tảng tiền điện tử Crypto.com. Mục đích chính của CRO là để tạo điều kiện cho các giao dịch và cho phép thanh toán tiền điện tử một cách liền mạch, chi phí thấp và an toàn. CRO cũng đóng một vai trò trong thuật toán đồng thuận của mạng, vì nó được sử dụng cho việc staking, giúp bảo mật mạng và xác nhận các giao dịch. Hơn nữa, nó được sử dụng để truy cập vào các lợi ích khác nhau trên nền tảng Crypto.com, như phần thưởng cashback, giảm giá và truy cập vào các dịch vụ cao cấp. Với tổng cung cấp tối đa 100 tỷ token, mô hình phát hành CRO được thiết kế để khuyến khích sự tham gia của người dùng và sự phát triển của mạng.

Hướng dẫn mua & đầu tư Cronos tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Cronos? Mua CRO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Cronos. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Cronos (CRO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Cronos sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Cronos (CRO)

Bạn có thể làm gì với Cronos

Sở hữu Cronos mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Cronos (CRO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Cronos (CRO) là gì

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Whitepaper

Nguồn Cronos

Để hiểu thêm về Cronos, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Cronos
Block Explorer

Danh mục :

Bridged-TokensCentralized Exchange (CEX) TokenCronos zkEVM Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Cronos

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:26:34 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Cronos (CRO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Cronos

CRO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CRO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CRO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Cronos (CRO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Cronos theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CRO/USDT
₫1,287.59295
₫1,287.59295₫1,287.59295
-0.54%
3.70M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 CRO = 1,285.48775 VND