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Giá The White Whale theo thời gian thực hôm nay là 0.001232 VND. Vốn hoá thị trường của WHITEWHALE là 1,231,781.416096 VND. Theo dõi cập nhật giá WHITEWHALE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá The White Whale theo thời gian thực hôm nay là 0.001232 VND. Vốn hoá thị trường của WHITEWHALE là 1,231,781.416096 VND. Theo dõi cập nhật giá WHITEWHALE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá The White Whale(WHITEWHALE)

Giá theo thời gian thực 1 WHITEWHALE sang VND

₫32.42008
₫32.42008₫32.42008
0.00%1D
VND
Biểu đồ giá The White Whale (WHITEWHALE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:40:44 (UTC+8)

Giá The White Whale hôm nay

Giá The White Whale (WHITEWHALE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001232, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WHITEWHALE sang VND là ₫ 0.001232 mỗi WHITEWHALE.

The White Whale hiện xếp hạng #1370 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.23M, với nguồn cung lưu hành 999.82M WHITEWHALE. Trong vòng 24 giờ qua, WHITEWHALE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001211 (thấp) đến ₫ 0.001241 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,254.3142670105991815, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.08549283587824095.

Về hiệu suất ngắn hạn, WHITEWHALE biến động 0.00% trong giờ qua và -0.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.55K.

Thông tin thị trường The White Whale (WHITEWHALE)

No.1370

₫ 1.23M
₫ 1.23M₫ 1.23M

₫ 1.55K
₫ 1.55K₫ 1.55K

₫ 1.23M
₫ 1.23M₫ 1.23M

999.82M
999.82M 999.82M

999,822,578
999,822,578 999,822,578

999,822,578
999,822,578 999,822,578

100.00%

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của The White Whale là ₫ 1.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.55K. Nguồn cung lưu hành của WHITEWHALE là 999.82M, với tổng nguồn cung là 999822578. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.23M.

Lịch sử giá The White Whale theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.001211
₫ 0.001211₫ 0.001211
Thấp nhất 24H
₫ 0.001241
₫ 0.001241₫ 0.001241
Cao nhất 24H

₫ 0.001211
₫ 0.001211₫ 0.001211

₫ 0.001241
₫ 0.001241₫ 0.001241

₫ 5,254.3142670105991815
₫ 5,254.3142670105991815₫ 5,254.3142670105991815

₫ 0.08549283587824095
₫ 0.08549283587824095₫ 0.08549283587824095

0.00%

0.00%

-0.97%

-0.97%

Lịch sử giá theo VND của The White Whale (WHITEWHALE)

Theo dõi biến động giá của The White Whale trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ 00.00%
30 ngày₫ -0.001274-50.84%
60 ngày₫ -0.002671-68.44%
90 ngày₫ -0.005718-82.28%
Biến động giá The White Whale hôm nay

Hôm nay, WHITEWHALE đã biến động ₫ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá The White Whale trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.001274 (-50.84%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá The White Whale trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WHITEWHALE đã biến động ₫ -0.002671 (-68.44%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá The White Whale trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.005718 (-82.28%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của The White Whale (WHITEWHALE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá The White Whale.

Phân tích The White Whale

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của The White Whale. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường The White Whale hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường WHITEWHALE: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá bán<30Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

**Cấu trúc thị trường** WHITEWHALE_USDT khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 0.001686 USDT, đang nằm dưới mức trung tâm 0.001795 với khoảng cách 6.07%, thuộc nửa dưới của hệ thống vùng nút quan trọng. Nhóm đường trung bình động (MA) và nhóm đường trung bình động hàm mũ (EMA) đều ghi nhận 7 tín hiệu mua; giá đang vận hành trên hệ thống đường trung bình nhưng vẫn chưa chạm tới kháng cự của vùng trung tâm. **Trạng thái động lượng** Chỉ báo MACD đang hình thành mô hình cắt chết, đường nhanh đã cắt xuống dưới đường chậm. Chỉ số RSI đang ở vùng quá bán, cho thấy động lực điều chỉnh ngắn hạn đã được giải phóng hoàn toàn. Các đường trung bình động theo nhiều kỳ hạn vẫn duy trì sự sắp xếp theo chiều tăng, trong khi các chỉ báo tốc độ chậm và nhanh đang có sự phân kỳ về hướng di chuyển.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá The White Whale?

Giá token WHITEWHALE bị ảnh hưởng bởi: tâm lý thị trường và xu hướng tiền mã hóa nói chung, khối lượng giao dịch và tính thanh khoản, cơ chế tokenomics và nguồn cung, cập nhật về tiến độ phát triển dự án, mức độ tương tác của cộng đồng, các sàn giao dịch niêm yết, chuyển động của các “cá voi”, tin tức về quy định pháp lý, mối tương quan với Bitcoin/Ethereum, hiệu suất của mảng DeFi, các thông báo về hợp tác đối tác cũng như những yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro.

Tại sao mọi người muốn biết giá The White Whale hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của WHITEWHALE hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán phù hợp với thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật xu hướng thị trường. Giá cả theo thời gian thực giúp đánh giá mức độ biến động cũng như tiềm năng lợi nhuận/thua lỗ.

Dự đoán giá The White Whale

Dự đoán giá The White Whale (WHITEWHALE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của WHITEWHALE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá The White Whale (WHITEWHALE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của The White Whale có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá The White Whale sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá WHITEWHALE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá The White Whale.

Hướng dẫn mua & đầu tư The White Whale tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với The White Whale? Mua WHITEWHALE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua The White Whale. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua The White Whale (WHITEWHALE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và The White Whale sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua The White Whale (WHITEWHALE)

Bạn có thể làm gì với The White Whale

Sở hữu The White Whale mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Mua The White Whale (WHITEWHALE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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The White Whale (WHITEWHALE) là gì

The White Whale là meme coin trên Solana, với biểu tượng "Cá voi trắng", đại diện cho một chú cá voi đã vượt qua thử thách của thời gian và sự tôi luyện của thị trường tiền mã hoá.

Nguồn The White Whale

Để hiểu thêm về The White Whale, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức The White Whale
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBase MemeMeme

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về The White Whale

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:40:44 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành The White Whale (WHITEWHALE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về The White Whale

WHITEWHALE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short WHITEWHALE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch WHITEWHALE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường The White Whale (WHITEWHALE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá The White Whale theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
WHITEWHALE/USDT
₫32.42008
₫32.42008₫32.42008
0.00%
1.26M (USDT)

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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán WHITEWHALE sang VND

Số lượng

WHITEWHALE
WHITEWHALE
VND
VND

1 WHITEWHALE = 32.42008 VND