Giá Warden hôm nay

Giá Warden (WARD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00302, biến động 0.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WARD sang VND là ₫ 0.00302 mỗi WARD.

Warden hiện xếp hạng #1567 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 755.97K, với nguồn cung lưu hành 250.32M WARD. Trong vòng 24 giờ qua, WARD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002996 (thấp) đến ₫ 0.003309 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,230.50864610928550225, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 58.25944442976203410.

Về hiệu suất ngắn hạn, WARD biến động +0.53% trong giờ qua và -8.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 87.24K.

Thông tin thị trường Warden (WARD)

Xếp hạng No.1567 Vốn hóa thị trường ₫ 755.97K₫ 755.97K ₫ 755.97K Khối lượng (24H) ₫ 87.24K₫ 87.24K ₫ 87.24K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.02M₫ 3.02M ₫ 3.02M Nguồn cung lưu thông 250.32M 250.32M 250.32M Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai WARDEN

Vốn hoá thị trường hiện tại của Warden là ₫ 755.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 87.24K. Nguồn cung lưu hành của WARD là 250.32M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.02M.