Giá Nervos Network hôm nay

Giá Nervos Network (CKB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0008902, biến động 4.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CKB sang VND là ₫ 0.0008902 mỗi CKB.

Nervos Network hiện xếp hạng #368 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 43.58M, với nguồn cung lưu hành 48.95B CKB. Trong vòng 24 giờ qua, CKB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0008427 (thấp) đến ₫ 0.0008997 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,161.10621840, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 25.96516614398606665.

Về hiệu suất ngắn hạn, CKB biến động +1.77% trong giờ qua và +9.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.91K.

Thông tin thị trường Nervos Network (CKB)

Xếp hạng No.368 Vốn hóa thị trường ₫ 43.58M₫ 43.58M ₫ 43.58M Khối lượng (24H) ₫ 61.91K₫ 61.91K ₫ 61.91K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 44.30M₫ 44.30M ₫ 44.30M Nguồn cung lưu thông 48.95B 48.95B 48.95B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 49,768,776,417.92965917 49,768,776,417.92965917 49,768,776,417.92965917 Ngày phát hành 2019-11-14 00:00:00 Giá phát hành ₫ 263.15₫ 263.15 ₫ 263.15 Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nervos Network là ₫ 43.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.91K. Nguồn cung lưu hành của CKB là 48.95B, với tổng nguồn cung là 49768776417.92965917. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.30M.