Giá BitcoinSV(BSV)
Giá BitcoinSV (BSV) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 14.45, biến động 1.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BSV sang VND là ₫ 14.45 mỗi BSV.
BitcoinSV hiện xếp hạng #118 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 289.61M, với nguồn cung lưu hành 20.04M BSV. Trong vòng 24 giờ qua, BSV được giao dịch trong khoảng từ ₫ 13.94 (thấp) đến ₫ 14.61 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 12,937,385.2641665, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 291,936.292541572970165.
Về hiệu suất ngắn hạn, BSV biến động +0.62% trong giờ qua và +12.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 78.04K.
No.118
0.01%
2018-11-09 00:00:00
BSV
Vốn hoá thị trường hiện tại của BitcoinSV là ₫ 289.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 78.04K. Nguồn cung lưu hành của BSV là 20.04M, với tổng nguồn cung là 20042459.375. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 289.61M.
+0.62%
+1.76%
+12.97%
+12.97%
Theo dõi biến động giá của BitcoinSV trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +6,576.6812
|+1.76%
|30 ngày
|₫ +0.85
|+6.25%
|60 ngày
|₫ +3.15
|+27.87%
|90 ngày
|₫ -2.66
|-15.55%
Hôm nay, BSV đã biến động ₫ +6,576.6812 (+1.76%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.85 (+6.25%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BSV đã biến động ₫ +3.15 (+27.87%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -2.66 (-15.55%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của BitcoinSV (BSV)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá BitcoinSV.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của BitcoinSV. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BSV: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BSV_USDT在4小时周期内运行于中枢13.52上方0.04单位。当前价格位于S1与R1枢纽之间，市场结构呈现窄幅震荡特征。现价13.56贴近中枢轴线，多空双方在此区间内暂时达到平衡状态。枢纽体系显示上下空间对称，尚未出现明显的趋势性突破信号。 MACD指标形成金叉，短期买盘动能开始逐步积聚。均线组与EMA组的买卖信号均为零，表明中长期趋势仍未明确方向。RSI指数处于中性区域，KDJ及StochRSI数值均未触及极端阈值，动能分布相对分散。布林带开口保持平稳，波动率未发生显著扩张或收缩，市场整体处于低波动的整理状态。 近端阻力位于R1价位13.66，距离现价0.10单位；近端支撑位于S1价位13.44，距离现价0.12单位。远端参考位分别为R2的13.74和S2的13.30。目前价格被夹击于S1与R1构成的狭小区间内，交易活动主要集中在中枢附近，关键价位的突破将决定后续波动区间的扩展方向。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của BitcoinSV có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Bitcoin SV (BSV) là một loại tiền điện tử xuất hiện như kết quả của một hard fork từ Bitcoin Cash (BCH) vào tháng 11 năm 2018. 'SV' trong Bitcoin SV đại diện cho "Satoshi Vision," phản ánh sứ mệnh của dự án là tuân thủ thiết kế và tầm nhìn gốc của người sáng lập Bitcoin, Satoshi Nakamoto. BSV nhằm cung cấp một giao thức ổn định với tiềm năng mở rộng lớn, hỗ trợ một hệ thống tiền điện tử ngang hàng mới. Nó được thiết kế để xử lý hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các giao dịch lớn, làm cho nó phù hợp cho các doanh nghiệp và ứng dụng cần các giải pháp blockchain mạnh mẽ. Mô hình phát hành của Bitcoin SV tuân theo lịch trình cắt giảm nửa giống như Bitcoin, với nguồn cung tối đa là 21 triệu đồng tiền.
Sẵn sàng bắt đầu với BitcoinSV? Mua BSV nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua BitcoinSV. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua BitcoinSV (BSV).
Sở hữu BitcoinSV mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua BitcoinSV (BSV) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Bitcoin SV được tạo ra theo yêu cầu và được tài trợ bởi CoinGeek Mining có trụ sở tại Antiguan, với công việc phát triển do nChain khởi xướng. Dự án nhằm cung cấp lựa chọn triển khai BCH rõ ràng cho các thợ đào và cho phép các doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng và trang web trên đó một cách đáng tin cậy.
Để hiểu thêm về BitcoinSV, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
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