Giá MULTIVERSX hôm nay

Giá MULTIVERSX (EGLD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2.69, biến động 0.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EGLD sang VND là ₫ 2.69 mỗi EGLD.

MULTIVERSX hiện xếp hạng #191 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 81.08M, với nguồn cung lưu hành 30.14M EGLD. Trong vòng 24 giờ qua, EGLD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2.668 (thấp) đến ₫ 2.763 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 14,277,982.76200619055190410, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 70,972.505477873282030.

Về hiệu suất ngắn hạn, EGLD biến động -0.26% trong giờ qua và +0.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 75.62K.

Thông tin thị trường MULTIVERSX (EGLD)

Xếp hạng No.191 Vốn hóa thị trường ₫ 81.08M₫ 81.08M ₫ 81.08M Khối lượng (24H) ₫ 75.62K₫ 75.62K ₫ 75.62K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 84.51M₫ 84.51M ₫ 84.51M Nguồn cung lưu thông 30.14M 30.14M 30.14M Nguồn cung tối đa 31,415,926 31,415,926 31,415,926 Tổng cung 30,146,860 30,146,860 30,146,860 Tỷ lệ lưu hành 95.94% Thị phần 0.01% Blockchain công khai EGLD

Vốn hoá thị trường hiện tại của MULTIVERSX là ₫ 81.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 75.62K. Nguồn cung lưu hành của EGLD là 30.14M, với tổng nguồn cung là 30146860. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 84.51M.