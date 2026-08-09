Giá Spring Dev Bank hôm nay

Giá Spring Dev Bank (SDB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001259, biến động 1.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SDB sang VND là ₫ 0.001259 mỗi SDB.

Spring Dev Bank hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- SDB. Trong vòng 24 giờ qua, SDB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001236 (thấp) đến ₫ 0.001263 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SDB biến động 0.00% trong giờ qua và +1.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.63K.

Thông tin thị trường Spring Dev Bank (SDB)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 3.63K₫ 3.63K ₫ 3.63K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 125.90M₫ 125.90M ₫ 125.90M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain công khai MATIC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Spring Dev Bank là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.63K. Nguồn cung lưu hành của SDB là --, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 125.90M.