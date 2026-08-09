Giá Biometric Financial hôm nay

Giá Biometric Financial (BIOFI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0000792, biến động 1.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BIOFI sang VND là ₫ 0.0000792 mỗi BIOFI.

Biometric Financial hiện xếp hạng #2362 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 310.01K, với nguồn cung lưu hành 3.91B BIOFI. Trong vòng 24 giờ qua, BIOFI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0000771 (thấp) đến ₫ 0.0000794 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 798.34038862138029510, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1.79433582443715830.

Về hiệu suất ngắn hạn, BIOFI biến động -0.26% trong giờ qua và +2.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 50.82K.

Thông tin thị trường Biometric Financial (BIOFI)

Xếp hạng No.2362 Vốn hóa thị trường ₫ 310.01K₫ 310.01K ₫ 310.01K Khối lượng (24H) ₫ 50.82K₫ 50.82K ₫ 50.82K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 792.00K₫ 792.00K ₫ 792.00K Nguồn cung lưu thông 3.91B 3.91B 3.91B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 39.14% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Biometric Financial là ₫ 310.01K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 50.82K. Nguồn cung lưu hành của BIOFI là 3.91B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 792.00K.