Giá TRIA hôm nay

Giá TRIA (TRIA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00805, biến động 3.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TRIA sang VND là ₫ 0.00805 mỗi TRIA.

TRIA hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- TRIA. Trong vòng 24 giờ qua, TRIA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00789 (thấp) đến ₫ 0.00835 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRIA biến động -0.25% trong giờ qua và -2.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 50.36K.

Thông tin thị trường TRIA (TRIA)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 50.36K₫ 50.36K ₫ 50.36K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 80.50M₫ 80.50M ₫ 80.50M Nguồn cung lưu thông ---- -- Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của TRIA là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 50.36K. Nguồn cung lưu hành của TRIA là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 80.50M.