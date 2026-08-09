Giá Litecoin(LTC)
Giá Litecoin (LTC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 46.21, biến động 0.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LTC sang VND là ₫ 46.21 mỗi LTC.
Litecoin hiện xếp hạng #25 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.57B, với nguồn cung lưu hành 77.28M LTC. Trong vòng 24 giờ qua, LTC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 45.6 (thấp) đến ₫ 46.36 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 10,867,046.11357280, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 29,308.0672407150266910.
Về hiệu suất ngắn hạn, LTC biến động -0.13% trong giờ qua và +3.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.51M.
No.25
92.00%
0.15%
2011-11-09 00:00:00
LTC
Vốn hoá thị trường hiện tại của Litecoin là ₫ 3.57B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.51M. Nguồn cung lưu hành của LTC là 77.28M, với tổng nguồn cung là 84000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.88B.
-0.13%
+0.69%
+3.30%
+3.30%
Theo dõi biến động giá của Litecoin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +8,333.0136
|+0.69%
|30 ngày
|₫ +1.66
|+3.72%
|60 ngày
|₫ +3.36
|+7.84%
|90 ngày
|₫ -12.8
|-21.70%
Hôm nay, LTC đã biến động ₫ +8,333.0136 (+0.69%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +1.66 (+3.72%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, LTC đã biến động ₫ +3.36 (+7.84%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -12.8 (-21.70%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Litecoin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường LTC: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
LTC_USDT在4小时周期内运行于中枢45.5333上方，当前价格45.56紧贴枢纽位。价格位于S1与R1构成的窄幅区间内部，多空双方在此位置形成短暂平衡。短期均线组呈现买入信号，长期EMA组维持零轴附近震荡，指标体系未出现明显背离。市场结构处于整理形态，价格未有效突破上下边界，交易密度集中在当前价位附近。 MACD录得金叉状态，快慢线差值扩大，显示短期买盘动能正在聚集。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端值，表明趋势延续性尚待确认。KDJ与StochRSI数值同步向上发散，短线波动率有所回升。布林带开口保持平稳，价格沿中轨运行，未见单边爆发迹象。动能分布相对均匀，缺乏决定性方向指引，市场处于蓄势阶段。 上方近端阻力位于R1价位45.6666，距离现价约0.24%。远端参考位为R2价位45.7633，构成第二道防线。下方近端支撑位于S1价位45.4366，距离现价约0.27%。关键防守位为S2价位45.3033，若跌破将打开下行空间。当前价位处于多空争夺核心区域，上下波动幅度有限。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Litecoin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Litecoin (LTC) là một loại tiền điện tử ngang hàng được tạo ra vào năm 2011 bởi Charlie Lee, một kỹ sư từng làm việc tại Google. Nó được phát triển như một phiên bản "nhẹ" của Bitcoin, với mục đích cải tiến một số hạn chế được nhìn nhận của Bitcoin. Litecoin cung cấp thời gian xác nhận giao dịch nhanh hơn và một thuật toán băm khác (scrypt, thay vì SHA-256). Nó thường được sử dụng cho các giao dịch nhỏ, hàng ngày do thời gian tạo khối nhanh hơn, và nó có giới hạn cung tối đa là 84 triệu đồng, gấp bốn lần so với Bitcoin. Là một trong những altcoin đầu tiên, Litecoin đã thiết lập một vị trí đáng kể trong thị trường tiền điện tử và thường được sử dụng cho giao dịch, chuyển khoản, và như một khoản đầu tư giữ giá trị.
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Sở hữu Litecoin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Litecoin (LTC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Litecoin là một loại tiền tệ Internet P2P cho phép thanh toán tức thì, gần như bằng không cho bất kỳ ai trên thế giới. Litecoin là một mạng lưới thanh toán toàn cầu mã nguồn mở được phân cấp hoàn toàn mà không có bất kỳ cơ quan trung ương nào.
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