Giá Kuvi hôm nay

Giá Kuvi (KUVI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.014982, biến động 12.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KUVI sang VND là ₫ 0.014982 mỗi KUVI.

Kuvi hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- KUVI. Trong vòng 24 giờ qua, KUVI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.014982 (thấp) đến ₫ 0.017252 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, KUVI biến động 0.00% trong giờ qua và -32.23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 13.68K.

Thông tin thị trường Kuvi (KUVI)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 13.68K₫ 13.68K ₫ 13.68K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 14.98M₫ 14.98M ₫ 14.98M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kuvi là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 13.68K. Nguồn cung lưu hành của KUVI là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.98M.