Giá Canton Network(CC)
Giá Canton Network (CC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09761, biến động 5.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CC sang VND là ₫ 0.09761 mỗi CC.
Canton Network hiện xếp hạng #16 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.79B, với nguồn cung lưu hành 38.80B CC. Trong vòng 24 giờ qua, CC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08963 (thấp) đến ₫ 0.10203 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,112.3492707132551685, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,551.31681762897858165.
Về hiệu suất ngắn hạn, CC biến động -0.55% trong giờ qua và -16.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 457.70K.
No.16
0.28%
CANTON
Vốn hoá thị trường hiện tại của Canton Network là ₫ 3.79B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 457.70K. Nguồn cung lưu hành của CC là 38.80B, với tổng nguồn cung là 38801383741.72138934. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.79B.
-0.55%
+5.69%
-16.33%
-16.33%
Theo dõi biến động giá của Canton Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +138.3561482
|+5.69%
|30 ngày
|₫ -0.03424
|-25.97%
|60 ngày
|₫ -0.06823
|-41.15%
|90 ngày
|₫ -0.05727
|-36.98%
Hôm nay, CC đã biến động ₫ +138.3561482 (+5.69%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.03424 (-25.97%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CC đã biến động ₫ -0.06823 (-41.15%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.05727 (-36.98%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Canton Network (CC)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Canton Network.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Canton Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CC: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Quá bán
|<30
|Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
CC_USDT在4小时周期内运行于0.0955，价格位于中枢0.08922上方。短期均线组呈现买入信号，长期枢轴体系维持中性排列。价格处于R2阻力位0.0928与现价之间的延伸区域，结构上脱离核心震荡区间。指标间出现背离，均线多头排列与MACD死叉并存。RSI进入超卖区域，显示短线抛压释放接近极限。KDJ与StochRSI数值未形成明确同向共振，动能分布分散。布林带开口状态反映波动率维持当前水平，未出现显著扩张或收缩。近端关键价位为R2阻力0.0928，距离现价约2.8%。下方第一支撑位于中枢0.08922，距离现价约6.6%。远端参考S1支撑0.08744，距离现价约8.4%。S2支撑0.08564构成更深层级参考，距离现价约10.3%。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Canton Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
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Sở hữu Canton Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Canton Network là blockchain công khai, không cần cấp phép duy nhất được xây dựng dành riêng cho tài chính tổ chức - kết hợp độc đáo giữa quyền riêng tư, tuân thủ và khả năng mở rộng. Được quản lý bởi Canton Foundation với sự tham gia của các tổ chức tài chính toàn cầu hàng đầu, Canton cho phép đồng bộ hóa và thanh toán theo thời gian thực, an toàn trên nhiều loại tài sản trên một hạ tầng chung, có thể tương tác lẫn nhau. Mạng được vận hành bởi token gốc, Canton Coin, và hỗ trợ quản trị phi tập trung cùng phát triển ứng dụng hợp tác. Đây là cầu nối đã được kiểm chứng giữa tầm nhìn của blockchain và sức mạnh của tài chính toàn cầu, giúp tài chính vận hành đúng cách.
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