Giá QAIT hôm nay

Giá QAIT (QAIT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003551, biến động 0.28% trong 24 giờ qua. Tỷ giá QAIT sang VND là ₫ 0.003551 mỗi QAIT.

QAIT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- QAIT. Trong vòng 24 giờ qua, QAIT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00341 (thấp) đến ₫ 0.004034 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, QAIT biến động +0.08% trong giờ qua và -19.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 10.12K.

Thông tin thị trường QAIT (QAIT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 10.12K₫ 10.12K ₫ 10.12K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 35.51M₫ 35.51M ₫ 35.51M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của QAIT là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 10.12K. Nguồn cung lưu hành của QAIT là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 35.51M.