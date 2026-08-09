Giá BitcoinSV hôm nay

Giá BitcoinSV (BSV) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 14.45, biến động 1.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BSV sang VND là ₫ 14.45 mỗi BSV.

BitcoinSV hiện xếp hạng #118 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 289.61M, với nguồn cung lưu hành 20.04M BSV. Trong vòng 24 giờ qua, BSV được giao dịch trong khoảng từ ₫ 13.94 (thấp) đến ₫ 14.61 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 12,937,385.2641665, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 291,936.292541572970165.

Về hiệu suất ngắn hạn, BSV biến động +0.62% trong giờ qua và +12.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 78.04K.

Thông tin thị trường BitcoinSV (BSV)

Xếp hạng No.118 Vốn hóa thị trường ₫ 289.61M₫ 289.61M ₫ 289.61M Khối lượng (24H) ₫ 78.04K₫ 78.04K ₫ 78.04K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 289.61M₫ 289.61M ₫ 289.61M Nguồn cung lưu thông 20.04M 20.04M 20.04M Tổng cung 20,042,459.375 20,042,459.375 20,042,459.375 Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2018-11-09 00:00:00 Giá phát hành ₫ 2,323,614.5₫ 2,323,614.5 ₫ 2,323,614.5 Blockchain công khai BSV

Vốn hoá thị trường hiện tại của BitcoinSV là ₫ 289.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 78.04K. Nguồn cung lưu hành của BSV là 20.04M, với tổng nguồn cung là 20042459.375. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 289.61M.