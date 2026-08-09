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Giá Litecoin theo thời gian thực hôm nay là 46.21 VND. Vốn hoá thị trường của LTC là 3,571,155,101.6562110835 VND. Theo dõi cập nhật giá LTC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Litecoin theo thời gian thực hôm nay là 46.21 VND. Vốn hoá thị trường của LTC là 3,571,155,101.6562110835 VND. Theo dõi cập nhật giá LTC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Litecoin(LTC)

Giá theo thời gian thực 1 LTC sang VND

₫1,216,016.15
₫1,216,016.15₫1,216,016.15
+0.69%1D
VND
Biểu đồ giá Litecoin (LTC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:44:58 (UTC+8)

Giá Litecoin hôm nay

Giá Litecoin (LTC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 46.21, biến động 0.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LTC sang VND là ₫ 46.21 mỗi LTC.

Litecoin hiện xếp hạng #25 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.57B, với nguồn cung lưu hành 77.28M LTC. Trong vòng 24 giờ qua, LTC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 45.6 (thấp) đến ₫ 46.36 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 10,867,046.11357280, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 29,308.0672407150266910.

Về hiệu suất ngắn hạn, LTC biến động -0.13% trong giờ qua và +3.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.51M.

Thông tin thị trường Litecoin (LTC)

No.25

₫ 3.57B
₫ 3.57B₫ 3.57B

₫ 1.51M
₫ 1.51M₫ 1.51M

₫ 3.88B
₫ 3.88B₫ 3.88B

77.28M
77.28M 77.28M

84,000,000
84,000,000 84,000,000

84,000,000
84,000,000 84,000,000

92.00%

0.15%

2011-11-09 00:00:00

₫ 113,154.5
₫ 113,154.5₫ 113,154.5

LTC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Litecoin là ₫ 3.57B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.51M. Nguồn cung lưu hành của LTC là 77.28M, với tổng nguồn cung là 84000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.88B.

Lịch sử giá Litecoin theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 45.6
₫ 45.6₫ 45.6
Thấp nhất 24H
₫ 46.36
₫ 46.36₫ 46.36
Cao nhất 24H

₫ 45.6
₫ 45.6₫ 45.6

₫ 46.36
₫ 46.36₫ 46.36

₫ 10,867,046.11357280
₫ 10,867,046.11357280₫ 10,867,046.11357280

₫ 29,308.0672407150266910
₫ 29,308.0672407150266910₫ 29,308.0672407150266910

-0.13%

+0.69%

+3.30%

+3.30%

Lịch sử giá theo VND của Litecoin (LTC)

Theo dõi biến động giá của Litecoin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +8,333.0136+0.69%
30 ngày₫ +1.66+3.72%
60 ngày₫ +3.36+7.84%
90 ngày₫ -12.8-21.70%
Biến động giá Litecoin hôm nay

Hôm nay, LTC đã biến động ₫ +8,333.0136 (+0.69%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Litecoin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +1.66 (+3.72%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Litecoin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, LTC đã biến động ₫ +3.36 (+7.84%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Litecoin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -12.8 (-21.70%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Litecoin (LTC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Litecoin.

Phân tích Litecoin

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Litecoin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Litecoin hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường LTC: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

LTC_USDT在4小时周期内运行于中枢45.5333上方，当前价格45.56紧贴枢纽位。价格位于S1与R1构成的窄幅区间内部，多空双方在此位置形成短暂平衡。短期均线组呈现买入信号，长期EMA组维持零轴附近震荡，指标体系未出现明显背离。市场结构处于整理形态，价格未有效突破上下边界，交易密度集中在当前价位附近。 MACD录得金叉状态，快慢线差值扩大，显示短期买盘动能正在聚集。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端值，表明趋势延续性尚待确认。KDJ与StochRSI数值同步向上发散，短线波动率有所回升。布林带开口保持平稳，价格沿中轨运行，未见单边爆发迹象。动能分布相对均匀，缺乏决定性方向指引，市场处于蓄势阶段。 上方近端阻力位于R1价位45.6666，距离现价约0.24%。远端参考位为R2价位45.7633，构成第二道防线。下方近端支撑位于S1价位45.4366，距离现价约0.27%。关键防守位为S2价位45.3033，若跌破将打开下行空间。当前价位处于多空争夺核心区域，上下波动幅度有限。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Litecoin?

Giá Litecoin (LTC) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư
2. Biến động giá Bitcoin (có mối tương quan mạnh mẽ)
3. Mức độ áp dụng và sự chấp nhận từ các thương gia
4. Các bản nâng cấp mạng lưới và những tiến bộ công nghệ
5. Tin tức về quy định pháp luật và chính sách của chính phủ
6. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản
7. Độ khó khai thác và các sự kiện halving
8. Sự cạnh tranh từ các đồng tiền thay thế khác
9. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát và lãi suất

Những yếu tố này kết hợp lại để tạo nên sự biến động giá trên thị trường LTC.

Tại sao mọi người muốn biết giá Litecoin hôm nay?

Mọi người muốn biết giá Litecoin (LTC) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, thời điểm đầu tư, phân tích thị trường và theo dõi lợi nhuận/lỗ. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch thực hiện lệnh mua/bán, nhà đầu tư đánh giá giá trị danh mục nắm giữ của mình, đồng thời các nhà phân tích xác định được các xu hướng.

Dự đoán giá Litecoin

Dự đoán giá Litecoin (LTC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của LTC vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Litecoin (LTC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Litecoin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Litecoin sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá LTC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Litecoin.

Giới thiệu Litecoin

Litecoin (LTC) là một loại tiền điện tử ngang hàng được tạo ra vào năm 2011 bởi Charlie Lee, một kỹ sư từng làm việc tại Google. Nó được phát triển như một phiên bản "nhẹ" của Bitcoin, với mục đích cải tiến một số hạn chế được nhìn nhận của Bitcoin. Litecoin cung cấp thời gian xác nhận giao dịch nhanh hơn và một thuật toán băm khác (scrypt, thay vì SHA-256). Nó thường được sử dụng cho các giao dịch nhỏ, hàng ngày do thời gian tạo khối nhanh hơn, và nó có giới hạn cung tối đa là 84 triệu đồng, gấp bốn lần so với Bitcoin. Là một trong những altcoin đầu tiên, Litecoin đã thiết lập một vị trí đáng kể trong thị trường tiền điện tử và thường được sử dụng cho giao dịch, chuyển khoản, và như một khoản đầu tư giữ giá trị.

Hướng dẫn mua & đầu tư Litecoin tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Litecoin? Mua LTC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Litecoin. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Litecoin (LTC).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Litecoin sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Litecoin (LTC)

Bạn có thể làm gì với Litecoin

Sở hữu Litecoin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Litecoin (LTC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Litecoin (LTC) là gì

Litecoin là một loại tiền tệ Internet P2P cho phép thanh toán tức thì, gần như bằng không cho bất kỳ ai trên thế giới. Litecoin là một mạng lưới thanh toán toàn cầu mã nguồn mở được phân cấp hoàn toàn mà không có bất kỳ cơ quan trung ương nào.

Nguồn Litecoin

Để hiểu thêm về Litecoin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Litecoin
Block Explorer

Danh mục :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Litecoin

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:44:58 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Litecoin (LTC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Litecoin

LTC USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short LTC với đòn bẩy. Khám phá giao dịch LTC USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Litecoin (LTC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Litecoin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
LTC/USDT
₫1,217,068.75
₫1,217,068.75₫1,217,068.75
+0.76%
32.77K (USDT)
LTC/USDC
₫1,217,068.75
₫1,217,068.75₫1,217,068.75
+0.74%
1.03K (USDT)
LTC/BTC
₫18.7231225
₫18.7231225₫18.7231225
+0.93%
197.51 (USDT)
LTC/USD1
₫1,217,595.05
₫1,217,595.05₫1,217,595.05
+0.85%
1.24K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán LTC sang VND

Số lượng

LTC
LTC
VND
VND

1 LTC = 1,216,016.14 VND