Giá MAGIC(MAGIC)
Giá MAGIC (MAGIC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04176, biến động 1.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAGIC sang VND là ₫ 0.04176 mỗi MAGIC.
MAGIC hiện xếp hạng #795 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.03M, với nguồn cung lưu hành 336.02M MAGIC. Trong vòng 24 giờ qua, MAGIC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04134 (thấp) đến ₫ 0.04829 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 166,245.18696879156870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,135.31183680150675260.
Về hiệu suất ngắn hạn, MAGIC biến động -0.22% trong giờ qua và -2.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.26K.
No.795
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của MAGIC là ₫ 14.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.26K. Nguồn cung lưu hành của MAGIC là 336.02M, với tổng nguồn cung là 347687042.97175324. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.52M.
-0.22%
-1.30%
-2.34%
-2.34%
Theo dõi biến động giá của MAGIC trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -14.4671178
|-1.30%
|30 ngày
|₫ -0.0014
|-3.25%
|60 ngày
|₫ -0.00447
|-9.67%
|90 ngày
|₫ -0.02879
|-40.81%
Hôm nay, MAGIC đã biến động ₫ -14.4671178 (-1.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0014 (-3.25%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MAGIC đã biến động ₫ -0.00447 (-9.67%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02879 (-40.81%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá MAGIC.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của MAGIC. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường MAGIC: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
MAGIC_USDT đang giao dịch ở mức 0,04128 trên khung thời gian 4 giờ, ngay dưới vùng trung tâm 0,04131. Giá cả hiện nằm trong phạm vi dao động hẹp được hình thành bởi các mức hỗ trợ S1 và kháng cự R1. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện xu hướng tăng, với giá duy trì trên EMA5. Về mặt cấu trúc vĩ mô, thị trường vẫn giữ trạng thái đi ngang, chưa xuất hiện tín hiệu phá vỡ rõ ràng nào. Chỉ báo MACD đã tạo ra dấu hiệu giao cắt vàng, khoảng cách giữa đường nhanh và đường chậm đang mở rộng, cho thấy lực mua đang dần tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, thể hiện sự cân bằng tạm thời giữa phe mua và phe bán. Các chỉ số KDJ và StochRSI đồng loạt di chuyển theo hướng tăng, phản ánh tâm lý giao dịch ngắn hạn đang nghiêng về phía tích cực. Băng thông Bollinger thu hẹp lại, biến động giá đang ở trạng thái nén thấp, dự báo một điểm đảo chiều sắp xảy ra. Mức kháng cự đầu tiên R1 nằm tại 0,04157, cách giá hiện tại khoảng 0,7%. Mức kháng cự thứ hai R2 nằm tại 0,04186, cách giá hiện tại khoảng 1,4%. Ở phía dưới, mức hỗ trợ đầu tiên S1 nằm tại 0,04102, cách giá hiện tại khoảng 0,6%, còn mức hỗ trợ thứ hai S2 nằm tại 0,04076, cách giá hiện tại khoảng 1,3%. Các mức giá gần đều khá dày đặc, trong khi không gian cho các mức xa hơn thì tương đối hạn chế.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của MAGIC có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
MAGIC là một loại tiền điện tử hoạt động trên nền tảng phi tập trung, cung cấp cho người dùng khả năng thực hiện hợp đồng thông minh và tạo ứng dụng phi tập trung (dApps). Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng với token riêng của mình, MAGIC. Tài sản này sử dụng một cơ chế đồng thuận được gọi là Proof of Stake (PoS), cho phép những người giữ MAGIC xác nhận các giao dịch và tạo ra các khối mới. Trong hệ sinh thái crypto rộng lớn, MAGIC thường được sử dụng cho các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), trò chơi và đồ sưu tập số, chứng minh sự linh hoạt và thích ứng của nó. Mô hình cung cấp và phát hành của nó được cố định, cung cấp một chính sách tiền tệ dự đoán và minh bạch.
Sẵn sàng bắt đầu với MAGIC? Mua MAGIC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua MAGIC. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua MAGIC (MAGIC).
Sở hữu MAGIC mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua MAGIC (MAGIC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.
Để hiểu thêm về MAGIC, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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