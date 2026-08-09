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Giá Nervos Network theo thời gian thực hôm nay là 0.0008902 VND. Vốn hoá thị trường của CKB là 43,578,900.150618242466244 VND. Theo dõi cập nhật giá CKB sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Nervos Network theo thời gian thực hôm nay là 0.0008902 VND. Vốn hoá thị trường của CKB là 43,578,900.150618242466244 VND. Theo dõi cập nhật giá CKB sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Nervos Network(CKB)

Giá theo thời gian thực 1 CKB sang VND

₫23.425613
₫23.425613₫23.425613
+4.36%1D
VND
Biểu đồ giá Nervos Network (CKB) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:08:48 (UTC+8)

Giá Nervos Network hôm nay

Giá Nervos Network (CKB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0008902, biến động 4.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CKB sang VND là ₫ 0.0008902 mỗi CKB.

Nervos Network hiện xếp hạng #368 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 43.58M, với nguồn cung lưu hành 48.95B CKB. Trong vòng 24 giờ qua, CKB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0008427 (thấp) đến ₫ 0.0008997 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,161.10621840, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 25.96516614398606665.

Về hiệu suất ngắn hạn, CKB biến động +1.77% trong giờ qua và +9.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.91K.

Thông tin thị trường Nervos Network (CKB)

No.368

₫ 43.58M
₫ 43.58M₫ 43.58M

₫ 61.91K
₫ 61.91K₫ 61.91K

₫ 44.30M
₫ 44.30M₫ 44.30M

48.95B
48.95B 48.95B

--
----

49,768,776,417.92965917
49,768,776,417.92965917 49,768,776,417.92965917

2019-11-14 00:00:00

₫ 263.15
₫ 263.15₫ 263.15

NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nervos Network là ₫ 43.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.91K. Nguồn cung lưu hành của CKB là 48.95B, với tổng nguồn cung là 49768776417.92965917. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.30M.

Lịch sử giá Nervos Network theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0008427
₫ 0.0008427₫ 0.0008427
Thấp nhất 24H
₫ 0.0008997
₫ 0.0008997₫ 0.0008997
Cao nhất 24H

₫ 0.0008427
₫ 0.0008427₫ 0.0008427

₫ 0.0008997
₫ 0.0008997₫ 0.0008997

₫ 1,161.10621840
₫ 1,161.10621840₫ 1,161.10621840

₫ 25.96516614398606665
₫ 25.96516614398606665₫ 25.96516614398606665

+1.77%

+4.36%

+9.28%

+9.28%

Lịch sử giá theo VND của Nervos Network (CKB)

Theo dõi biến động giá của Nervos Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.978686016+4.36%
30 ngày₫ -0.0000296-3.22%
60 ngày₫ -0.0001468-14.16%
90 ngày₫ -0.0008078-47.58%
Biến động giá Nervos Network hôm nay

Hôm nay, CKB đã biến động ₫ +0.978686016 (+4.36%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Nervos Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0000296 (-3.22%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Nervos Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CKB đã biến động ₫ -0.0001468 (-14.16%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Nervos Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0008078 (-47.58%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Nervos Network (CKB)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Nervos Network.

Phân tích Nervos Network

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Nervos Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Nervos Network hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CKB: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

CKB_USDT在4小时周期内运行于8.516E-4的枢纽位上方。当前价格位于中枢8.49E-4与阻力R1 8.55E-4之间。短期均线组呈现买入信号排列，MACD指标形成金叉结构，RSI则处于中性区域震荡。KDJ和StochRSI指标数值均未显示出极端超买或超卖状态。布林带带宽维持稳定，波动率水平保持平稳。快慢线指标方向一致，指向多头动能正在积累。近端支撑S1位于8.45E-4，距离现价约0.7%；下方关键支撑S2位于8.39E-4，距离现价约1.5%。上方第一阻力R1位于8.55E-4，距离现价约0.4%；第二阻力R2位于8.59E-4，距离现价约0.9%。目前价格仍在窄幅区间内整理，多空双方围绕枢纽点展开激烈争夺，波动率尚未出现显著扩张迹象。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Nervos Network?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá của Nervos Network (CKB):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền mã hóa
2. Mức độ áp dụng mạng lưới cũng như hoạt động của các nhà phát triển trên nền tảng
3. Các mối quan hệ đối tác và tích hợp với các dự án blockchain khác
4. Động lực cung cấp token và mức thưởng staking
5. Những tiến bộ kỹ thuật và các bản nâng cấp giao thức
6. Tin tức về quy định pháp lý ảnh hưởng đến các blockchain lớp 1
7. Sự cạnh tranh từ các nền tảng hợp đồng thông minh khác
8. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch
9. Đầu tư từ các tổ chức và hoạt động của các “cá voi” trong thị trường
10. Điều kiện kinh tế vĩ mô và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư

Tại sao mọi người muốn biết giá Nervos Network hôm nay?

Mọi người muốn biết giá CKB hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán phù hợp với thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật xu hướng thị trường. Giá cả được cập nhật theo thời gian thực giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ biến động, lên kế hoạch chiến lược cũng như theo dõi sự thay đổi giá trị của các khoản nắm giữ trong suốt cả ngày.

Dự đoán giá Nervos Network

Dự đoán giá Nervos Network (CKB) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CKB vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Nervos Network (CKB) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Nervos Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Nervos Network sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CKB cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Nervos Network.

Giới thiệu Nervos Network

Nervos Network (CKB) là một nền tảng blockchain công cộng và tập hợp các giao thức với mục tiêu giải quyết những thách thức lớn nhất mà các blockchain như Bitcoin và Ethereum đang đối mặt ngày nay. Token bản địa của nền tảng, CKB, đóng vai trò cả là cửa hàng giá trị và token tiện ích trong hệ sinh thái Nervos. Nervos sử dụng một "mô hình cell" độc đáo cho lập trình hợp đồng thông minh của mình và cơ chế đồng thuận dựa trên công việc, tương tự như Bitcoin. Nền tảng được thiết kế để phát triển cùng với sự tiến bộ của công nghệ để đảm bảo tính bền vững và phù hợp lâu dài. Các ứng dụng thông thường của Nervos bao gồm phát triển ứng dụng phi tập trung (dApps), lưu trữ nhiều tài sản và dịch vụ xác minh danh tính.

Hướng dẫn mua & đầu tư Nervos Network tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Nervos Network? Mua CKB nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Nervos Network. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Nervos Network (CKB).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Nervos Network sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Nervos Network (CKB)

Bạn có thể làm gì với Nervos Network

Sở hữu Nervos Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Nervos Network (CKB) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Nervos Network (CKB) là gì

"Nervos Network là một hệ sinh thái blockchain công cộng mã nguồn mở và tập hợp các giao thức giải quyết những thách thức lớn nhất mà các blockchain như Bitcoin và Ethereum phải đối mặt ngày nay. Nervos CKB (Common Knowledge Base) là layer 1, giao thức blockchain công khai bằng chứng công việc của Nervos Network. Nó cho phép mọi tài sản tiền điện tử được lưu trữ với tính chất bảo mật, bất biến và không được phép của Bitcoin đồng thời cho phép các hợp đồng thông minh, mở rộng lớp 2 và nắm bắt tổng giá trị mạng thông qua thiết kế kinh tế tiền điện tử ""lưu trữ giá trị"" và mã thông báo gốc, CKByte ."

Nguồn Nervos Network

Để hiểu thêm về Nervos Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Nervos Network
Block Explorer

Danh mục :

Layer 2 (L2)Made in ChinaProof of Work (PoW)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Nervos Network

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:08:48 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Nervos Network (CKB)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Nervos Network

CKB USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CKB với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CKB USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Nervos Network (CKB) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Nervos Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CKB/USDT
₫23.546662
₫23.546662₫23.546662
+4.86%
71.61M (USDT)
CKB/USDC
₫23.52561
₫23.52561₫23.52561
+4.78%
66.18M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CKB sang VND

Số lượng

CKB
CKB
VND
VND

1 CKB = 23.425613 VND