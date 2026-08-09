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Giá Canton Network theo thời gian thực hôm nay là 0.09761 VND. Vốn hoá thị trường của CC là 3,787,403,067.0294248134774 VND. Theo dõi cập nhật giá CC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Canton Network theo thời gian thực hôm nay là 0.09761 VND. Vốn hoá thị trường của CC là 3,787,403,067.0294248134774 VND. Theo dõi cập nhật giá CC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Canton Network(CC)

Giá theo thời gian thực 1 CC sang VND

₫2,569.9229
₫2,569.9229₫2,569.9229
+5.69%1D
VND
Biểu đồ giá Canton Network (CC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:59:03 (UTC+8)

Giá Canton Network hôm nay

Giá Canton Network (CC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09761, biến động 5.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CC sang VND là ₫ 0.09761 mỗi CC.

Canton Network hiện xếp hạng #16 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.79B, với nguồn cung lưu hành 38.80B CC. Trong vòng 24 giờ qua, CC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08963 (thấp) đến ₫ 0.10203 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,112.3492707132551685, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,551.31681762897858165.

Về hiệu suất ngắn hạn, CC biến động -0.55% trong giờ qua và -16.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 457.70K.

Thông tin thị trường Canton Network (CC)

No.16

₫ 3.79B
₫ 3.79B₫ 3.79B

₫ 457.70K
₫ 457.70K₫ 457.70K

₫ 3.79B
₫ 3.79B₫ 3.79B

38.80B
38.80B 38.80B

--
----

38,801,383,741.72138934
38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934

0.28%

CANTON

Vốn hoá thị trường hiện tại của Canton Network là ₫ 3.79B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 457.70K. Nguồn cung lưu hành của CC là 38.80B, với tổng nguồn cung là 38801383741.72138934. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.79B.

Lịch sử giá Canton Network theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.08963
₫ 0.08963₫ 0.08963
Thấp nhất 24H
₫ 0.10203
₫ 0.10203₫ 0.10203
Cao nhất 24H

₫ 0.08963
₫ 0.08963₫ 0.08963

₫ 0.10203
₫ 0.10203₫ 0.10203

₫ 5,112.3492707132551685
₫ 5,112.3492707132551685₫ 5,112.3492707132551685

₫ 1,551.31681762897858165
₫ 1,551.31681762897858165₫ 1,551.31681762897858165

-0.55%

+5.69%

-16.33%

-16.33%

Lịch sử giá theo VND của Canton Network (CC)

Theo dõi biến động giá của Canton Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +138.3561482+5.69%
30 ngày₫ -0.03424-25.97%
60 ngày₫ -0.06823-41.15%
90 ngày₫ -0.05727-36.98%
Biến động giá Canton Network hôm nay

Hôm nay, CC đã biến động ₫ +138.3561482 (+5.69%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Canton Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.03424 (-25.97%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Canton Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CC đã biến động ₫ -0.06823 (-41.15%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Canton Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.05727 (-36.98%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Canton Network (CC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Canton Network.

Phân tích Canton Network

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Canton Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Canton Network hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CC: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Quá bán<30Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

CC_USDT在4小时周期内运行于0.0955，价格位于中枢0.08922上方。短期均线组呈现买入信号，长期枢轴体系维持中性排列。价格处于R2阻力位0.0928与现价之间的延伸区域，结构上脱离核心震荡区间。指标间出现背离，均线多头排列与MACD死叉并存。RSI进入超卖区域，显示短线抛压释放接近极限。KDJ与StochRSI数值未形成明确同向共振，动能分布分散。布林带开口状态反映波动率维持当前水平，未出现显著扩张或收缩。近端关键价位为R2阻力0.0928，距离现价约2.8%。下方第一支撑位于中枢0.08922，距离现价约6.6%。远端参考S1支撑0.08744，距离现价约8.4%。S2支撑0.08564构成更深层级参考，距离现价约10.3%。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Canton Network?

Giá của Canton Network (CC) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt:

1. Động lực cung cầu trên thị trường
2. Tâm lý và xu hướng chung của thị trường tiền điện tử
3. Tiến độ phát triển và các bản cập nhật công nghệ
4. Các thông báo về quan hệ đối tác và sự tăng trưởng của hệ sinh thái
5. Khối lượng giao dịch và mức độ thanh khoản
6. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các dự án DeFi và blockchain
7. Sự cạnh tranh từ các mạng lưới tập trung vào quyền riêng tư tương tự
8. Điều kiện kinh tế chung và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư

Những yếu tố này kết hợp với nhau để quyết định giá trị thị trường và biến động giá của CC.

Tại sao mọi người muốn biết giá Canton Network hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Canton Network (CC) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Quyết định đầu tư – Các nhà giao dịch cần biết giá hiện tại để mua, bán hoặc nắm giữ vị thế một cách hiệu quả.

2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi giá trị và hiệu suất thực tế của các khoản nắm giữ trong thời gian thực.

3. Phân tích thị trường – Dữ liệu giá giúp xác định xu hướng, các mô hình biến động và những cơ hội giao dịch.

4. Quản lý rủi ro – Giá cả hiện tại cho phép tính toán quy mô vị thế phù hợp và lên kế hoạch đặt lệnh cắt lỗ đúng đắn.

5. Tâm lý FOMO/định thời – Nỗi lo bỏ lỡ những cơ hội vào lệnh hoặc thoát lệnh sinh lời thúc đẩy việc thường xuyên theo dõi giá.

Dự đoán giá Canton Network

Dự đoán giá Canton Network (CC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CC vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Canton Network (CC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Canton Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Canton Network sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Canton Network.

Hướng dẫn mua & đầu tư Canton Network tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Canton Network? Mua CC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Canton Network. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Canton Network (CC).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Canton Network sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Canton Network (CC)

Bạn có thể làm gì với Canton Network

Sở hữu Canton Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Canton Network (CC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Canton Network (CC) là gì

Canton Network là blockchain công khai, không cần cấp phép duy nhất được xây dựng dành riêng cho tài chính tổ chức - kết hợp độc đáo giữa quyền riêng tư, tuân thủ và khả năng mở rộng. Được quản lý bởi Canton Foundation với sự tham gia của các tổ chức tài chính toàn cầu hàng đầu, Canton cho phép đồng bộ hóa và thanh toán theo thời gian thực, an toàn trên nhiều loại tài sản trên một hạ tầng chung, có thể tương tác lẫn nhau. Mạng được vận hành bởi token gốc, Canton Coin, và hỗ trợ quản trị phi tập trung cùng phát triển ứng dụng hợp tác. Đây là cầu nối đã được kiểm chứng giữa tầm nhìn của blockchain và sức mạnh của tài chính toàn cầu, giúp tài chính vận hành đúng cách.

Nguồn Canton Network

Để hiểu thêm về Canton Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Canton Network
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Canton Network

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:59:03 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Canton Network (CC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Canton Network

CC USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CC với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CC USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Canton Network (CC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Canton Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CC/USDT
₫2,567.2914
₫2,567.2914₫2,567.2914
+5.44%
4.82M (USDT)
CC/USDC
₫2,568.344
₫2,568.344₫2,568.344
+5.74%
643.99K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CC sang VND

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CC
CC
VND
VND

1 CC = 2,568.60714 VND