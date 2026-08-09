Giá ORIGYN hôm nay

Giá ORIGYN (OGY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0009637, biến động 1.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OGY sang VND là ₫ 0.0009637 mỗi OGY.

ORIGYN hiện xếp hạng #1106 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.54M, với nguồn cung lưu hành 7.83B OGY. Trong vòng 24 giờ qua, OGY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0009297 (thấp) đến ₫ 0.0009637 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,206.44051945496757175, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.01671973713393070.

Về hiệu suất ngắn hạn, OGY biến động +0.28% trong giờ qua và +18.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 18.78K.

Thông tin thị trường ORIGYN (OGY)

Xếp hạng No.1106 Vốn hóa thị trường ₫ 7.54M₫ 7.54M ₫ 7.54M Khối lượng (24H) ₫ 18.78K₫ 18.78K ₫ 18.78K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.23M₫ 10.23M ₫ 10.23M Nguồn cung lưu thông 7.83B 7.83B 7.83B Nguồn cung tối đa 10,620,490,364 10,620,490,364 10,620,490,364 Tổng cung 10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084 Tỷ lệ lưu hành 73.71% Blockchain công khai OGY2

Vốn hoá thị trường hiện tại của ORIGYN là ₫ 7.54M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 18.78K. Nguồn cung lưu hành của OGY là 7.83B, với tổng nguồn cung là 10414863366.997084. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.23M.