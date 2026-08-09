Giá Nervos Network(CKB)
Giá Nervos Network (CKB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0008902, biến động 4.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CKB sang VND là ₫ 0.0008902 mỗi CKB.
Nervos Network hiện xếp hạng #368 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 43.58M, với nguồn cung lưu hành 48.95B CKB. Trong vòng 24 giờ qua, CKB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0008427 (thấp) đến ₫ 0.0008997 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,161.10621840, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 25.96516614398606665.
Về hiệu suất ngắn hạn, CKB biến động +1.77% trong giờ qua và +9.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.91K.
No.368
2019-11-14 00:00:00
NONE
Vốn hoá thị trường hiện tại của Nervos Network là ₫ 43.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.91K. Nguồn cung lưu hành của CKB là 48.95B, với tổng nguồn cung là 49768776417.92965917. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.30M.
+1.77%
+4.36%
+9.28%
+9.28%
Theo dõi biến động giá của Nervos Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.978686016
|+4.36%
|30 ngày
|₫ -0.0000296
|-3.22%
|60 ngày
|₫ -0.0001468
|-14.16%
|90 ngày
|₫ -0.0008078
|-47.58%
Hôm nay, CKB đã biến động ₫ +0.978686016 (+4.36%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0000296 (-3.22%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CKB đã biến động ₫ -0.0001468 (-14.16%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0008078 (-47.58%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Nervos Network (CKB)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Nervos Network.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Nervos Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CKB: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
CKB_USDT在4小时周期内运行于8.516E-4的枢纽位上方。当前价格位于中枢8.49E-4与阻力R1 8.55E-4之间。短期均线组呈现买入信号排列，MACD指标形成金叉结构，RSI则处于中性区域震荡。KDJ和StochRSI指标数值均未显示出极端超买或超卖状态。布林带带宽维持稳定，波动率水平保持平稳。快慢线指标方向一致，指向多头动能正在积累。近端支撑S1位于8.45E-4，距离现价约0.7%；下方关键支撑S2位于8.39E-4，距离现价约1.5%。上方第一阻力R1位于8.55E-4，距离现价约0.4%；第二阻力R2位于8.59E-4，距离现价约0.9%。目前价格仍在窄幅区间内整理，多空双方围绕枢纽点展开激烈争夺，波动率尚未出现显著扩张迹象。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Nervos Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Nervos Network (CKB) là một nền tảng blockchain công cộng và tập hợp các giao thức với mục tiêu giải quyết những thách thức lớn nhất mà các blockchain như Bitcoin và Ethereum đang đối mặt ngày nay. Token bản địa của nền tảng, CKB, đóng vai trò cả là cửa hàng giá trị và token tiện ích trong hệ sinh thái Nervos. Nervos sử dụng một "mô hình cell" độc đáo cho lập trình hợp đồng thông minh của mình và cơ chế đồng thuận dựa trên công việc, tương tự như Bitcoin. Nền tảng được thiết kế để phát triển cùng với sự tiến bộ của công nghệ để đảm bảo tính bền vững và phù hợp lâu dài. Các ứng dụng thông thường của Nervos bao gồm phát triển ứng dụng phi tập trung (dApps), lưu trữ nhiều tài sản và dịch vụ xác minh danh tính.
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Sở hữu Nervos Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Nervos Network (CKB) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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"Nervos Network là một hệ sinh thái blockchain công cộng mã nguồn mở và tập hợp các giao thức giải quyết những thách thức lớn nhất mà các blockchain như Bitcoin và Ethereum phải đối mặt ngày nay. Nervos CKB (Common Knowledge Base) là layer 1, giao thức blockchain công khai bằng chứng công việc của Nervos Network. Nó cho phép mọi tài sản tiền điện tử được lưu trữ với tính chất bảo mật, bất biến và không được phép của Bitcoin đồng thời cho phép các hợp đồng thông minh, mở rộng lớp 2 và nắm bắt tổng giá trị mạng thông qua thiết kế kinh tế tiền điện tử ""lưu trữ giá trị"" và mã thông báo gốc, CKByte ."
Để hiểu thêm về Nervos Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
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