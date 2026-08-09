Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá Irys theo thời gian thực hôm nay là 0.01586 VND. Vốn hoá thị trường của IRYS là 31,720,000 VND. Theo dõi cập nhật giá IRYS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Irys theo thời gian thực hôm nay là 0.01586 VND. Vốn hoá thị trường của IRYS là 31,720,000 VND. Theo dõi cập nhật giá IRYS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về IRYS

Thông tin giá IRYS

IRYS là gì

Whitepaper IRYS

Website chính thức IRYS

Tokenomics của IRYS

Dự báo giá IRYS

Lịch sử IRYS

Hướng dẫn mua IRYS

Chuyển đổi IRYS sang fiat

IRYS Spot

IRYS USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Irys

Giá Irys(IRYS)

Giá theo thời gian thực 1 IRYS sang VND

₫417.09275
₫417.09275₫417.09275
-2.64%1D
VND
Biểu đồ giá Irys (IRYS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:10:44 (UTC+8)

Giá Irys hôm nay

Giá Irys (IRYS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01586, biến động 2.64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IRYS sang VND là ₫ 0.01586 mỗi IRYS.

Irys hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại ₫ 31.72M, với nguồn cung lưu hành 2.00B IRYS. Trong vòng 24 giờ qua, IRYS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01574 (thấp) đến ₫ 0.01665 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, IRYS biến động +0.25% trong giờ qua và -0.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 78.57K.

Thông tin thị trường Irys (IRYS)

₫ 31.72M
₫ 31.72M₫ 31.72M

₫ 78.57K
₫ 78.57K₫ 78.57K

₫ 158.60M
₫ 158.60M₫ 158.60M

2.00B
2.00B 2.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Irys là ₫ 31.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 78.57K. Nguồn cung lưu hành của IRYS là 2.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 158.60M.

Lịch sử giá Irys theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.01574
₫ 0.01574₫ 0.01574
Thấp nhất 24H
₫ 0.01665
₫ 0.01665₫ 0.01665
Cao nhất 24H

₫ 0.01574
₫ 0.01574₫ 0.01574

₫ 0.01665
₫ 0.01665₫ 0.01665

--
----

--
----

+0.25%

-2.64%

-0.32%

-0.32%

Lịch sử giá theo VND của Irys (IRYS)

Theo dõi biến động giá của Irys trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -11.3098281-2.64%
30 ngày₫ +0.00261+19.69%
60 ngày₫ -0.00233-12.81%
90 ngày₫ -0.02662-62.67%
Biến động giá Irys hôm nay

Hôm nay, IRYS đã biến động ₫ -11.3098281 (-2.64%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Irys trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00261 (+19.69%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Irys trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, IRYS đã biến động ₫ -0.00233 (-12.81%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Irys trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02662 (-62.67%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Irys (IRYS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Irys.

Phân tích Irys

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Irys. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Irys hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường IRYS: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

IRYS_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,01636 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên vùng trung tâm 0,01559. Hệ thống các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cho thấy giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự R2 tại 0,01571. Cấu trúc thị trường thể hiện xu hướng phân kỳ tăng, với cả phe mua lẫn phe bán đang hình thành một điểm cân bằng mới trong vùng giá cao hiện tại. Khu vực giao dịch dày đặc trước đó đã chuyển thành dải hỗ trợ cơ bản phía dưới. Chỉ báo MACD ghi nhận tín hiệu cắt chéo vàng. Sự gia tăng khoảng cách giữa đường nhanh và đường chậm cho thấy lực mua ngắn hạn đang được giải phóng mạnh mẽ. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, chưa chạm tới mức quá mua cực đoan. Nhóm đường trung bình động và nhóm EMA vẫn chưa đưa ra định hướng rõ ràng. Biến động thị trường duy trì trạng thái ổn định. Các chỉ số KDJ và StochRSI cho thấy xu hướng điều chỉnh dao động, không xuất hiện dấu hiệu tăng tốc theo hướng đơn chiều. Lực mua và lực bán hiện tại đang đạt được sự cân bằng tạm thời. Mức giá tham chiếu gần nhất là ngưỡng R2 tương ứng với 0,01571, cách mức giá hiện tại khoảng 4%. Ngưỡng hỗ trợ S1 phía dưới nằm ở mức 0,01554, trong khi ngưỡng phòng thủ xa hơn S2 được xác định tại 0,01547. Phía trên, thị trường thiếu các mức đỉnh lịch sử gần đây làm mốc tham chiếu trực tiếp. Nhà đầu tư cần quan sát kỹ hành động kiểm định lại sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Điểm then chốt 0,01559 đóng vai trò như một ranh giới phân định trung gian.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Irys?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Irys (IRYS):

1. Mức độ ứng dụng của mạng lưới: Việc sử dụng các dịch vụ lưu trữ và truy xuất dữ liệu của Irys có tác động trực tiếp đến nhu cầu về token, bởi IRYS được dùng để thanh toán phí giao dịch.

2. Sự tăng trưởng của thị trường lưu trữ dữ liệu: Khi nhu cầu về lưu trữ phi tập trung ngày càng mở rộng, giá trị tiện ích của token cũng gia tăng.

3. Tiện ích của token: IRYS đóng vai trò là phương tiện thanh toán cho dịch vụ lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn, từ đó tạo ra nhu cầu nội tại đối với token.

4. Thị trường tâm lý: Các xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư đều ảnh hưởng đến biến động giá.

5. Tính cạnh tranh: Hiệu suất của IRYS so với các giải pháp lưu trữ phi tập trung khác như Arweave, Filecoin và IPFS.

6. Những phát triển kỹ thuật: Các bản nâng cấp giao thức, hợp tác chiến lược và những cải tiến trong hệ sinh thái.

7. Động lực cung ứng: Cách phân bổ token, cơ chế staking và những thay đổi trong nguồn cung lưu hành.

8. Sự chấp nhận của tổ chức: Việc các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn sẽ thúc đẩy nhu cầu dài hạn.

Tại sao mọi người muốn biết giá Irys hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Irys (IRYS) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, phân tích thị trường và thời điểm đầu tư. Là một token lưu trữ dữ liệu phi tập trung, giá IRYS ảnh hưởng đến lợi nhuận giao dịch, phân bổ tài sản cũng như các chiến lược vào/ra thị trường của nhà đầu tư và nhà giao dịch.

Dự đoán giá Irys

Dự đoán giá Irys (IRYS) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của IRYS vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Irys (IRYS) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Irys có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Irys sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá IRYS cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Irys.

Hướng dẫn mua & đầu tư Irys tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Irys? Mua IRYS nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Irys. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Irys (IRYS).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Irys sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Irys (IRYS)

Bạn có thể làm gì với Irys

Sở hữu Irys mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Irys (IRYS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Irys (IRYS) là gì

Irys là chuỗi dữ liệu Layer-1 mở khóa giá trị của dữ liệu - cho phép bạn lưu trữ, sử dụng và nhận lợi nhuận từ dữ liệu AI và IP cá nhân.

Nguồn Irys

Để hiểu thêm về Irys, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Irys
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOEthereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Irys

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:10:44 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Irys (IRYS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Irys

IRYS USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short IRYS với đòn bẩy. Khám phá giao dịch IRYS USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Irys (IRYS) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Irys theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
IRYS/USDT
₫417.3559
₫417.3559₫417.3559
-2.51%
4.84M (USDT)
IRYS/USDC
₫417.8822
₫417.8822₫417.8822
-2.15%
3.34M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫6,341.12555
₫6,341.12555₫6,341.12555

-3.95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫68,340.0550
₫68,340.0550₫68,340.0550

+120.55%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,767.5880
₫27,767.5880₫27,767.5880

+8.96%

STONK

STONK

STONK

₫181.994540
₫181.994540₫181.994540

-1.43%

Squid

Squid

QUID

₫2,352.82415
₫2,352.82415₫2,352.82415

-1.47%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫68,340.0550
₫68,340.0550₫68,340.0550

+120.55%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,651.886755
₫4,651.886755₫4,651.886755

+148.28%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫81.602815
₫81.602815₫81.602815

+77.60%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₫255.25550
₫255.25550₫255.25550

+61.66%

Aether Network

Aether Network

AET

₫1,065.7575
₫1,065.7575₫1,065.7575

+54.58%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán IRYS sang VND

Số lượng

IRYS
IRYS
VND
VND

1 IRYS = 417.3559 VND