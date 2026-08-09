Giá Infrared hôm nay

Giá Infrared (IR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.011436, biến động 6.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IR sang VND là ₫ 0.011436 mỗi IR.

Infrared hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- IR. Trong vòng 24 giờ qua, IR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.010254 (thấp) đến ₫ 0.011527 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, IR biến động -0.19% trong giờ qua và +33.59% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 63.93K.

Thông tin thị trường Infrared (IR)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 63.93K₫ 63.93K ₫ 63.93K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 11.44M₫ 11.44M ₫ 11.44M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BERACHAIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của Infrared là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 63.93K. Nguồn cung lưu hành của IR là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 11.44M.