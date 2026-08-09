Giá MAGIC hôm nay

Giá MAGIC (MAGIC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04176, biến động 1.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAGIC sang VND là ₫ 0.04176 mỗi MAGIC.

MAGIC hiện xếp hạng #795 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.03M, với nguồn cung lưu hành 336.02M MAGIC. Trong vòng 24 giờ qua, MAGIC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04134 (thấp) đến ₫ 0.04829 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 166,245.18696879156870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,135.31183680150675260.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAGIC biến động -0.22% trong giờ qua và -2.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.26K.

Thông tin thị trường MAGIC (MAGIC)

Xếp hạng No.795 Vốn hóa thị trường ₫ 14.03M₫ 14.03M ₫ 14.03M Khối lượng (24H) ₫ 67.26K₫ 67.26K ₫ 67.26K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 14.52M₫ 14.52M ₫ 14.52M Nguồn cung lưu thông 336.02M 336.02M 336.02M Tổng cung 347,687,042.97175324 347,687,042.97175324 347,687,042.97175324 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của MAGIC là ₫ 14.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.26K. Nguồn cung lưu hành của MAGIC là 336.02M, với tổng nguồn cung là 347687042.97175324. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.52M.