Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá MAGIC theo thời gian thực hôm nay là 0.04176 VND. Vốn hoá thị trường của MAGIC là 14,032,152.284992569936 VND. Theo dõi cập nhật giá MAGIC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá MAGIC theo thời gian thực hôm nay là 0.04176 VND. Vốn hoá thị trường của MAGIC là 14,032,152.284992569936 VND. Theo dõi cập nhật giá MAGIC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về MAGIC

Thông tin giá MAGIC

MAGIC là gì

Whitepaper MAGIC

Website chính thức MAGIC

Tokenomics của MAGIC

Dự báo giá MAGIC

Lịch sử MAGIC

Hướng dẫn mua MAGIC

Chuyển đổi MAGIC sang fiat

MAGIC Spot

MAGIC USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo MAGIC

Giá MAGIC(MAGIC)

Giá theo thời gian thực 1 MAGIC sang VND

₫1,098.3881
₫1,098.3881₫1,098.3881
-1.30%1D
VND
Biểu đồ giá MAGIC (MAGIC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:49:00 (UTC+8)

Giá MAGIC hôm nay

Giá MAGIC (MAGIC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04176, biến động 1.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAGIC sang VND là ₫ 0.04176 mỗi MAGIC.

MAGIC hiện xếp hạng #795 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.03M, với nguồn cung lưu hành 336.02M MAGIC. Trong vòng 24 giờ qua, MAGIC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04134 (thấp) đến ₫ 0.04829 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 166,245.18696879156870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,135.31183680150675260.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAGIC biến động -0.22% trong giờ qua và -2.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.26K.

Thông tin thị trường MAGIC (MAGIC)

No.795

₫ 14.03M
₫ 14.03M₫ 14.03M

₫ 67.26K
₫ 67.26K₫ 67.26K

₫ 14.52M
₫ 14.52M₫ 14.52M

336.02M
336.02M 336.02M

347,687,042.97175324
347,687,042.97175324 347,687,042.97175324

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của MAGIC là ₫ 14.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.26K. Nguồn cung lưu hành của MAGIC là 336.02M, với tổng nguồn cung là 347687042.97175324. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.52M.

Lịch sử giá MAGIC theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.04134
₫ 0.04134₫ 0.04134
Thấp nhất 24H
₫ 0.04829
₫ 0.04829₫ 0.04829
Cao nhất 24H

₫ 0.04134
₫ 0.04134₫ 0.04134

₫ 0.04829
₫ 0.04829₫ 0.04829

₫ 166,245.18696879156870
₫ 166,245.18696879156870₫ 166,245.18696879156870

₫ 1,135.31183680150675260
₫ 1,135.31183680150675260₫ 1,135.31183680150675260

-0.22%

-1.30%

-2.34%

-2.34%

Lịch sử giá theo VND của MAGIC (MAGIC)

Theo dõi biến động giá của MAGIC trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -14.4671178-1.30%
30 ngày₫ -0.0014-3.25%
60 ngày₫ -0.00447-9.67%
90 ngày₫ -0.02879-40.81%
Biến động giá MAGIC hôm nay

Hôm nay, MAGIC đã biến động ₫ -14.4671178 (-1.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá MAGIC trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0014 (-3.25%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá MAGIC trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MAGIC đã biến động ₫ -0.00447 (-9.67%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá MAGIC trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02879 (-40.81%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của MAGIC (MAGIC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá MAGIC.

Phân tích MAGIC

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của MAGIC. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường MAGIC hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường MAGIC: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

MAGIC_USDT đang giao dịch ở mức 0,04128 trên khung thời gian 4 giờ, ngay dưới vùng trung tâm 0,04131. Giá cả hiện nằm trong phạm vi dao động hẹp được hình thành bởi các mức hỗ trợ S1 và kháng cự R1. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện xu hướng tăng, với giá duy trì trên EMA5. Về mặt cấu trúc vĩ mô, thị trường vẫn giữ trạng thái đi ngang, chưa xuất hiện tín hiệu phá vỡ rõ ràng nào. Chỉ báo MACD đã tạo ra dấu hiệu giao cắt vàng, khoảng cách giữa đường nhanh và đường chậm đang mở rộng, cho thấy lực mua đang dần tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, thể hiện sự cân bằng tạm thời giữa phe mua và phe bán. Các chỉ số KDJ và StochRSI đồng loạt di chuyển theo hướng tăng, phản ánh tâm lý giao dịch ngắn hạn đang nghiêng về phía tích cực. Băng thông Bollinger thu hẹp lại, biến động giá đang ở trạng thái nén thấp, dự báo một điểm đảo chiều sắp xảy ra. Mức kháng cự đầu tiên R1 nằm tại 0,04157, cách giá hiện tại khoảng 0,7%. Mức kháng cự thứ hai R2 nằm tại 0,04186, cách giá hiện tại khoảng 1,4%. Ở phía dưới, mức hỗ trợ đầu tiên S1 nằm tại 0,04102, cách giá hiện tại khoảng 0,6%, còn mức hỗ trợ thứ hai S2 nằm tại 0,04076, cách giá hiện tại khoảng 1,3%. Các mức giá gần đều khá dày đặc, trong khi không gian cho các mức xa hơn thì tương đối hạn chế.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá MAGIC?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token MAGIC:

1. Sự chấp nhận của hệ sinh thái Treasure - Việc sử dụng MAGIC trong metaverse trò chơi của Treasure có tác động trực tiếp đến nhu cầu.

2. Quan hệ đối tác trong lĩnh vực game - Các tích hợp và hợp tác mới với các tựa game giúp mở rộng tiện ích của token.

3. Hoạt động trên thị trường NFT - MAGIC đóng vai trò là đồng tiền chính cho các giao dịch NFT trên Treasure.

4. Phần thưởng staking - Cơ chế staking token ảnh hưởng đến nguồn cung lưu hành.

5. Thị trường tâm lý - Xu hướng chung của các token mã hóa và token ngành game.

6. Cập nhật phát triển - Những cải tiến nền tảng và các tính năng mới.

7. Sự cạnh tranh - Các đồng tiền mã hóa dành cho game và các dự án metaverse khác.

8. Tin tức về quy định - Các quy định liên quan đến tiền mã hóa có thể ảnh hưởng đến các token ngành game.

Tại sao mọi người muốn biết giá MAGIC hôm nay?

Mọi người muốn biết giá token MAGIC hôm nay vì nhiều lý do: 1) Quyết định đầu tư – mua, bán hoặc nắm giữ vị thế; 2) Theo dõi và định giá danh mục đầu tư; 3) Cơ hội giao dịch và xác định thời điểm thị trường; 4) Hiểu rõ tâm lý thị trường xung quanh hệ sinh thái Treasure DAO; 5) Tính toán lợi nhuận từ hoạt động yield farming trong DeFi.

Dự đoán giá MAGIC

Dự đoán giá MAGIC (MAGIC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của MAGIC vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá MAGIC (MAGIC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của MAGIC có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá MAGIC sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá MAGIC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá MAGIC.

Giới thiệu MAGIC

MAGIC là một loại tiền điện tử hoạt động trên nền tảng phi tập trung, cung cấp cho người dùng khả năng thực hiện hợp đồng thông minh và tạo ứng dụng phi tập trung (dApps). Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng với token riêng của mình, MAGIC. Tài sản này sử dụng một cơ chế đồng thuận được gọi là Proof of Stake (PoS), cho phép những người giữ MAGIC xác nhận các giao dịch và tạo ra các khối mới. Trong hệ sinh thái crypto rộng lớn, MAGIC thường được sử dụng cho các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), trò chơi và đồ sưu tập số, chứng minh sự linh hoạt và thích ứng của nó. Mô hình cung cấp và phát hành của nó được cố định, cung cấp một chính sách tiền tệ dự đoán và minh bạch.

Hướng dẫn mua & đầu tư MAGIC tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với MAGIC? Mua MAGIC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua MAGIC. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua MAGIC (MAGIC).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và MAGIC sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua MAGIC (MAGIC)

Bạn có thể làm gì với MAGIC

Sở hữu MAGIC mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua MAGIC (MAGIC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

MAGIC (MAGIC) là gì

Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.

Nguồn MAGIC

Để hiểu thêm về MAGIC, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức MAGIC
Block Explorer

Danh mục :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArbitrum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về MAGIC

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:49:00 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành MAGIC (MAGIC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về MAGIC

MAGIC USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short MAGIC với đòn bẩy. Khám phá giao dịch MAGIC USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường MAGIC (MAGIC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá MAGIC theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
MAGIC/USDT
₫1,099.17755
₫1,099.17755₫1,099.17755
-1.25%
1.58M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,831.66715
₫5,831.66715₫5,831.66715

-11.67%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫80,000.2315
₫80,000.2315₫80,000.2315

+158.18%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,686.0115
₫27,686.0115₫27,686.0115

+8.64%

STONK

STONK

STONK

₫189.204850
₫189.204850₫189.204850

+2.46%

Squid

Squid

QUID

₫2,349.92950
₫2,349.92950₫2,349.92950

-1.59%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫80,000.2315
₫80,000.2315₫80,000.2315

+158.18%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,661.491730
₫4,661.491730₫4,661.491730

+148.80%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₫223.94065
₫223.94065₫223.94065

+41.83%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫72.234675
₫72.234675₫72.234675

+57.21%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.6734840
₫6.6734840₫6.6734840

+69.06%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán MAGIC sang VND

Số lượng

MAGIC
MAGIC
VND
VND

1 MAGIC = 1,098.9143 VND