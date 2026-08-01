Giá The White Whale hôm nay

Giá The White Whale (WHITEWHALE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001232, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WHITEWHALE sang VND là ₫ 0.001232 mỗi WHITEWHALE.

The White Whale hiện xếp hạng #1370 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.23M, với nguồn cung lưu hành 999.82M WHITEWHALE. Trong vòng 24 giờ qua, WHITEWHALE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001211 (thấp) đến ₫ 0.001241 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,254.3142670105991815, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.08549283587824095.

Về hiệu suất ngắn hạn, WHITEWHALE biến động 0.00% trong giờ qua và -0.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.55K.

Thông tin thị trường The White Whale (WHITEWHALE)

Xếp hạng No.1370 Vốn hóa thị trường ₫ 1.23M₫ 1.23M ₫ 1.23M Khối lượng (24H) ₫ 1.55K₫ 1.55K ₫ 1.55K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.23M₫ 1.23M ₫ 1.23M Nguồn cung lưu thông 999.82M 999.82M 999.82M Nguồn cung tối đa 999,822,578 999,822,578 999,822,578 Tổng cung 999,822,578 999,822,578 999,822,578 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của The White Whale là ₫ 1.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.55K. Nguồn cung lưu hành của WHITEWHALE là 999.82M, với tổng nguồn cung là 999822578. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.23M.