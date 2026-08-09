Giá Litecoin hôm nay

Giá Litecoin (LTC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 46.21, biến động 0.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LTC sang VND là ₫ 46.21 mỗi LTC.

Litecoin hiện xếp hạng #25 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.57B, với nguồn cung lưu hành 77.28M LTC. Trong vòng 24 giờ qua, LTC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 45.6 (thấp) đến ₫ 46.36 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 10,867,046.11357280, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 29,308.0672407150266910.

Về hiệu suất ngắn hạn, LTC biến động -0.13% trong giờ qua và +3.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.51M.

Thông tin thị trường Litecoin (LTC)

Xếp hạng No.25 Vốn hóa thị trường ₫ 3.57B₫ 3.57B ₫ 3.57B Khối lượng (24H) ₫ 1.51M₫ 1.51M ₫ 1.51M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.88B₫ 3.88B ₫ 3.88B Nguồn cung lưu thông 77.28M 77.28M 77.28M Nguồn cung tối đa 84,000,000 84,000,000 84,000,000 Tổng cung 84,000,000 84,000,000 84,000,000 Tỷ lệ lưu hành 92.00% Thị phần 0.15% Ngày phát hành 2011-11-09 00:00:00 Giá phát hành ₫ 113,154.5₫ 113,154.5 ₫ 113,154.5 Blockchain công khai LTC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Litecoin là ₫ 3.57B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.51M. Nguồn cung lưu hành của LTC là 77.28M, với tổng nguồn cung là 84000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.88B.