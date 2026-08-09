Giá Irys hôm nay

Giá Irys (IRYS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01586, biến động 2.64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IRYS sang VND là ₫ 0.01586 mỗi IRYS.

Irys hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại ₫ 31.72M, với nguồn cung lưu hành 2.00B IRYS. Trong vòng 24 giờ qua, IRYS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01574 (thấp) đến ₫ 0.01665 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, IRYS biến động +0.25% trong giờ qua và -0.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 78.57K.

Thông tin thị trường Irys (IRYS)

Vốn hóa thị trường ₫ 31.72M₫ 31.72M ₫ 31.72M Khối lượng (24H) ₫ 78.57K₫ 78.57K ₫ 78.57K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 158.60M₫ 158.60M ₫ 158.60M Nguồn cung lưu thông 2.00B 2.00B 2.00B Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Irys là ₫ 31.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 78.57K. Nguồn cung lưu hành của IRYS là 2.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 158.60M.