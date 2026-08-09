Giá Canton Network hôm nay

Giá Canton Network (CC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09761, biến động 5.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CC sang VND là ₫ 0.09761 mỗi CC.

Canton Network hiện xếp hạng #16 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.79B, với nguồn cung lưu hành 38.80B CC. Trong vòng 24 giờ qua, CC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08963 (thấp) đến ₫ 0.10203 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,112.3492707132551685, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,551.31681762897858165.

Về hiệu suất ngắn hạn, CC biến động -0.55% trong giờ qua và -16.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 457.70K.

Thông tin thị trường Canton Network (CC)

Xếp hạng No.16 Vốn hóa thị trường ₫ 3.79B₫ 3.79B ₫ 3.79B Khối lượng (24H) ₫ 457.70K₫ 457.70K ₫ 457.70K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.79B₫ 3.79B ₫ 3.79B Nguồn cung lưu thông 38.80B 38.80B 38.80B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 Thị phần 0.28% Blockchain công khai CANTON

Vốn hoá thị trường hiện tại của Canton Network là ₫ 3.79B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 457.70K. Nguồn cung lưu hành của CC là 38.80B, với tổng nguồn cung là 38801383741.72138934. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.79B.