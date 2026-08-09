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Giá MULTIVERSX theo thời gian thực hôm nay là 2.69 VND. Vốn hoá thị trường của EGLD là 81,081,185.1551927369 VND. Theo dõi cập nhật giá EGLD sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá MULTIVERSX theo thời gian thực hôm nay là 2.69 VND. Vốn hoá thị trường của EGLD là 81,081,185.1551927369 VND. Theo dõi cập nhật giá EGLD sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá MULTIVERSX(EGLD)

Giá theo thời gian thực 1 EGLD sang VND

₫70,813.665
₫70,813.665₫70,813.665
+0.22%1D
VND
Biểu đồ giá MULTIVERSX (EGLD) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:56:09 (UTC+8)

Giá MULTIVERSX hôm nay

Giá MULTIVERSX (EGLD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2.69, biến động 0.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EGLD sang VND là ₫ 2.69 mỗi EGLD.

MULTIVERSX hiện xếp hạng #191 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 81.08M, với nguồn cung lưu hành 30.14M EGLD. Trong vòng 24 giờ qua, EGLD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2.668 (thấp) đến ₫ 2.763 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 14,277,982.76200619055190410, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 70,972.505477873282030.

Về hiệu suất ngắn hạn, EGLD biến động -0.26% trong giờ qua và +0.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 75.62K.

Thông tin thị trường MULTIVERSX (EGLD)

No.191

₫ 81.08M
₫ 81.08M₫ 81.08M

₫ 75.62K
₫ 75.62K₫ 75.62K

₫ 84.51M
₫ 84.51M₫ 84.51M

30.14M
30.14M 30.14M

31,415,926
31,415,926 31,415,926

30,146,860
30,146,860 30,146,860

95.94%

0.01%

EGLD

Vốn hoá thị trường hiện tại của MULTIVERSX là ₫ 81.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 75.62K. Nguồn cung lưu hành của EGLD là 30.14M, với tổng nguồn cung là 30146860. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 84.51M.

Lịch sử giá MULTIVERSX theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 2.668
₫ 2.668₫ 2.668
Thấp nhất 24H
₫ 2.763
₫ 2.763₫ 2.763
Cao nhất 24H

₫ 2.668
₫ 2.668₫ 2.668

₫ 2.763
₫ 2.763₫ 2.763

₫ 14,277,982.76200619055190410
₫ 14,277,982.76200619055190410₫ 14,277,982.76200619055190410

₫ 70,972.505477873282030
₫ 70,972.505477873282030₫ 70,972.505477873282030

-0.26%

+0.22%

+0.07%

+0.07%

Lịch sử giá theo VND của MULTIVERSX (EGLD)

Theo dõi biến động giá của MULTIVERSX trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +155.44808+0.22%
30 ngày₫ -0.213-7.34%
60 ngày₫ -0.141-4.99%
90 ngày₫ -2.07-43.49%
Biến động giá MULTIVERSX hôm nay

Hôm nay, EGLD đã biến động ₫ +155.44808 (+0.22%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá MULTIVERSX trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.213 (-7.34%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá MULTIVERSX trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, EGLD đã biến động ₫ -0.141 (-4.99%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá MULTIVERSX trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -2.07 (-43.49%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của MULTIVERSX (EGLD)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá MULTIVERSX.

Phân tích MULTIVERSX

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của MULTIVERSX. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường MULTIVERSX hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường EGLD: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

EGLD_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động trên mức trung tâm 2.7006, với giá hiện tại 2.712 gần sát ngưỡng kháng cự R1 ở mức 2.7203. Mức giá nằm ở phần trên của dải giữa khu vực S2 đến R2; nhóm đường trung bình động ngắn hạn thể hiện xu hướng tăng, trong khi đường xu hướng dài hạn vẫn duy trì trạng thái đi ngang. Hệ thống các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cho thấy giá chưa bứt phá hiệu quả qua đường biên trên, về mặt cấu trúc thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh dao động. Chỉ báo MACD ghi nhận tín hiệu cắt giảm (death cross), hai đường nhanh chậm đang phân kỳ theo chiều xuống, đồng thời xuất hiện dấu hiệu phân kỳ về động lượng. Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính, chưa chạm tới các ngưỡng mua quá mức hay bán quá mức, cho thấy tâm lý thị trường tương đối ổn định. Các chỉ báo KDJ và StochRSI hoạt động theo từng tầng lớp riêng biệt, biến động ngắn hạn có xu hướng thu hẹp lại, trong khi dải Bollinger cũng dần co lại, phản ánh sự sụt giảm ý chí giao dịch của cả phe mua lẫn phe bán, đồng thời động lực thị trường trở nên phân tán, thiếu đi một định hướng rõ ràng. Kháng cự quan trọng gần nhất nằm tại mức 2.7203, cách giá hiện tại chưa đầy 1%, tạo thành điểm thử thách ngay lập tức. Ở phía dưới, mức hỗ trợ đầu tiên tại 2.6903 cùng với mức trung tâm 2.7006 hình thành một khu vực phòng thủ dày đặc, cách giá hiện tại khoảng 0.4% - 0.8%. Về các mức tham chiếu xa hơn, mức hỗ trợ S2 là 2.6706 và mức kháng cự R2 là 2.7306 được xem như những ranh giới xác định phạm vi dao động hiện tại; diễn biến của giá trong khoảng này sẽ quyết định hướng chuyển biến tiếp theo của cấu trúc thị trường.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá MULTIVERSX?

Giá của MULTIVERSX (EGLD) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền điện tử
2. Mức độ áp dụng công nghệ blockchain MultiversX và các dApp
3. Các bản nâng cấp mạng lưới cũng như những phát triển kỹ thuật
4. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
5. Phần thưởng staking và cơ chế tokenomics
6. Các thông báo về quan hệ đối tác
7. Tin tức liên quan đến quy định có ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử
8. Sự cạnh tranh từ các nền tảng blockchain khác
9. Hoạt động của nhà phát triển và tốc độ tăng trưởng của hệ sinh thái
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát và lãi suất

Những yếu tố này kết hợp lại tạo nên sự biến động giá cả, vốn là đặc trưng của thị trường tiền điện tử.

Tại sao mọi người muốn biết giá MULTIVERSX hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của MULTIVERSX (EGLD) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua hoặc bán phù hợp, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật xu hướng thị trường. Việc theo dõi giá cả giúp nhà đầu tư đánh giá mức sinh lời và lên kế hoạch chiến lược.

Dự đoán giá MULTIVERSX

Dự đoán giá MULTIVERSX (EGLD) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của EGLD vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá MULTIVERSX (EGLD) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của MULTIVERSX có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá MULTIVERSX sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá EGLD cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá MULTIVERSX.

Giới thiệu MULTIVERSX

Elrond (EGLD) là một giao thức blockchain nhằm cung cấp tốc độ giao dịch cực kỳ nhanh bằng cách sử dụng sharding. Dự án tự mô tả mình là một hệ sinh thái công nghệ cho internet mới, bao gồm fintech, tài chính phi tập trung và Internet của mọi vật. Token bản địa của nó, EGLD, được sử dụng để thanh toán phí mạng, staking và thưởng cho các người xác thực. Cơ chế sharding trạng thái thích ứng độc đáo của Elrond và thuật toán Proof of Stake (PoS) an toàn cho phép nó xử lý một lượng lớn giao dịch mỗi giây, có khả năng mở rộng lên đến 100.000 TPS. Mạng lưới cũng chủ nhà một loạt các dApps và cho phép tạo ra hợp đồng thông minh, làm cho nó trở thành một giải pháp toàn diện cho các nhà phát triển và doanh nghiệp.

Hướng dẫn mua & đầu tư MULTIVERSX tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với MULTIVERSX? Mua EGLD nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua MULTIVERSX. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua MULTIVERSX (EGLD).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và MULTIVERSX sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua MULTIVERSX (EGLD)

Bạn có thể làm gì với MULTIVERSX

Sở hữu MULTIVERSX mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua MULTIVERSX (EGLD) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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MULTIVERSX (EGLD) là gì

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

Whitepaper

Nguồn MULTIVERSX

Để hiểu thêm về MULTIVERSX, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức MULTIVERSX
Block Explorer

Danh mục :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Binance Launchpad

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về MULTIVERSX

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:56:09 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành MULTIVERSX (EGLD)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về MULTIVERSX

EGLD USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short EGLD với đòn bẩy. Khám phá giao dịch EGLD USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường MULTIVERSX (EGLD) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá MULTIVERSX theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
EGLD/USDT
₫70,866.295
₫70,866.295₫70,866.295
+0.22%
28.14K (USDT)
EGLD/USDC
₫70,734.72
₫70,734.72₫70,734.72
+0.14%
21.71K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 EGLD = 70,787.35 VND