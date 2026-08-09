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Giá BitcoinSV theo thời gian thực hôm nay là 14.45 VND. Vốn hoá thị trường của BSV là 289,613,537.96875 VND. Theo dõi cập nhật giá BSV sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá BitcoinSV theo thời gian thực hôm nay là 14.45 VND. Vốn hoá thị trường của BSV là 289,613,537.96875 VND. Theo dõi cập nhật giá BSV sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá BitcoinSV(BSV)

Giá theo thời gian thực 1 BSV sang VND

₫380,251.75
₫380,251.75₫380,251.75
+1.76%1D
VND
Biểu đồ giá BitcoinSV (BSV) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:46:55 (UTC+8)

Giá BitcoinSV hôm nay

Giá BitcoinSV (BSV) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 14.45, biến động 1.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BSV sang VND là ₫ 14.45 mỗi BSV.

BitcoinSV hiện xếp hạng #118 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 289.61M, với nguồn cung lưu hành 20.04M BSV. Trong vòng 24 giờ qua, BSV được giao dịch trong khoảng từ ₫ 13.94 (thấp) đến ₫ 14.61 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 12,937,385.2641665, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 291,936.292541572970165.

Về hiệu suất ngắn hạn, BSV biến động +0.62% trong giờ qua và +12.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 78.04K.

Thông tin thị trường BitcoinSV (BSV)

No.118

₫ 289.61M
₫ 289.61M₫ 289.61M

₫ 78.04K
₫ 78.04K₫ 78.04K

₫ 289.61M
₫ 289.61M₫ 289.61M

20.04M
20.04M 20.04M

20,042,459.375
20,042,459.375 20,042,459.375

0.01%

2018-11-09 00:00:00

₫ 2,323,614.5
₫ 2,323,614.5₫ 2,323,614.5

BSV

Vốn hoá thị trường hiện tại của BitcoinSV là ₫ 289.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 78.04K. Nguồn cung lưu hành của BSV là 20.04M, với tổng nguồn cung là 20042459.375. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 289.61M.

Lịch sử giá BitcoinSV theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 13.94
₫ 13.94₫ 13.94
Thấp nhất 24H
₫ 14.61
₫ 14.61₫ 14.61
Cao nhất 24H

₫ 13.94
₫ 13.94₫ 13.94

₫ 14.61
₫ 14.61₫ 14.61

₫ 12,937,385.2641665
₫ 12,937,385.2641665₫ 12,937,385.2641665

₫ 291,936.292541572970165
₫ 291,936.292541572970165₫ 291,936.292541572970165

+0.62%

+1.76%

+12.97%

+12.97%

Lịch sử giá theo VND của BitcoinSV (BSV)

Theo dõi biến động giá của BitcoinSV trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +6,576.6812+1.76%
30 ngày₫ +0.85+6.25%
60 ngày₫ +3.15+27.87%
90 ngày₫ -2.66-15.55%
Biến động giá BitcoinSV hôm nay

Hôm nay, BSV đã biến động ₫ +6,576.6812 (+1.76%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá BitcoinSV trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.85 (+6.25%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá BitcoinSV trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BSV đã biến động ₫ +3.15 (+27.87%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá BitcoinSV trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -2.66 (-15.55%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của BitcoinSV (BSV)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá BitcoinSV.

Phân tích BitcoinSV

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của BitcoinSV. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường BitcoinSV hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BSV: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

BSV_USDT在4小时周期内运行于中枢13.52上方0.04单位。当前价格位于S1与R1枢纽之间，市场结构呈现窄幅震荡特征。现价13.56贴近中枢轴线，多空双方在此区间内暂时达到平衡状态。枢纽体系显示上下空间对称，尚未出现明显的趋势性突破信号。 MACD指标形成金叉，短期买盘动能开始逐步积聚。均线组与EMA组的买卖信号均为零，表明中长期趋势仍未明确方向。RSI指数处于中性区域，KDJ及StochRSI数值均未触及极端阈值，动能分布相对分散。布林带开口保持平稳，波动率未发生显著扩张或收缩，市场整体处于低波动的整理状态。 近端阻力位于R1价位13.66，距离现价0.10单位；近端支撑位于S1价位13.44，距离现价0.12单位。远端参考位分别为R2的13.74和S2的13.30。目前价格被夹击于S1与R1构成的狭小区间内，交易活动主要集中在中枢附近，关键价位的突破将决定后续波动区间的扩展方向。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá BitcoinSV?

Giá BSV bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư
2. Những diễn biến về quy định và mức độ rõ ràng trong pháp lý
3. Mức độ áp dụng mạng lưới và khối lượng giao dịch
4. Sự thay đổi về độ khó khai thác và tỷ lệ băm (hash rate)
5. Cạnh tranh từ các loại tiền điện tử khác
6. Các phát triển và nâng cấp kỹ thuật
7. Mức độ phủ sóng trên truyền thông và nhận thức của công chúng
8. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử
9. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản
10. Đầu tư từ các tổ chức và các mối quan hệ đối tác

Những yếu tố này tương tác với nhau để tạo nên sự biến động giá cũng như xu hướng giá trị dài hạn.

Tại sao mọi người muốn biết giá BitcoinSV hôm nay?

Mọi người muốn biết giá BSV hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm đầu tư, phân tích thị trường và tính toán lợi nhuận/lỗ. Các nhà giao dịch trong ngày cần giá thực tế theo thời gian thực để xác định điểm vào/ra lệnh. Còn các nhà đầu tư dài hạn thì theo dõi hiệu suất và nhu cầu tái cân bằng danh mục.

Dự đoán giá BitcoinSV

Dự đoán giá BitcoinSV (BSV) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của BSV vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá BitcoinSV (BSV) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của BitcoinSV có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá BitcoinSV sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá BSV cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá BitcoinSV.

Giới thiệu BitcoinSV

Bitcoin SV (BSV) là một loại tiền điện tử xuất hiện như kết quả của một hard fork từ Bitcoin Cash (BCH) vào tháng 11 năm 2018. 'SV' trong Bitcoin SV đại diện cho "Satoshi Vision," phản ánh sứ mệnh của dự án là tuân thủ thiết kế và tầm nhìn gốc của người sáng lập Bitcoin, Satoshi Nakamoto. BSV nhằm cung cấp một giao thức ổn định với tiềm năng mở rộng lớn, hỗ trợ một hệ thống tiền điện tử ngang hàng mới. Nó được thiết kế để xử lý hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các giao dịch lớn, làm cho nó phù hợp cho các doanh nghiệp và ứng dụng cần các giải pháp blockchain mạnh mẽ. Mô hình phát hành của Bitcoin SV tuân theo lịch trình cắt giảm nửa giống như Bitcoin, với nguồn cung tối đa là 21 triệu đồng tiền.

Hướng dẫn mua & đầu tư BitcoinSV tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với BitcoinSV? Mua BSV nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua BitcoinSV. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua BitcoinSV (BSV).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và BitcoinSV sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua BitcoinSV (BSV)

Bạn có thể làm gì với BitcoinSV

Sở hữu BitcoinSV mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua BitcoinSV (BSV) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

BitcoinSV (BSV) là gì

Bitcoin SV được tạo ra theo yêu cầu và được tài trợ bởi CoinGeek Mining có trụ sở tại Antiguan, với công việc phát triển do nChain khởi xướng. Dự án nhằm cung cấp lựa chọn triển khai BCH rõ ràng cho các thợ đào và cho phép các doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng và trang web trên đó một cách đáng tin cậy.

Nguồn BitcoinSV

Để hiểu thêm về BitcoinSV, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức BitcoinSV
Block Explorer

Danh mục :

Bitcoin ForkProof of Work (PoW)Smart Contract Platform

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về BitcoinSV

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:46:55 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành BitcoinSV (BSV)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về BitcoinSV

BSV USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short BSV với đòn bẩy. Khám phá giao dịch BSV USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường BitcoinSV (BSV) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá BitcoinSV theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BSV/USDT
₫378,936
₫378,936₫378,936
+1.47%
5.45K (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán BSV sang VND

Số lượng

BSV
BSV
VND
VND

1 BSV = 380,251.75 VND