Giá ARC hôm nay

Giá ARC (ARC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000572, biến động 1.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARC sang VND là ₫ 0.000572 mỗi ARC.

ARC hiện xếp hạng #1568 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 589.16K, với nguồn cung lưu hành 1.03B ARC. Trong vòng 24 giờ qua, ARC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000567 (thấp) đến ₫ 0.000615 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,105.367220787748070, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARC biến động +0.17% trong giờ qua và -8.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 397.15.

Thông tin thị trường ARC (ARC)

Xếp hạng No.1568 Vốn hóa thị trường ₫ 589.16K₫ 589.16K ₫ 589.16K Khối lượng (24H) ₫ 397.15₫ 397.15 ₫ 397.15 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 589.16K₫ 589.16K ₫ 589.16K Nguồn cung lưu thông 1.03B 1.03B 1.03B Nguồn cung tối đa 1,030,000,000 1,030,000,000 1,030,000,000 Tổng cung 1,030,000,000 1,030,000,000 1,030,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ARC là ₫ 589.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 397.15. Nguồn cung lưu hành của ARC là 1.03B, với tổng nguồn cung là 1030000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 589.16K.